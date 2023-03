[株式会社ウエニ貿易]

第一弾としてブレスレット&ストラップセットを、HUMBLE RICH 神宮前店と公式オンラインショップで3月17日(金) から3月29日(水)の期間限定で予約可能。



株式会社ウエニ貿易(本社:東京都台東区、代表取締役社長 宮上光喜)はイタリアブランドの「HUMBLE RICH (ハンブルリッチ)」から、ラグジュアリー・アップルウォッチケース「CLASSIC METAL」を3月17日(金)に予約開始します。第一弾は

ブラックとローズゴールドの2色展開。ブレスレットとストラップを楽しめる「CLASSIC METAL BRACELET & STRAP SET」 として、HUMBLE RICH 神宮前と公式オンラインショップで3月17日(金) から3月29日(水)の期間限定で予約開始します。

※ブレスレットは5月下旬以降にお渡しになります。ケースとストラップは予約決済後にお渡しします。



https://www.humble-rich.jp/2023/03/15/classic-metal/













HUMBLE RICH



2022年12月に設立した“ラグジュアリー・スマートウォッチ・ウェア”ブランド。

機能性を損なうことなく、手に入れる喜びや装う楽しみを提案するイタリア生まれのブランドです。ブランドを手掛けるのは、巨匠ルーベン・トメッラ。一流の美意識と遊び心が、アップルウォッチを、ライフスタイルツールへと昇華させています。日本では上陸早々に人気モデルの在庫が完売し、入荷が追い付かなくなる等、話題が広がっています。









ブレスレットの最新シリーズ「CLASSIC METAL」



ブランドの誕生から3か月。

ブランド初の、ブレスレット型アップルウォッチケースを発表します。



「CLASSIC METAL」は、エレガントなブレスレットタイプのラグジュアリー・アップルウォッチケースです。丁寧に面取りされたステンレススティールが、腕にしなやかに馴染みます。美を計算した絶妙な直線と曲線と、一コマずつ丹念に仕上げられた表面のヘアラインとエッジのポリッシュが、腕元にラグジュアリーな印象をプラス。HUMBLE RICHのブレスレットは高級感に富み、重厚感を有するデザインで、心を魅了します。









第一弾の「CLASSIC METAL BRACELET&STRAP SET」は、「CLASSIC」シリーズをベースに、レザー&シリコンストラップとメタルブレスレット、2WAYのスタイルを楽しめる、期間限定セットです。



スタイリングやシーンに合わせてストラップとブレスレットを付け替えることで、自分流にスマートウォッチをアレンジして楽しめます。



HUMBLE RICH 神宮前 は、「CLASSIC METAL」を実際に手に取ってご覧いただける、現在国内唯一の店舗です。3月29日(水)までの限定店舗なので、この機会に是非お立ち寄りください。









「CLASSIC METAL BRACELET&STRAP SET」発売概要



■商品名:CLASSIC METAL BRACELET & STRAP SET

■品番: ブラック:WBB0289-031-SET (for 41mm) ブラックブレスレット+ブラックストラップ

ブラック:WBB0290-031-SET (for 45mm)ブラックブレスレット+ブラックストラップ

ローズゴールド:WBB0289-033-SET-W (for 41mm)ローズゴールドブレスレット+ホワイトストラップ

ローズゴールド:WBB0290-033-SET-W (for 45mm)ローズゴールドブレスレット+ホワイトストラップ

ローズゴールド:WBB0289-033-SET-B (for 41mm)ローズゴールドブレスレット+ブラックストラップ

ローズゴールド:WBB0290-033-SET-B (for 45mm)ローズゴールドブレスレット+ブラックストラップ

■期間限定価格:各¥135,300(税込)

■商品数:全6型

■互換性:アップルウォッチ シリーズ7・8に対応

■サイズ:45mm対応、41mm対応 の2サイズ展開

■予約期間:3月17日(金) から3月29日(水)までの期間限定で予約可能

■予約販売場所:HUMBLE RICH 神宮前、HUMBLE RICH公式オンラインショップ

■ 公式サイト:https://www.humble-rich.jp/2023/03/15/classic-metal/



<配送期間>

※メタルブレスレットは5月頃お届け予定です。

※ケースとストラップは通常通りのお届け予定です。

詳しくは公式サイトをご覧ください。























HUMBLE RICH とは





HUMBLE RICH は、生活に欠かせない存在となったスマートウォッチを着飾るための スマートウォッチウェア。



スマートウォッチの機能性を損なうことなく、手に入れる喜びや装う楽しみを提案するイタリア生まれのブランドです。ブランドを手掛けるのは、「GaGa Milano」で一世を風靡したルーベン・トメッラ。一流の美意識と遊び心が、実用品であるスマートウォッチを、ライフスタイルツールへと昇華させます。









HUMBLE RICH の 語源





HUMBLE RICH=謙虚な豊かさ



HUMBLE=謙虚さ、RICH=豊かさ。一見すると相反する要素にも思えますが、それこそが、このブランドの狙いでもあります。謙虚であるということは、すなわち、自分自身に対して強い自負を持っており、ひけらかすことなく自己主張できるということです。



そして、そういった創造的な内面を持っていること自体が、豊かなことです。

HUMBLE RICHとは、大人のあるべき姿勢でもあるのです。









HUMBLE RICH の ポイント



1.イタリアのデザイナーによる高いデザイン性

著名なイタリア人デザイナー「ルーベン・トメッラ」が手掛けた、イタリア人ならではの優美なデザインと日々の生活を豊かにするクリエイティブとを融合させた、デザイン性と機能性を兼ね揃えた唯一無二のデザインです。オリジナル文字盤もご用意。







2.工具不要、10秒で装着。

Apple Watch・ベルト交換システム「plug & rich(プラグ&リッチ)」







1.ケース開閉システム「 plug & rich Watch」

ワンタッチでケースの開け閉めができる機構。工具不要で気軽に着替えることが出来ます。







2.ベルト脱着システム「 plug & rich Band 」

ベルトもワンタッチで脱着可能。工具不要で時計の雰囲気を変えることが出来ます。









デザイナー プロフィール





ルーベン・トメッラ



イタリア ロディに1974年に生まれる。父親が経営する時計のストラップ製造会社の息子として誕生したことにより、幼いころより製品デザインに関する様々な経験を積む。時計への情熱は14歳の頃にはじまり、大学卒業後には家業の会社で働き、さらなる経験・探求を深めていった。2000年に自身のジュエリーショップをオープンし、数多くのブランドを販売。その後2004年に『GaGa Milano』を設立。その独創的でユニークなデザインで、『GaGa Milano』はヨーロッパ、中東、アジア、アメリカなどで瞬く間に人気となり、国際的な評価を得るようになる。そして、2022年11月スマートウォッチのウェアラブルケースとして、新ブランド『HUMBLE RICH』をスタートさせた。









ウエニ貿易について





時計・コスメ・服飾の分野を中心に取り扱う、メーカー機能をあわせ持つファッション専門商社。

きめ細やかな店舗フォローアップとブランド育成に定評があり、海外有名ブランドから日本代理店に指名が多数。

アメリカの「タイメックス」、イタリアの「ヴェルサーチェ(時計)」「フルラ(時計)」、ドイツの「ツェッペリン」、イギリスの「テッドベーカー(時計)」「ヘンリーロンドン」など、海外の有名腕時計ブランドを数多く取り扱っています。百貨店、セレクトショップ、家電店等、各種専門店まで幅広いチャネルに精通し、全国800法人、8000店舗とのお取引を誇るブランド流通のリーディングカンパニーです。2022年より「アディダス オリジナルス」の時計取り扱いを開始しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/17-20:46)