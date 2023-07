[クリスチャン・ディオール合同会社]





ディオール 2023-2024年秋冬 オートクチュール コレクション ショーにおいて、アーティストのマルタ・ロベルティが舞台装飾を手がけました。このインスタレーションには世界を導いた超越的な力であり、聖なる母である女神が、ヒョウや雄牛、蛇などの動物たちとともに描かれています。そこには支配や征服ではなく、大地を耕し、尊厳ある人の暮らしに物質的・精神的な豊かさを与えることを根源的な目的とする芸術と生命のビジョンが表現されています。マルタ・ロベルティによる大きなドローイングは、インド・ムンバイのチャーナキヤ工房の職人たちが一つ一つ手作業でファブリックに刺繍し、舞台装飾に息を吹き込みました。そのサヴォワールフェールをぜひ動画でご覧ください。





(C) Melinda Triana

(C) Kristen Pelou / Marta Roberti (artwork) / Chanakya school of craft (embroideries)



