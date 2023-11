[バンダイナムコアミューズメント]

『弱虫ペダル LIMIT BREAK』のキャラクターたちが猫と戯れる描き下ろしイラストが登場!







株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する屋内型テーマパーク「NAMJATOWN(ナンジャタウン)」(東京・池袋)は、TVアニメ『弱虫ペダル LIMIT BREAK』とのコラボレーションイベント「弱虫ペダル LIMIT BREAK in NAMJATOWN -“にゃん”derful festival-」を2023年11月22日(水)から12月24日(日)まで開催します。



本イベントでは、『弱虫ペダル』のキャラクターたちが猫と戯れている姿の描き下ろしイラストで登場します。カジュアルな私服姿の各キャラクターに懐いている猫たちは、過去に開催した『弱虫ペダル』のナンジャタウンコラボイベントに登場したねこ耳ちびキャライラストの特徴を基に個性豊かに描かれています。会場では、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売するほか、オリジナル景品がもれなくもらえるミニゲームやラリーゲーム、オリジナルデザート&フード、フォトスポットを楽しめます。



開催期間中、「ナムコパークス オンラインストア」( https://parks2.bandainamco-am.co.jp/ )では、会場で販売するオリジナルグッズをインターネット通販で販売します。



「弱虫ペダル LIMIT BREAK in NAMJATOWN -“にゃん”derful festival-」

開催期間:2023年11月22日(水)~12月24日(日)

◆オリジナルグッズの販売 ※インターネット通販あり

◆オリジナルデザート&フードの販売

◆ミニゲーム「にゃんだふるなお気に入り!大捜索ラリー」

◆ミニゲーム「高回転ガラポン- LIMIT BREAK -」









◆オリジナルグッズ

描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売します。『弱虫ペダル LIMIT BREAK』関連商品を1会計につき税込2,000円お買い上げごとに、ねこ型カード(全6種/ランダム配付)を1枚プレゼント!



<オリジナルグッズ 一例>



チケットファイルセット(記念プレートつき) (全6種)

価格:各1,800円





ネームバッジコレクションA・B (A全10種・B全11種)

価格:1個880円 ※ランダム封入





インスタントフォト風カードコレクション (全12種)

価格:各300円





キラキラ缶バッジコレクション (全6種)

価格:1個500円 ※ランダム封入





マルチリボン (全6種)

価格:各1,700円



<店頭購入特典>

ねこ型カード(全6種/ランダム配付)





◆ナムコパークス オンラインストア(インターネット通販)

https://parks2.bandainamco-am.co.jp/category/GOODS/

販売期間:2023年11月24日(金)10:00~12月25日(月)23:59

※準備数に達した場合、早期に受付を終了することがあります。

※商品の発送は2024年3月頃の予定です。※別途送料がかかります。※インターネット通販では店頭購入特典のねこ型カードは付きません。





◆オリジナルデザート&フード

『弱虫ペダル LIMIT BREAK』の作品やキャラクターをモチーフにしたオリジナルデザート&フードを販売します。対象メニューには、各メニューにひもづいた絵柄のねこ型カードが1枚付属します。



<オリジナルデザート&フード 一例>

販売場所:ナンジャ餃子スタジアム・福袋デザート横丁



小野田と真波のねこ乗せカルボナーラパスタ

価格:1,200円





手嶋と青八木の「必勝」おにぎりプレート

価格:1,100円





巻島と東堂の和風ぱふぇ

価格:980円





フォーチューンラテ(デザイン全6種・おみくじ付き)

価格:690円

お好きなキャラクターをプリントできるラテです。







ねこ型アクリルコースター付きソフトドリンク

価格:980円

アクリルコースター(全6種)がランダムで1枚付きます。



※フォーチューンラテ・アクリルコースター付きソフトドリンクにねこ型カードは付きません。





◆ミニゲーム「にゃんだふるなお気に入り!大捜索ラリー」

各キャラクターと一緒にいる猫が気に入りそうなおやつ、おもちゃ、居場所を探し出すラリーゲームです。園内をめぐって正解を探し、受付で答えを報告しよう!気まぐれにお気に入りが変わる猫の様子に応じて、景品がもれなく1つもらえます。

料金:600円/1回

<景品 一例>



A賞:タペストリー(全6種)





B賞:アクリルキーホルダー(全6種)





C賞:ブロマイド風カード

(全12種/ランダム配付)





◆ミニゲーム「高回転ガラポン- LIMIT BREAK -」

自転車のタイヤのホイールに見立てたガラポン抽選です。ペダルの形をしたハンドルをたくさん回そう!出た玉の色に応じて景品がもれなく1つもらえます。

料金:600円/1回



<景品 一例>



S賞:アクリルボード(全6種)





A賞:アクリルスタンド(全6種)



<景品ラインアップ>

S賞:アクリルボード(全6種)

A賞:アクリルスタンド(全6種)

B賞:丸缶バッジ(全12種/ランダム配付)

C賞:イラストシート(全14種/ランダム配付)





(C)渡辺航(週刊少年チャンピオン)/弱虫ペダル05製作委員会



※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は税込みです。※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

(C)Bandai Namco Amusement Inc.



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-16:16)