株式会社TBSテレビ(本社:東京都港区、代表取締役社長:佐々木卓、以下TBS)が運営するCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、2023年9月9日に開催された、山崎育三郎にとって待望のサントリーホールでのライブコンサート『billboard classics 山崎育三郎 Premium Symphonic Concert Tour 2023 ―PRINCIPE―』を11月23日(木・祝)午後8時からテレビ初独占放送する。







ミュージカルをはじめ、多方面で活躍する山崎育三郎によるフルオーケストラコンサート『billboard classics 山崎育三郎 Premium Symphonic Concert Tour 2023 -PRINCIPE-』をテレビ初独占放送!2023年9月9日(土)に開催した、山崎育三郎にとって念願となるサントリーホール公演の模様をスペシャルインタビュー付き特別版でお届けする。



ミュージカル界のプリンスと呼ばれる山崎が「会場にいらっしゃるお客様をプリンセスにする」と意気込む今回のコンサートは、ミュージカル王道ナンバーはもちろん、オリジナル楽曲、ディズニーソング、クラシックなど抜群の歌唱力で会場を魅了する。さらに、本ツアーでは公演ごとに異なる女性ゲスト、ミュージカル界のプリンセス達が出演。ツアーファイナルでは新妻聖子が登場し、デュエットでは、力強くドラマティックなハーモニーを響かせた。ここでしか見られない山崎へのスペシャルインタビューも必見。「PRINCIPE(王子)」からの贅沢で優雅な時間への招待。ぜひお見逃しなく。



【開催:2023年9月9日 サントリーホール 大ホール(東京)】



さらに、2021年に開催されたフルオーケストラコンサートにTBSチャンネル独占インタビューを収録した『billboard classics 山崎育三郎 Premium Symphonic Concert Tour 2021 -SFIDA- スペシャルインタビュー付き特別版』や、ニューヨークのブロードウェイ訪問に完全密着した『山崎育三郎 in NEW YORK』も合わせて放送!



ぜひお楽しみください!





<放送情報>

『billboard classics 山崎育三郎 Premium Symphonic Concert Tour 2023 ―PRINCIPE― スペシャルインタビュー付き特別版』

放送日時:2023年11月23日(木・祝)午後8時~【テレビ初独占放送】



『billboard classics 山崎育三郎 Premium Symphonic Concert Tour 2021 -SFIDA- スペシャルインタビュー付き特別版』

放送日時:2023年11月23日(木・祝)午後6時~8時



『山崎育三郎 in NEW YORK 前編/中編/後編』

放送日時:2023年11月23日(木・祝)午後3時30分~午後6時



放送チャンネル:CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」

番組HP・視聴方法:https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/information/2023_0909_1930.html





■スカパー!番組配信

『billboard classics 山崎育三郎 Premium Symphonic Concert Tour 2023 ―PRINCIPE― スペシャルインタビュー付き特別版』

『billboard classics 山崎育三郎 Premium Symphonic Concert Tour 2021 -SFIDA- スペシャルインタビュー付き特別版』

上記の番組は「スカパー!番組配信」にて、PCやスマホ、タブレットでもご視聴可能です。放送後1週間のアーカイブ配信もあります。こちらの配信サービスは、スカパー!放送サービスにご加入で、TBSチャンネル1をご覧いただける方がご利用いただけます。





■視聴者プレゼントキャンペーンのお知らせ

『billboard classics 山崎育三郎 Premium Symphonic Concert Tour 2023 ―PRINCIPE―』のテレビ初独占放送を記念し、直筆サイン入りパンフレットを抽選で5名様にプレゼント!

詳細は後日発表いたします。





