株式会社バンダイナムコアミューズメントは、株式会社BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部が展開する「一番くじ」の専門店『一番くじ公式ショップ 長崎アミュプラザ店』を、2023年11月10日(金)「アミュプラザ長崎 新館」(長崎県長崎市)内にオープンします。





「一番くじ」とは、BANDAI SPIRITSが提供する、オリジナルグッズが当たるハズレなしのキャラクターくじです。全国のコンビニエンスストアや書店、アミューズメント施設などでさまざまな種類のキャラクター商品が発売されファン層が拡大しています。『一番くじ公式ショップ』は「一番くじ」の魅力や最新情報を伝える“情報発信基地”として、現在、全国に16店舗を展開し、このたび、新たに「長崎アミュプラザ店」が加わります。くじの売り場でありながら、数多くある商品を実際に手に取って見ることができるショップです。何が当たるかわからないというくじ本来の魅力に加え、圧倒的な「品ぞろえ」、商品ディスプレイや、展示コーナー、キャンペーンなど、ハイクオリティな「一番くじ」体験を提供します。



今後も『一番くじ公式ショップ』を通じて「一番くじ」体験を発信し、喜びや楽しみをお届けできる場所を目指します。



『一番くじ公式ショップ』 新店情報





『一番くじ公式ショップ』 最新商品

さまざまなキャラクターのアイテムはもちろん、幅広い商品を販売予定です。※取り扱い商品例です。



一番くじ ムーミン Look up at the stars

発売日:2023年10月28日(土)より順次発売

メーカー希望小売価格:1回700円





一番くじ 転生したらスライムだった件 テンペスト日和

発売日:2023年10月28日(土)より順次発売

メーカー希望小売価格:1回750円





一番くじ ワンピース 百獣海賊団~飛び六胞~

発売日:2023年11月2日(木)より順次発売

メーカー希望小売価格:1回3,000円





一番くじ たまごっち~祝!こらぼれーしょん~

発売日:2023年11月3日(金)より順次発売

メーカー希望小売価格:1回680円



※掲載している画像は実物と異なる場合があります。





『一番くじ公式ショップ』 既存店情報



一番くじ公式ショップ さっぽろ東急百貨店

《所 在 地》 北海道札幌市中央区北4条西2-1 東急百貨店札幌店 9F

《営業時間》 10:00~20:00

一番くじ公式ショップ 池袋サンシャインシティ店

《所 在 地》 東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル3F

《営業時間》 10:00~21:00

一番くじ公式ショップ 秋葉原店

《所 在 地》 東京都千代田区外神田1丁目15-9 1F

《営業時間》 10:00~21:00

一番くじ公式ショップ 新宿東急歌舞伎町タワー店

《所 在 地》 東京都新宿区歌舞伎町一丁目29番1号 東急歌舞伎町タワー 3F

《営業時間》 11:00~25:00

一番くじ公式ショップ 千葉松戸駅前店

《所 在 地》千葉県松戸市松戸1230番地1 ピアザ松戸 B1F

《営業時間》10:00~23:00

一番くじ公式ショップ 横浜ワールドポーターズ店

《所 在 地》 神奈川県横浜市中区新港2-2-1横浜ワールドポーターズ2F

《営業時間》 10:30~21:00

一番くじ公式ショップ 新潟ビルボードプレイス店

《所 在 地》 新潟県新潟市中央区八千代2-5-7 万代シティ BP2 1階

《営業時間》 【平日】11:00~20:00 / 【土日祝】10:00~20:00

一番くじ公式ショップ 名古屋駅前店

《所 在 地》 愛知県名古屋市中村区椿町6-6 ビックカメラ名古屋駅西店別館 6F

《営業時間》 10:00~21:00

一番くじ公式ショップ 京都イオンモールKYOTO店

《所 在 地》 京都府京都市南区西九条鳥居口町1 イオンモールKYOTO Sakura館 4F

《営業時間》 10:00~21:00

一番くじ公式ショップ 梅田HEP FIVE店

《所 在 地》 大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 8階

《営業時間》 11:00~21:00

一番くじ公式ショップ 広島府中店

《所 在 地》 広島県安芸郡府中町大須2-1-1 イオンモール広島府中 3F

《営業時間》 10:00~21:00

一番くじ公式ショップ 愛媛エミフルMASAKI店

《所 在 地》 愛媛県伊予郡松前町井筒850 エミフルMASAKI 別棟2F

《営業時間》 10:00~21:00

一番くじ公式ショップ 博多バスターミナル店

《所 在 地》 福岡県福岡市博多区博多駅中央街2-1 博多バスターミナル 7F

《営業時間》 10:00~21:00

一番くじ公式ショップ 博多キャナルシティ店

《所 在 地》 福岡県福岡市博多区住吉1丁目2-74 キャナルシティ博多 サウスビルB1

《営業時間》 10:00~21:00

一番くじ公式ショップ 熊本ゆめタウン光の森店

《所 在 地》 熊本県菊池郡菊陽町光の森7-3-9 ゆめタウン光の森 南館3F

《営業時間》 10:00~20:30

一番くじ公式ショップ 那覇メインプレイス店

《所 在 地》 沖縄県那覇市おもろまち4-4-9 サンエー那覇メインプレイス 2F

《営業時間》 9:00~22:00



※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は全て税込みです。※商品の発売日の変更、品切れが生じる場合があります。※「一番くじ」は株式会社BANDAI SPIRITSの登録商標です。※店舗の事情により取扱いが中止になる場合や発売時期が異なる場合があります。

(C)Bandai Namco Amusement Inc.



