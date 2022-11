[マリオット・インターナショナル]

ウェスティン ルスツリゾート(北海道虻田郡留寿都村泉川133、総支配人 津田 秀紀)は、世界のスキー観光産業の中で最も名誉ある「World Ski Awards 2022(ワールド・スキー・アワード 2022)」において、2022年11月18日(日本時間)「Japan’s Best Ski Hotel(日本ベスト・スキー・ホテル部門)」の最優秀賞を受賞いたしました。







World Ski Awards(事務局:イギリス、ロンドン)は、旅行業界のオスカーと評される「World Travel Awards(ワールド・トラベル・アワード)」のひとつであり、世界のスキー観光産業の中で最も名誉ある賞です。 日本だけではなく世界25か国における、スキーリゾート、スキーホテル、スキー旅行会社などを対象とし、各カテゴリー部門ごとに表彰されます。



ウェスティン ルスツリゾートは開業時に「World‘s Best New Ski Hotel 2016」を受賞、その後「Japan’s Best Ski Hotel」を2017年、2018年、2019年と3年連続で受賞しており、今回の受賞は 3年ぶり5度目となります。



今年は、6月14日にノミネートを発表、スキー業界に携わる専門家(メディア、旅行会社他)と一般スキーヤーなどからのインターネット投票の選考を経て、最優秀賞が発表されました。例年はウィンタースポーツのメッカとして知られるオーストリアのキッツビュールにて表彰式が開催されておりましたが、今回はオンラインでの発表となりました。



World Ski Awards 2022 の詳細はこちらよりご覧いただけます。

https://worldskiawards.com/winners/2022



■津田 秀紀(ウェスティン ルスツリゾート 総支配人)コメント

「この度、 世界中の多くの方々に Japan‘s Best Ski Hotel として高く評価していただきましたことに、心より感謝申し上げます。世界中のスキー専門家やスキー愛好家の皆様にご支援いただき受賞できたことは大変光栄なことであり、とても嬉しく存じます。これからも思い出に残るホテルでのご滞在を提供できるよう、そして北海道ルスツでのスキー体験をご満足いただけるよう精進して参ります。」



■ウェスティン ルスツリゾートについて

2016年6月8日にグランドオープン。室数全210室。全室メゾネットタイプ、76平方メートル 以上の広々とした客室の大きな窓からは大自然の絶景が望めます。雲の上の寝心地を提供するウェスティンオリジナルの「ヘブンリーベッド」を全客室に完備。全3店舗のレストラン、ミーティングルーム、露天風呂を備え、夏はゴルフ場直結、冬はスキー場までペアリフトで簡単にアクセスできます。World Ski Awardsにおいて2016年には「World's Best New Ski Hotel」部門で最優秀を、2017年・2018・2019・2022年には「Japan's Best Ski Hotel」部門で最優秀賞を連続受賞。



ウェスティン ルスツリゾート HP

https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/ctswi-the-westin-rusutsu-resort/



■ルスツリゾートについて

ルスツリゾートは、札幌・新千歳空港から約 90 分、支笏洞爺国立公園に囲まれた加森観光が所有 運営する北海道最大級のオールシーズンリゾート。 3つの山に37コース総滑走距離42km、4つのゴンドラと14のリフトを所有し、平均年間降雪量は14mと、 良質なパウダースノーが降り積もる北海道最大級のスキー場です 。ゲレンデの美しい森林風景や洞爺湖や羊蹄山などの雄大な景色も魅力で、犬ぞりやスノーモービルなどのスノーアクティビティも豊富。 4つのゴルフコースと様々なアトラクションが楽しめる遊園地、ルスツリゾートホテル&コンベンション、ウェスティン ルスツリゾートの2つのホテルと、ログハウスとコテージがあります。 2020年12月にはコンドミニアムスタイルのプレミアムホテル「The Vale Rusutsu」も誕生。 World Ski Awardsにおいては2017年・2018・2019・2021年に「Japan's Best Ski Resort」部門で最優秀賞を受賞。



ルスツリゾートHP

https://rusutsu.com/



■ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル&リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約40の国と地域に225軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、革新的なギアレンディングプログラムや、ブランドを代表するフィットネススタジオであるWestinWORKOUT™内のTRXのジム設備、美味しく栄養豊富なお食事メニューなど、ゲストに幅広いウェルネスサービスをご体験いただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook(facebook.com/Westin)、Twitterや Instagram (@westin)で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy™(マリオット ボンヴォイ)に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。



