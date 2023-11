[バンダイナムコアミューズメント]



株式会社バンダイナムコアミューズメントは、株式会社バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン」の専門店『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』アミュプラザ長崎店と『ガシャポンのデパート』アミュプラザ長崎店を「アミュプラザ長崎」(長崎県長崎市)内に、2023年11月10日(金)に2店舗同時オープンします。











【ガシャポンバンダイオフィシャルショップとは】

近年カプセルトイ業界では、大型のカプセルトイ専門店が増加し、身近なエンターテインメントとして多くのお客さまに楽しまれています。バンダイのオリジナルのカプセルトイブランドである「ガシャポン」ならではの「ワクワク体験」と「ユニークな商品」をファンの皆さまに向けて直接お届けしたいという思いから、バンダイと大型カプセルトイ専門店の運営ノウハウを持つバンダイナムコアミューズメントが協業で当店舗を出店します。



【ガシャポンのデパートとは】

バンダイナムコアミューズメントが企画・運営・プロデュースするカプセルトイ専門店で、日頃から新しい商品を探しているカプセルトイファンの“ガシャポン活動(ガシャ活)を豊かにする”をコンセプトに、デパートと呼ぶにふさわしい設置面数と商品構成、店舗スタッフを通じてカプセルトイの最新情報を発信します。





【ガシャポンバンダイオフィシャルショップについて】

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』アミュプラザ長崎店は、300面を一堂に展開するバンダイ公式の大型カプセルトイ専門店として、長崎県に初出店します。バンダイの新商品をすべて取りそろえ、ここでしか味わえない「ガシャポン体験」を提供することで、「ガシャポン」の新たな魅力を発信していきます。



精巧な造形やユニークな商品展開など、いまやカプセルトイはミニチュア玩具を代表する存在です。国内外問わず多くの方に「ガシャポン」のエンターテインメント性を伝えるべく、今後もバンダイナムコアミューズメントは出店を進めていきます。



▼『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』の魅力

1:バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている!

2:オンライン店で購入した商品を店舗にて受け取ることができる!

3:オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる!

※一部店舗対象外の場合もございます。あらかじめご了承ください。



施設概要

[施設名称] ガシャポンバンダイオフィシャルショップアミュプラザ長崎店

[所在地] 長崎県長崎市尾上町1−1 新館4F

[営業時間] 10:00~20:00

[施設面積] 63.3平方メートル (約19.1坪)

[設置面数] 300面

[公式サイト]https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/store/nagasaki-amu/





【ガシャポンのデパートについて】

『ガシャポンのデパート』アミュプラザ長崎店は、設置面数540面の地域最大級※のカプセルトイ専門店としてオープンします。新商品から話題の商品まで幅広い商品展開で、子どもも大人も関係なく、いつ遊びに来ても自分のお気に入りのガシャポンを探すワクワク・ドキドキが楽しめます。

※地域最大級:長崎県内における単一店舗内のカプセルトイ機設置台数について当社調べ



『ガシャポンのデパート』は、今後もバンダイナムコアミューズメントが運営する施設内やショッピングモールなどへの展開を進めてまいります。



【ガシャポンのデパートの特徴】

1:キャラクターから雑貨まで圧倒的な品ぞろえはもはや“デパート”!

2:カプセルトイ市場シェアナンバーワンのバンダイ「バンダイガシャポンコーナー」が登場!

3:ポイントがたまる!使える!情報が届く!スマホの「ナムコポイントアプリ」で“ガシャ活”が楽しくなる!

※一部店舗対象外の場合もございます。あらかじめご了承ください。



施設概要

[施設名称] ガシャポンのデパートアミュプラザ長崎店

[所在地] 長崎県長崎市尾上町1−1 本館4F

[営業時間] 10:00~20:00

[施設面積] 75.2平方メートル (約22.7坪)

[設置面数] 540面

[公式サイト]https://bandainamco-am.co.jp/others/capsule-toy-store/store/nagasaki-amu/





1:バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている!

バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえ、豊富な商品ラインアップを展開。また『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』公式WEBサイトから商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。





ひろがるスカイ!プリキュア

なりきりプリキュア4

『ひろがるスカイ!プリキュア』に登場するおもちゃやキャラクターを模したなりきりプリキュアシリーズ第4弾♪

お手紙が書けるかわいいメモもラインアップ♪

価格:300円/1回(全7種)

(C)ABC-A・東映アニメーション





NEW ERA(R) 59FIFTY(R)

ミニチュアスイングコレクション

NEW ERA(R)の名作「59FIFTY(R)(ニューエラ フィフティーナインフィフティー)」がリアルなミニチュアスイングで登場。

キャップの生地感からステッカーのサイズ表記など細部までこだわりぬいた商品です。

BOX LOGOはレアアソートです。

価格:400円/1回(全7種)

(C)2023 NEW ERA JAPAN GK





チロルチョコ キューブポーチコレクション

ロングセラー商品の「チロルチョコ」がパッケージデザインそのまま、かわいいキューブ型ポーチに!目薬やリップクリームなどを入れるのにぴったりのサイズ感です。

価格:300円/1回(全6種)

(C) チロルチョコ





ワンピース ウォンテッドプレート第五弾

ワンピースの「手配書」をそのまま商品化!第5弾です!!

価格:300円/1回(全10種)

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション





チェンソーマン ChibiMasters

ChibiMastersシリーズにTVアニメ『チェンソーマン』が登場!!ガシャポンオリジナルデフォルメにて立体化!アニメ登場キャラクターをラインアップ!

価格:800円/1回(全3種)

(C)藤本タツキ/集英社・MAPPA





【フラットガシャポン】

mofusand クリアラバーコースター

mofusand(モフサンド)のラバーコースターが登場!

直径約10cmのボリューム感のあるサイズです。

価格:400円/1回(全5種)

(C)mofusand





びっくらたまご クレヨンしんちゃん

アクション仮面と決めポーズだゾ

人気キャラクター「アクション仮面」や「ぶりぶりざえもん」としんちゃんのセットポーズがポイントの、びっくらたまごです。

価格:500円/1回(全5種)

(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK





仮面ライダーガッチャード

ガッチャードスイング

仮面ライダーガッチャードのデフォルメフィギュアマスコットが登場!

全種にボールチェーンが付属しているので、バッグなどに付けてガッチャードやヴァルバラドとお出かけだ!

価格:300円/1回(全4種)

(C)2023 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映





豆ガシャ本 新潮文庫

文豪たちの名作が豆ガシャ本になって登場!

※文字サイズにより一部読みにくい箇所がございます。

価格:500円/1回(全6種)

(C)新潮社





2:オンライン店で購入した商品を店舗にて受け取ることができる!

欲しい商品を確実に手に入れたいお客さまや、すぐに店舗へ足を運ぶことが難しいお客さまのために、バンダイナムコアミューズメントが運営する公式通販サイト「ガシャポンバンダイオフィシャルショップオンライン店」にて購入された商品を、店内のカウンターで受け取ることができます。

※店舗受け取りサービスは、後日開始予定です。



3:オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる!

「ガシャっと回してポンと出る」がブランド名の由来となっている「ガシャポン」の醍醐味である“ハンドル操作”が体感できる空カプセル回収ボックス「ガシャポイントステーション」(下記イメージ図)や、注目商品を展示するショーケースなどお客さまが楽しめる仕掛けを用意しています。そのほか、購入キャンペーンやお客さま参加型イベントの実施など、バンダイナムコグループならではのエンターテインメントあふれるサービスを提供します。









11月10日(金)~11月17日(金)開催!「X(旧ツイッター)フォロー&リポストキャンペーン」

▼ X(旧ツイッター)フォロー&リポストキャンペーン

対象3アカウントすべてをフォローしてキャンペーンポストをリポストした方の中から抽選で5名さまに、おうちでガシャ撮りが楽しめる「おうちでガシャ撮り」をプレゼント!

※こちらのデザインは予告なく変更する場合がございます。



【応募方法】

1.以下の対象3アカウントすべてをフォロー

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ公式&オンライン店( @GBO_official )

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップアミュプラザ長崎店( @GBO_nagasaki_a )

・【公式】バンダイ ガシャポン( @Gashapon_Bandai )

2.キャンペーンポストをリポスト



【応募期間】

11月10日(金)キャンペーンポスト投稿後から11月17日(金)23:59まで



11月10日(金)~11月12日(日)開催!「X(旧ツイッター)フォロー」&「空カプセル3個回収キャンペーン」

▼X(旧ツイッター)フォローキャンペーン

店頭にてX(旧ツイッター)アカウント「ガシャポンバンダイオフィシャルショップアミュプラザ長崎店」( @GBO_nagasaki_a )をフォローした画面をスタッフへ提示すると「オリジナルエコバッグ」プレゼント!



▼空カプセル3個回収キャンペーン

ナムコアプリと連動して空カプセル3個を「ガシャポイントステーション」へ入れると「オリジナルステッカー」をプレゼント!



さらに!各日先着100名さまが抽選に参加できるキャンペーンを実施!

おうちでガシャ撮りが楽しめる「おうちでガシャ撮り」が抽選で各日5名さまに当たります。



↓ナムコアプリのダウンロードはこちら

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/app/





※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。 ※表示価格は税込みです。 ※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

(C)Bandai Namco Amusement Inc.



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/01-21:46)