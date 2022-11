[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、SHISHAMOのCDデビュー10周年を記念して、「SHISHAMO×U-NEXT」企画として、2022年11月13日(日)に配信開始となるMV34本を皮切りに、10周年イヤーを彩る豪華な配信ラインアップを配信いたします。







宮崎朝子(Gt.Vo)、松岡彩(Ba)、吉川美冴貴(Dr) からなる3ピースロックバンド・SHISHAMO。デビューアルバム『SHISHAMO』をリリース後、わずか2年で初の「日本武道館」単独公演が完売。2017年には「第68回NHK紅白歌合戦」に出演も果たしたほか、今年10月からは全国8箇所を巡るツアー“SHISHAMO ワンマンツアー2022秋「NICE TO MEET YOUrtown!!!~10年目の初上陸~」を開催しています。

このたびSHISHAMOが2022年11月13日(日)にCDデビュー10周年を迎えることを記念し、U-NEXTはSHISHAMOとタッグを組み、「SHISHAMO×U-NEXT」と題したアニバーサリー企画を実施いたします。第1弾として11月13日(日)よりMV34本の配信をスタート。U-NEXTでは今後もCDデビュー10周年イヤーを彩る配信を予定しています。続報にぜひご期待ください。



【SHISHAMO×U-NEXT特設ページはこちら】

https://www.video.unext.jp/lp/shishamo_10th



【MV一覧】<全34本>

僕に彼女ができたんだ

行きたくない

君と夏フェス

量産型彼氏

僕、実は

さよならの季節

熱帯夜

君とゲレンデ

みんなのうた

中庭の少女たち

夏の恋人

魔法のように

明日も

BYE BYE

ほら、笑ってる

水色の日々

私の夜明け

ねぇ、

OH!

君の隣にいたいから

君の大事にしてるもの

曇り夜空は雨の予報

明日はない

人間

明日の夜は何が食べたい?

君の目も鼻も口も眉も寝ても覚めても超素敵!!!

壊したんだ

中毒

ドライブ

マフラー

ブーツを鳴らして

狙うは君のど真ん中

春に迷い込んで

ハッピーエンド



SHISHAMO プロフィール

SHISHAMO(シシャモ)

宮崎朝子(Gt.Vo)、松岡彩(Ba)、吉川美冴貴(Dr)からなる3ピースロックバンド。

2013年春、高校卒業と同時に本格的にバンド活動を開始。同年11月、デビューアルバム『SHISHAMO』をリリース。2016年1月、CDデビューからわずか2年で初の「日本武道館」単独公演が完売。2017年には「第68回NHK紅白歌合戦」に出演。2019年初のベストアルバム『SHISHAMO BEST』をリリースし、さいたまスーパーアリーナ・大阪城ホールでのアリーナワンマンライブを成功に収める。2021年6月、ニューアルバム「SHISHAMO 7」をリリース。2022年、バンド初の対バンツアー、「SHISHAMO NO OMANEKI TOUR!!! ~開国2022~」や、2015年から恒例となっている「SHISHAMO NO YAON!!!」を東京・大阪にて開催し、10月からは初めて訪れる街をめぐる全国8箇所のツアー、“SHISHAMO ワンマンツアー2022秋「NICE TO MEET YOUrtown!!!~10年目の初上陸~」”を開催中。さらに、11月13日(日)にはCDデビュー10周年イヤーを迎え2023年1月4日(水)日本武道館、2023年3月4日(土)大阪城ホールにて10周年記念ライブの開催も決定!!!



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。24万本以上の映画、ドラマ、アニメが見放題で楽しめるほか、公開・放送されたばかりの最新作を含む3万本以上のレンタル作品、さらに84万冊以上のマンガや書籍もラインナップしています。1つのアプリで「観る」「読む」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。 株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。

※GEM Partners調べ/2022年9月時点 国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/13-12:46)