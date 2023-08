[株式会社TBSテレビ]

株式会社TBSテレビ(本社:東京都港区、代表取締役社長:佐々木卓、以下TBS)が運営するCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、BTS SUGAが、2023年6月4日(日)に神奈川・ぴあアリーナMMで行った初のソロワールドツアー『SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY'』日本ファイナル公演をテレビ初独占放送する。







BTSのリードラッパーを担当し、数多くのヒット曲を手掛ける音楽プロデューサーでもあるSUGA。ソロアーティストとして自身の音楽を貫いたワールドツアー『SUGA | Agust D TOUR』は、4月のアメリカ公演を皮切りに、インドネシア、タイ、シンガポール、韓国、日本で完遂され、その凄まじいエナジーと非凡な才能に全世界の人々が感銘を受けた。





韓国の伝統弦楽器ヘグムのサウンドでオリエンタルなスパイスを効かせ、そこにストレートなラップを畳みかける「Haegeum」、華やかで雄壮なパフォーマンスの「Daechwita」では、客席に向かって拳を突き上げ「一緒に!」とコールを要望すると、観客も呼吸を合わせて縦のりになりペンライトの光の波が大きく揺れる。2016年に発表された初のミックステープ・タイトル曲「Agust D」では本音を露呈する怒涛のラップで会場を圧倒する。ライブ序盤から会場をSUGAの世界観にどっぷり染め上げていく。



約3年半ぶりに待ち焦がれていた日本のファンと感動の再会を果たした瞬間、彼の目に映った景色はどのようなものだったのだろうか。「ファンの皆さん、こんばんは!SUGAです。皆さんに会えて嬉しいです。日本でのソロコンサートは初めてで凄く楽しみでした!もう最後の公演で、寂しいです。BTSのSUGAとしては初めてお見せするステージを沢山準備しました」と語り、一本のアコースティックギターを取り出す。メンバー全員からのサインとメッセージが書かれたギターでの弾き語り「Trivia 轉 : Seesaw」で7人の想いが届けられると、涙を流す観客の姿も見受けられた。



米アルバムチャート「ビルボード200」にて2位にランクインした新アルバム「D-DAY」の楽曲も数多く披露される。「People Pt.2 (feat. IU)」では、「皆さん、一緒に歌いましょう!」と声をかけ、マイクをフロアに向けて煽ると、観客が一つになって美しいハーモニーを響かせる。両手を広げて気持ちよさそうに全身で受け止めるSUGAの満足そうな微笑みからは、ファンと共にライブ空間を創り上げる“幸福感”が伝わってくる。さらには、BTSの楽曲「Life Goes On」を、SUGAの感性を取り込み新しく完成させたもうひとつの「Life Goes On」として、ピアノの弾き語りでLIVE初披露されることも感慨深い。



SUGAが尊敬してやまない偉大なる音楽家である故・坂本龍一氏。彼とのコラボレーションが実現した名曲「Snooze (feat. Ryuichi Sakamoto, WOOSUNG of The Rose)」を、SUGAは坂本氏が生きたこの日本でどのような気持ちで歌ったのだろう。大切にひとつひとつ言葉を噛みしめながらのラップ、優しいピアノの音色、雄大で温かみのあるメロディー。夢を叶えるために必死に頑張る後輩や全ての人々に贈られるエールソングは力強き愛に満ち溢れ、全世界の人々の心を震わせる。



10年以上に及ぶキャリアで培った音楽性をさらけ出し、燃えるようなエネルギーで観客との一体感を生み出したワールドツアー日本ファイナル公演。全世界が感銘したSUGAの集大成とも言うべき“歴代級”のステージをTBSチャンネルの放送を通し、心に刻んでほしい。ぜひお楽しみに!





【収録:2023年6月4日(日)神奈川・ぴあアリーナMM】





■放送概要

『SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY' in JAPAN』





〈放送チャンネル〉CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」





〈放送日時〉

2023年8月27日(日)午後9:00~午後10:30【テレビ初独占放送】

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2778/





■視聴者プレゼントキャンペーンのお知らせ

『SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY' in JAPAN』のテレビ初独占放送を記念し、SUGA公式グッズ詰め合わせセットを抽選で50名様にプレゼントする。

【応募詳細】

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/special/sugapre_202307/





●CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」とは

TBSの人気番組が満載!ドラマ「逃げ恥」「恋つづ」「ぎぼむす」「DCU」「渡る世間は鬼ばかり」「水戸黄門」、AKB48グループ&乃木坂46オリジナルバラエティ、音楽ライブ、新作アニメ、プロ野球、映画、演劇&舞台、話題の韓ドラ&K-POPなど“見たい番組が必ずある”総合エンタメチャンネル!

スカパー!(CS296)、スカパー!プレミアムサービス(Ch616)、J:COMほか全国のCATV、ひかりTV、auひかり テレビサービスなどでご覧頂けます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/25-13:46)