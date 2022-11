[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、『スーパーパンプト / Uber -破壊的ビジネスを創った男-』を11月11日(金)0時より独占配信いたします。









創業まもなく一流企業へ上り詰めた「Uber」元CEOトラビス・カラニックを主役にした実話ベースの企業エンターテイメント

本作は、米大手テレビ局SHOWTIMEが経済評論家マイク・アイザックによる著書「ウーバー戦記」(2019年)をもとに、シーズンごとにビジネス界を根底から揺るがし、文化を変えた物語を探求するアンソロジーシリーズ「Super Pumped」の第1弾として公開されたドラマです。2010年に設立した「Uber」は、モバイルアプリによる新たな配車サービスで、テクノロジーの成長著しいシリコンバレーのなかで最も成功したスタートアップ企業と言われる反面、「最も破壊的なユニコーンの1つ」としても知られています。本作は、「Uber」元CEOトラビス・カラニックを主人公に「Uber」がテクノロジー業界にもたらした驚異と、社内外で巻き起こる予測不能な争いの数々を描いた教訓的な物語となっています。



主役にジョセフ・ゴードン=レヴィットほか、カイル・チャンドラー、ユマ・サーマンら実力派俳優陣が出演







本作で主人公トラビス・カラニックを演じるのは、『(500)日のサマー』でゴールデングローブ賞主演男優賞(ミュージカル・コメディ部門)にノミネートされたジョセフ・ゴードン=レヴィット。その他にも、トラビスの経営方針をはじめは静観しつつも次第に不信感を抱く投資家ビル・ガーリー役にカイル・チャンドラー、「Uber」取締役アリアナ・ハフィントン役にユマ・サーマンほか、アカデミー賞ノミネートのエリザベス・シュー、ケリー・ビシェ、ジョン・バス、ブリジェット・ガオ・ホリット、ババク・タフティなど、豪華俳優が出演します。日本語吹替版にはカラニック役に平川大輔ほか、井上和彦、井上喜久子、高橋広樹らが出演します。



本日より、本作の予告編を公開いたします。『スーパーパンプト / Uber -破壊的ビジネスを創った男-』は11月11日(金)U-NEXTにて独占配信です。ぜひ、お楽しみください。









<作品概要>

『スーパーパンプト / Uber -破壊的ビジネスを創った男-』

(原題:Super Pumped: The Battle for Uber)

【配信開始日時】2022年11月11日(金)0:00 全7話一挙配信

【配信形態】見放題

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0074725 ※配信開始時間よりアクセス可能

【あらすじ】

創業からわずか数年で一流IT企業へ成長したアメリカの配車サービス「Uber」。急激な拡大は創業者でCEOのトラビス・カラニックの功績によるものだったが、その裏には当時のタクシー組合や各州交通局を相手にした、法律をも揺るがす強行的な手段が存在した。資本家のビルや、取締役会のアリアナほかトラビスの仲間や部下たちは、そのカリスマ性を信じ彼を支援していたが、彼の向こう見ずな戦略の数々に次第に不信感を抱く…。



【スタッフ】

監督:ダニエル・グレイ・ロンジーノ、アレン・コールター、ジョン・ダール、チェトナ・フューントス

原作:マイク・アイザック「ウーバー戦記:いかにして台頭し席巻し社会から憎まれたか」

脚本/ショーランナー:ブライアン・コッペルマン、デヴィット・レヴィーン、ベス・シャクター

製作総指揮:ブライアン・コッペルマン、デヴィット・レヴィーン、ベス・シャクター、ポール・シフ、ステファン・シフ、アリス・オザルスキ

製作協力:マイク・アイザック



【キャスト】

トラビス・カラニック役:ジョセフ・ゴードン=レヴィット

ビル・ガーリー役:カイル・チャンドラー

アリアナ・ハフィントン役:ユマ・サーマン

ボニー・カラニック役:エリザベス・シュー

オースティン・ガイト役:ケリー・ビシェ

ギャレット・キャンプ役:ジョン・バス

ガビ・ホルツワース役:ブリジェット・ガオ・ホリット

エミル・マイケル役:ババク・タフティ



【日本語吹替版吹替キャスト】

トラビス・カラニック役:平川大輔

(『鬼滅の刃』魘夢(下弦の壱)、『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』花京院典明など)

ビル・ガーリー役:井上和彦

(『夏目友人帳』ニャンコ先生/斑、『NARUTO -ナルト-』はたけカカシなど)

アリアナ・ハフィントン役:井上喜久子

(『宇宙戦艦ヤマト2205』スターシャ、『はたらく細胞!!』マクロファージなど)

エミル・マイケル役:高橋広樹

(『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』城之内克也、『テニスの王子様』菊丸英二など)



Super Pumped: The Battle for Uber (C) 2022 Showtime Networks Inc. All Rights Reserved.

The SUPER PUMPED anthology series is produced by SHOWTIME and is part of Koppelman and Levien's overall deal with the network. The series is distributed internationally by ViacomCBS Global Distribution Group.



