時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

【岡山大学文明動態学研究所】猪風来美術館 企画展関連企画 座…

【岡山大学文明動態学研究所】猪風来美術館 企画展関連企画 座談会「縄文土器やアマゾンの土器たちが語るもの」に松本直子教授が登壇します〔2/23, 木・祝〕

［国立大学法人岡山大学］


2023（令和5）年 1月 22日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/




◆概 要
　猪風来美術館（新見市法曽陶芸館）では、企画展「縄文土器やアマゾンの土器たちが語るもの」を2023年2月1日（水）～2023年5月28日（日）に開催します。この企画展に関連した座談会縄文土器やアマゾンの土器たちが語るもの」を2月23日（木・祝）13:00～15:00に同美術館で開催し、岡山大学文明動態学研究所の松本直子教授が登壇します。

　みなさまのご参加をお待ちしています。


〇企画展「縄文土器やアマゾンの土器たちが語るもの」
【会 期】
　2023年2月1日（水）～ 5月28日（日）
　休館日：月曜日（祝日の場合開館し翌日休館）月・火曜日（2月のみ）

【会 場】
　猪風来美術館
　（〒719-2552 岡山県新見市法曽609 ）
　http://www.ifurai.jp/riyo/riyo.html


〇座談会「縄文土器やアマゾンの土器たちが語るもの」
【日 時】
　2023年2月23日（木・祝）13:00 ～ 15:00

【会 場】
　 猪風来美術館 企画展示室

【プログラム】
・古谷嘉章（九州大学 名誉教授）
　　縄文、アマゾン先住民文化をよく知る人類学者の視点から
・松本直子（岡山大学文明動態学研究所 教授）
　　縄文土器の認知考古学、比較考古学の視点から
・真世土マウ（岡山県立大学デザイン学部 准教授）
　　古代アメリカ土器復元制作等、土器の作り手の視点から
・猪風来（縄文造形家・猪風来美術館 館長）
　　縄文土器・土偶復元制作、現代縄文アーティストの視点から

【お申込み、参加費】
　申込不要
　要観覧料

【ポスター】
　https://ridc.okayama-u.ac.jp/wp-content/uploads/2023/01/20230201-1.pdf

【その他】
　詳細は、下記の猪風来美術館のホームページをご覧ください。
　http://www.ifurai.jp/event/soon.html#jomon_amazon_r05





◆参 考
・岡山大学文明動態学研究所
　https://ridc.okayama-u.ac.jp/
・猪風来美術館（新見市法曽陶芸館）
　http://www.ifurai.jp/index.html


◆参考情報
・【岡山大学】岡山大学文明動態学研究所開所式を挙行
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000072793.html
・【岡山大学】文明動態学研究所 キックオフ・シンポジウム「パンデミックと文明 -感染症と向き合う過去から未来へ-」〔4月14日（水）開催〕
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000072793.html
・【岡山大学】岡山大学文明動態学研究所『文明動態学』Vol.1が刊行されました
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000504.000072793.html
・【岡山大学文明動態学研究所】国際シンポジウム「ベーリンジア：ユーラシアからアメリカへの人類の拡散」の動画を公開しました
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000998.000072793.html


◆参考情報：RIDCマンスリー研究セミナー
・【岡山大学文明動態学研究所】第3回RIDC マンスリー研究セミナー「日本史研究と地域史研究のはざま―生存の「関係・空間」の歴史学―」
　https://youtu.be/C2XefIGOQiQ
・【岡山大学文明動態学研究所】第6回RIDCマンスリー研究セミナー「プリント化する伝統織物-インドネシア、バリ島紋織をめぐるオーセンティシティとアイデンティティ-」 の録画配信を開始しました
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000394.000072793.html
・【岡山大学文明動態学研究所】「経済状況が主観的ウェルビーイングに与える影響 -年齢階級・都道府県別クロス・セクション分析-」の録画配信を開始しました
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000686.000072793.html
・【岡山大学文明動態学研究所】「「モノのやりとり」をめぐる認識の齟齬ともつれあい ートンガにおける他者接触の事例からー」の録画配信を開始しました
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000702.000072793.html
・【岡山大学文明動態学研究所】「入所者の住宅からみた長島愛生園の歴史」の録画配信を開始しました
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000802.000072793.html
・【岡山大学文明動態学研究所】「「家族や子どもに迷惑をかけたくない」という思いとは何か？-〈迷惑〉研究プロジェクトの軌跡と展望-」の録画配信を開始しました
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000883.000072793.html
・【岡山大学文明動態学研究所】「ぶどう輸出の現状と消費者の評価 -台湾のアンケート調査から-」の録画配信を開始しました
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001045.000072793.html



岡山大学文明動態学研究所「古墳時代における金属製武器の入手・保有・共有とその歴史的意義」〔1/25水, オンライン〕
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001113.000072793.html

岡山大学文明動態学研究所 第1回特別展 『津島から世界へ、世界から津島へ』
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001183.000072793.html

岡山大学文明動態学研究所「漢代画像石の画題と意義」〔2/15水, オンライン〕
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001192.000072793.html

岡山大学文明動態学研究所 令和4年度 史跡こうもり塚古墳シンポジウム「吉備最後の大型前方後円墳とその時代」に今津教授と清家教授が登壇します〔3/4,土〕
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001185.000072793.html

岡山大学文明動態学研究所 第19回「災害文化と地域社会形成史」研究会〔3/5, 日 オンライン開催〕
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001187.000072793.html




岡山大学文明動態学研究所が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）


◆本件問い合わせ先
　猪風来美術館（新見市法曽陶芸館）
　〒719-2552 岡山県新見市法曽609
　TEL&FAX：0867-75-2444
　http://www.ifurai.jp/index.html

＜岡山大学文明動態学研究所に関するお問い合わせ先＞
　岡山大学文明動態学研究所
　〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス
　TEL：086-251-7442
　E-mai：ridc@okayama-u.ac.jp
※◎を@に置き換えて下さい
　https://ridc.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
　岡山大学研究推進機構 産学官連携本部
　〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1　岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
　TEL：086-251-8463
　E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
　　　　　※ ◎を@に置き換えて下さい
　https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
　
　岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
　岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
　岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
　岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
　岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
　「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw
　産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年1月期共創活動パートナー募集中：
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001135.000072793.html

　岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html
　岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021～2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国１位!!
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html
　岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています

企業プレスリリース詳細へ （2023/01/22-17:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
１月の特集は「韓国・尹政権の行方」。
尹錫悦政権の外交、内政、経済政策を分析する。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ