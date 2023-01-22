【岡山大学文明動態学研究所】猪風来美術館 企画展関連企画 座…
［国立大学法人岡山大学］
2023（令和5）年 1月 22日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
猪風来美術館（新見市法曽陶芸館）では、企画展「縄文土器やアマゾンの土器たちが語るもの」を2023年2月1日（水）～2023年5月28日（日）に開催します。この企画展に関連した座談会「縄文土器やアマゾンの土器たちが語るもの」を2月23日（木・祝）13:00～15:00に同美術館で開催し、岡山大学文明動態学研究所の松本直子教授が登壇します。
みなさまのご参加をお待ちしています。
〇企画展「縄文土器やアマゾンの土器たちが語るもの」
【会 期】
2023年2月1日（水）～ 5月28日（日）
休館日：月曜日（祝日の場合開館し翌日休館）月・火曜日（2月のみ）
【会 場】
猪風来美術館
（〒719-2552 岡山県新見市法曽609 ）
http://www.ifurai.jp/riyo/riyo.html
〇座談会「縄文土器やアマゾンの土器たちが語るもの」
【日 時】
2023年2月23日（木・祝）13:00 ～ 15:00
【会 場】
猪風来美術館 企画展示室
【プログラム】
・古谷嘉章（九州大学 名誉教授）
縄文、アマゾン先住民文化をよく知る人類学者の視点から
・松本直子（岡山大学文明動態学研究所 教授）
縄文土器の認知考古学、比較考古学の視点から
・真世土マウ（岡山県立大学デザイン学部 准教授）
古代アメリカ土器復元制作等、土器の作り手の視点から
・猪風来（縄文造形家・猪風来美術館 館長）
縄文土器・土偶復元制作、現代縄文アーティストの視点から
【お申込み、参加費】
申込不要
要観覧料
【ポスター】
https://ridc.okayama-u.ac.jp/wp-content/uploads/2023/01/20230201-1.pdf
【その他】
詳細は、下記の猪風来美術館のホームページをご覧ください。
http://www.ifurai.jp/event/soon.html#jomon_amazon_r05
◆参 考
・岡山大学文明動態学研究所
https://ridc.okayama-u.ac.jp/
・猪風来美術館（新見市法曽陶芸館）
http://www.ifurai.jp/index.html
◆参考情報
・【岡山大学】岡山大学文明動態学研究所開所式を挙行
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000072793.html
・【岡山大学】文明動態学研究所 キックオフ・シンポジウム「パンデミックと文明 -感染症と向き合う過去から未来へ-」〔4月14日（水）開催〕
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000072793.html
・【岡山大学】岡山大学文明動態学研究所『文明動態学』Vol.1が刊行されました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000504.000072793.html
・【岡山大学文明動態学研究所】国際シンポジウム「ベーリンジア：ユーラシアからアメリカへの人類の拡散」の動画を公開しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000998.000072793.html
◆参考情報：RIDCマンスリー研究セミナー
・【岡山大学文明動態学研究所】第3回RIDC マンスリー研究セミナー「日本史研究と地域史研究のはざま―生存の「関係・空間」の歴史学―」
https://youtu.be/C2XefIGOQiQ
・【岡山大学文明動態学研究所】第6回RIDCマンスリー研究セミナー「プリント化する伝統織物-インドネシア、バリ島紋織をめぐるオーセンティシティとアイデンティティ-」 の録画配信を開始しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000394.000072793.html
・【岡山大学文明動態学研究所】「経済状況が主観的ウェルビーイングに与える影響 -年齢階級・都道府県別クロス・セクション分析-」の録画配信を開始しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000686.000072793.html
・【岡山大学文明動態学研究所】「「モノのやりとり」をめぐる認識の齟齬ともつれあい ートンガにおける他者接触の事例からー」の録画配信を開始しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000702.000072793.html
・【岡山大学文明動態学研究所】「入所者の住宅からみた長島愛生園の歴史」の録画配信を開始しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000802.000072793.html
・【岡山大学文明動態学研究所】「「家族や子どもに迷惑をかけたくない」という思いとは何か？-〈迷惑〉研究プロジェクトの軌跡と展望-」の録画配信を開始しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000883.000072793.html
・【岡山大学文明動態学研究所】「ぶどう輸出の現状と消費者の評価 -台湾のアンケート調査から-」の録画配信を開始しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001045.000072793.html
岡山大学文明動態学研究所「古墳時代における金属製武器の入手・保有・共有とその歴史的意義」〔1/25水, オンライン〕
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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001187.000072793.html
◆本件問い合わせ先
猪風来美術館（新見市法曽陶芸館）
〒719-2552 岡山県新見市法曽609
TEL&FAX：0867-75-2444
http://www.ifurai.jp/index.html
＜岡山大学文明動態学研究所に関するお問い合わせ先＞
岡山大学文明動態学研究所
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス
TEL：086-251-7442
E-mai：ridc@okayama-u.ac.jp
※◎を@に置き換えて下さい
https://ridc.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究推進機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
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