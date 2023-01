[国立大学法人岡山大学]



◆概 要

国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区、学長:槇野博史)の資源植物科学研究所(倉敷市中央)は、2010年度より全国共同利用・共同研究拠点の「植物遺伝資源・ストレス科学研究拠点」として認定されています。様々な有用な研究資源を整備・提供するとともに、研究環境を整えながら多くの共同研究を受け入れ、植物科学の推進に貢献しています。



今回、2023年2月27日(月)~28日(火)に倉敷市芸文館アイシアター(倉敷市中央)で、共同研究の推進と研究者交流のための資源植物科学・植物ストレス科学研究シンポジウム「-Toward a better understanding of interactions among plants, other organisms, and environments-」を開催します。



どうぞ奮ってご参加ください。





【日 時】

2023年 2月 27日(月)~ 28日(火)



【会 場】

倉敷市芸文館アイシアター

(岡山県倉敷市中央1-18-1)

https://arsk.jp/geibun/access/



【プログラム】

詳細は下記をご覧ください。

https://www.rib.okayama-u.ac.jp/sympo/sympostress2023/program.html



【参加費】

無 料



【お申込み方法】

下記の申込フォームよりお申込ください(締切:2023年2月10日(金))。

https://www.rib.okayama-u.ac.jp/sympo/sympostress2023/registration.html



【ポスター】

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer_2023027-28.pdf



【主 催】

岡山大学資源植物科学研究所(共同利用・共同研究拠点)



【後 援】

公益財団法人大原奨農会





◆参 考

・第38回資源植物科学シンポジウム・第14回植物ストレス科学研究シンポジウム

https://www.rib.okayama-u.ac.jp/sympo/sympostress2023/





◆参考情報

・岡山大学資源植物科学研究所(IPSR)

https://www.rib.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学資源植物科学研究所 植物ストレス学グループ

https://www.rib.okayama-u.ac.jp/plant.stress/index-j.html





◆岡山大学資源植物科学研究所紹介動画

https://youtu.be/KXs9b2PPYO0

(YouTube 23:10)







https://youtu.be/DWFZSfxnFxI

(YouTube 2:15)















◆本件お問い合わせ先

岡山大学資源植物科学研究所 教授 馬 建鋒

〒710-0046 岡山県倉敷市中央2-20-1

TEL:086-434-1209

E-mail:maj◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.rib.okayama-u.ac.jp/plant.stress/index-j.html



<岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先>

岡山大学研究推進機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL:086-251-8463

E-mail:sangaku◎okayama-u.ac.jp

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/



