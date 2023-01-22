【岡山大学】第38回資源植物科学シンポジウム・第14回植物ス…
［国立大学法人岡山大学］
2023（令和5）年 1月 22日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：槇野博史）の資源植物科学研究所（倉敷市中央）は、2010年度より全国共同利用・共同研究拠点の「植物遺伝資源・ストレス科学研究拠点」として認定されています。様々な有用な研究資源を整備・提供するとともに、研究環境を整えながら多くの共同研究を受け入れ、植物科学の推進に貢献しています。
今回、2023年2月27日（月）～28日（火）に倉敷市芸文館アイシアター（倉敷市中央）で、共同研究の推進と研究者交流のための資源植物科学・植物ストレス科学研究シンポジウム「-Toward a better understanding of interactions among plants, other organisms, and environments-」を開催します。
どうぞ奮ってご参加ください。
【日 時】
2023年 2月 27日（月）～ 28日（火）
【会 場】
倉敷市芸文館アイシアター
（岡山県倉敷市中央1-18-1）
https://arsk.jp/geibun/access/
【プログラム】
詳細は下記をご覧ください。
https://www.rib.okayama-u.ac.jp/sympo/sympostress2023/program.html
【参加費】
無 料
【お申込み方法】
下記の申込フォームよりお申込ください（締切：2023年2月10日（金））。
https://www.rib.okayama-u.ac.jp/sympo/sympostress2023/registration.html
【ポスター】
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer_2023027-28.pdf
【主 催】
岡山大学資源植物科学研究所（共同利用・共同研究拠点）
【後 援】
公益財団法人大原奨農会
◆参 考
・第38回資源植物科学シンポジウム・第14回植物ストレス科学研究シンポジウム
https://www.rib.okayama-u.ac.jp/sympo/sympostress2023/
◆参考情報
・岡山大学資源植物科学研究所（IPSR）
https://www.rib.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学資源植物科学研究所 植物ストレス学グループ
https://www.rib.okayama-u.ac.jp/plant.stress/index-j.html
◆岡山大学資源植物科学研究所紹介動画
https://youtu.be/KXs9b2PPYO0
（YouTube 23:10）
https://youtu.be/DWFZSfxnFxI
（YouTube 2:15）
◆本件お問い合わせ先
岡山大学資源植物科学研究所 教授 馬 建鋒
〒710-0046 岡山県倉敷市中央2-20-1
TEL：086-434-1209
E-mail：maj◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.rib.okayama-u.ac.jp/plant.stress/index-j.html
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究推進機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年1月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001135.000072793.html
岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html
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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html
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