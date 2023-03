[株式会社ロフト]

アメリカのポップアートを代表するリキテンスタインの名作を腕元へお届けします。



ニューヨーク近代美術館 MoMAのミュージアムショップ、MoMA Design Store(運営本社:千代田区)では、2023年3月21日(月・祝)より、MoMAコレクションに作品が収蔵されている、Roy Lichtenstein(ロイ・リキテンスタイン)の生誕100周年を記念し、ポップアートを讃えた、SwatchxMoMA の限定ウォッチを発売いたします。ぜひ、MoMA Design Store 各店にてお試しください。













<MoMA Exclusive>

画像右)SwatchxMoMA ウォッチ リキテンスタイン/Reverie

税込価格:¥13,090

サイズ :W3.4 x D0.875 x H3.92cm

リキテンスタインの作品『Reverie』(1965) を再現したもので、このポップアートのディテールがプリントされた文字盤が特徴です。吹き出しに文字がプリントされたループとマットイエローのストラップは、それにマッチするバイオ由来素材のケースがマルチカラーの文字盤を引き立てていて、SwatchxMoMAのコラボレーションであることを強調しています。





<MoMA Exclusive>

画像左)SwatchxMoMA ウォッチ リキテンスタイン/Girl

税込価格:¥14,520

サイズ :W4.1 x D0.985 x H4.9cm

リキテンスタインの作品『Girl』(1963) を再現したもので、このポップアートのディテールがプリントされた文字盤が特徴です。マットブルーのケースとストラップの裏側にも、同じ作品がプリントされています。



■MoMA Design Store 販売店舗:

-オンラインストア<https://www.momastore.jp>

-直営店(表参道、京都、心斎橋)

-at ロフト(池袋、渋谷、銀座、仙台、札幌)



■Swatch 販売店舗:

スウォッチストア(原宿、銀座、渋谷、アクアシティお台場、横浜ビブレ、名古屋三越POP UP STORE、梅田阪急、心斎橋、福岡パルコ)



===================



そして、生誕125年を迎えるシュルレアリスムの画家、René Magritte(ルネ・マグリット)へのオマージュで制作された、Swatch マグリットも同時発売いたします。マグリットの作品はMoMAコレクションに収蔵されています。



画像右)Swatch マグリット/La Trahison des images

税込価格:¥14,520

サイズ :W4.1 x D0.985 x H4.9cm

マルチカラーの文字盤に、マグリットのアイコニックな作品『La Trahison des images』のディテールが再現されています。ストラップの表側には、マグリット作品のシュルレアリスム的な性質に引っかけて、"Ceci n'est pas une pipe.Ceci est une Swatch."「これはパイプではない。これはSwatchである。」というユーモアたっぷりの文句が記されています。ループにはこのアーティストの名前もプリントされています。



画像左)Swatch マグリット/Le Fils de l'homme

税込価格:¥14,520

サイズ :W4.1 x D0.985 x H4.9cm

マルチカラーの文字盤、ケース、ストラップの表側全体にわたってプリントされている、マグリットの作品『Le Fils de l'homme』が見どころです。ストラップの裏面には、マグリット作品のシュルレアリスム的な性質に引っかけて、"Ceci est une Swatch avec une pomme."(これはSwatchとリンゴである。)」というユーモアたっぷりの文句が記されています。ループにはアーティストの名前もプリントされています。



About Swatch Art Journey



Swatch Art Journeyが名作を腕元にお届けします。

アーティストの制作スタジオや美術館の壁に掛かっているアイコニックな作品が世界の人々の日常生活に。

世界で最も有名な芸術作品の一つの前に初めて立った時のことは絶対に忘れられないものです。新しい世界が開けて、創造性の火花が散るようなあの感覚です。アートとSwatchがぶつかり合う時、ドキドキするようなことが起こります。そしてSwatchは創立当初から人々の暮らしにもっとアートをもたらす斬新な方法を見つけていました。

2023年、Swatch Art Journeyの新たな一章が始まります。3月中旬から5月にかけて5つのカプセルコレクションが発表され、さらにSwatchのアートの世界が広がります。コレクションを通じて、ボッティチェッリ (Botticelli) からリキテンスタイン (Lichtenstein) まで、アートの歴史の様々な瞬間を訪れる冒険になっており、予期しないようなディテールにトライした最高にSwatchらしい時計が生まれるかもしれません。





About SwatchxMoMA



Swatch (スウォッチ) は1983年に設立され、防水性と耐衝撃性に優れた、楽しいカラーコンビネーションが特徴のスイス製クオーツムーブメントウォッチ12本を発表したことから始まりました。Swatchとは、気軽に楽しめるセカンド ウォッチ (Second Watch) の短縮形。わずか51個のパーツで作られたSwatchの腕時計は、日常的なアクセサリーのもう一つの選択肢であることを意味しています。Swatchの3つのプロダクトがMoMAコレクションに収蔵されており、2017年-2018年の展覧会「Items: Is Fashion Modern?」、2004年の展覧会「Humble Masterpieces」などで紹介されています。





About MoMA Design Store



MoMAデザインストアはキュレーターが選定したアイテムをお客様にお届けし、日々の暮らしに高い品質性や創造性、そしてデザインの革新性をもたらします。お買い上げいただく収益が、ニューヨーク近代美術館(MoMA)の独創的な展示や、幅広い教育プログラム、収蔵品の保全をサポートします。1932年、MoMAはアートの美術館として初めてキュレーターが常駐する建築・デザイン部門を創設、20世紀半ばには「グッドデザイン」を定義しその価値を広めるという先導的な役割を担うようになりました。今後もMoMAデザインストアは「グッドデザイン」を提言してまいります。オンラインストアmomastore.jp、表参道、京都、心斎橋の直営店のほか、一部ロフト店舗、そしてニューヨークでお買い物をお楽しみいただけます。

公式Instagram: @momastorejapan

===================

MoMA Design Store オンラインストア

https://www.momastore.jp



MoMA Design Store 表参道

東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F

03-5468-5801

年中無休 11:00 - 20:00 (GYREに準ずる)



MoMA Design Store 京都

京都府京都市中京区河原町通

三条下ル大黒町58番地 ミーナ京都1F

075-253-6450



MoMA Design Store 心斎橋

大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館4階

06-6282-6214



MoMA Design Store 渋谷ロフト

東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト1

03-3462-3807



MoMA Design Store 池袋ロフト

東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店9F

03-5960-6210



MoMA Design Store 銀座ロフト

東京都中央区銀座2-4-6 銀座ロフト 3階

03-3562-6210



MoMA Design Store 札幌ロフト

北海道札幌市中央区北5条西2丁目 エスタ6F 札幌ロフト内

011-207-6210



MoMA Design Store 仙台ロフト

宮城県仙台市青葉区中央1-10-10 仙台ロフト2F

022-224-6210



