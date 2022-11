[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社]

世界的に有名な刺繍作家である樋口さんの原画や作品展示、キット販売を行います。



広島 蔦屋書店(広島県西区)では、2022年12月2日から2023年1月15日まで刺繍作家 樋口愉美子さんの作品展と刺繍キットなどの販売を行います。イギリスのプレミアムヤーンブランド「ROWANの糸で編むニット」フェアも同時開催。









詳細リンク:https://store.tsite.jp/hiroshima/event/magazine/30120-0834411113.html



刺繍作家、樋口愉美子さんは2008年に初めて創作活動を開始されてから、多くの手芸ファンから図案やそのステッチを支持されてきました。







著書に『ウール刺繍の愉しみ』(主婦と生活社)『樋口愉美子つながる刺繍』(文化出版局)など多くの書籍もこれまでに出版されており、インスタグラムフォロワー数は39.5万人(2022年11月時点)にものぼります。多くの方を魅了しながら、植物や動物、昆虫などを一枚の布に生き生きと表現し続けていらっしゃいます。







この度の作品展では、ディー・エム・シー株式会社の協力の下、樋口さんの原画や作品の展示、キットの販売を行います。見どころは、『YUMIKO HIGUCHI EMBORIDERY KIT BIBLIOTHÉQUE COLLECTION by DMC』刺繍キット。 12種類の季節の原画と作品を展示いたします。



原画、作品の展示とキットを一堂にご覧いただけるのは、代官山 蔦屋書店、枚方 蔦屋書店に続き、弊店のフェアのみとなります。

これまで、誌面や画面上でしか見ることができなかった樋口さんの作品を間近で

感じることができる絶好の機会です。

是非会場に足をお運びいただき、美しく緻密な作品の数々をご覧くださいませ。





広島会場限定商品





DMCアンティークキャビネットセット 132,000円(税込)

アンティーク調の木製キャビネットとDMC25番糸全500色のコレクターズセットを

広島会場では特別に期間中展示販売いたします。





ROWANの作品展示同時開催





イギリスのプレミアムヤーンブランド、ROWANの作品見本展示と糸キットの販売を行う「ROWANの糸で編むニット」フェアも同会場にて開催します。

手仕事の愉しさ、手仕事から広がる暮らしの豊かさを感じていただけると幸いです。







フェア概要



YUMIKO HIGUCHI WORLD OF EMBROIDERY

会期 2022年12月2日(金)~2023年1月15日(日)

場所 広島 蔦屋書店1号館1Fギャラリー

主催 広島 蔦屋書店

共催・協力 ディー・エム・シー株式会社







作家プロフィール



樋口 愉美子(ひぐち ゆみこ)

刺繍作家。多摩美術大学卒業後、ハンドメイドバッグデザイナーとして活動。

刺繍の楽しさにのめり込み、2008年より刺繍作家として創作活動を始める。

著書に『樋口愉美子つながる刺繍』『樋口愉美子季節のステッチ』

『樋口愉美子の動物刺繍』(全て文化出版局)『WOOL STITCH』(主婦と生活社)

他多数。



https://yumikohiguchi.com/



【開催協力】

ディー・エム・シー株式会社

1746年創業フランスの手芸糸メーカーDMC。

"一本の上質な糸から芸術作品は生まれる"をモットーに世界中へ糸をお届けします。

"From one fine thread a work of art is a born."

https://www.dmc.com/jp/







店舗情報







広島 蔦屋書店

住所:〒733-0831 広島県広島市西区扇2丁目1-45

電話番号: 082-501-5111

営業時間:8:00~22:00

ホームページ:https://manage.store.tsite.jp/hiroshima/

Twitter:https://twitter.com/hiroshima_tsite

Instagram:https://www.instagram.com/hiroshima_tsite/



