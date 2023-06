[CTW株式会社]

パシフィック・リムのキャラ達がビビアミの世界に再び登場!!



CTW株式会社は、ゲームサービスG123にて配信中の「ビビッドアーミー」において、『パシフィック・リム』とのコラボイベント第二弾を開催することをお知らせいたします。







■開催期間

2023年6月10日~6月30日



ゲームプレイ:https://s.g123.jp/9vtihfze





■2体の英雄がビビアミに新登場!さらに、前回コラボ時の英雄も再登場!

第二弾コラボイベントでは、新たに2体の英雄「チェルノ・アルファ」と「ストライカー・エウレカ」が登場いたします。また、前回のコラボイベントで人気を博した「コヨーテタンゴ」「ジプシー・デンジャー」「クリムゾン タイフーン」も再登場いたします。





■新英雄紹介

『チェルノ・アルファ』





『ストライカー・エウレカ』







■「ライジュウ・スラターン・シュライクソーン」が襲来!

コラボ期間中は「ライジュウ」「スラターン」「シュライクソーン」がゲーム内に襲来します。他にもパシフィック・リムの世界観をモチーフにした装飾品やコラボアイテムを多数用意し、充実したコラボ内容となっております。この機会をお見逃しなく!





■パシフィック・リムとは?

熱烈に支持されている映画界の鬼才ギレルモ・デル・トロが贈るSFアクション・アドベンチャー『パシフィック・リム』――。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

深海から突然、出現した巨大で凶暴なエイリアン”KAIJU”。それは何年にもわたって何百万もの人命を奪い、人類の資源を消耗していく戦いの始まりだった。巨大なKAIJUと戦うため、人類は特殊な兵器を開発。”イェーガー”と名づけられたその人型巨大兵器は2人のパイロットが同時に操縦する。彼らは操縦前に、神経ブリッジを通して互いの脳を同調させる”ドリフト”というプロセスを経て戦闘態勢に入るのだ。最初は優勢だったイェーガーだが、KAIJUは出現のたびにパワーを増していき、その容赦ない襲撃の前に、人類は対抗できなくなっていく。

いよいよ滅亡の危機に瀕し、人類を必死に守っている者たちに残された選択肢はただ1つ。疲れきって一度はパイロットをやめた男(チャーリー・ハナム)と、実戦経験のない新人(菊地凛子)という、ふつうなら考えられない2人がコンビを組み、旧式のイェーガーで戦うことになった。彼らは、迫りくる滅亡を食い止める人類最後の希望としてKAIJUに立ち向かう。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

公式サイト:https://wwws.warnerbros.co.jp/pacificrim/





■ビビッドアーミーとは

ビビッドアーミーは、ゲームサービスG123(ジーイチニサン)で配信中の、ダウンロードや会員登録不要で、PC・スマホどちらでもお楽しみいただけるHTML5ゲームです。

「アリア」や「ティナ」を始めとした個性豊かな美少女英雄の司令官となって、陸・海・空の軍隊や自身の基地を自由に強化・アレンジし、仲間と協力しながら世界中のプレイヤーと闘いを繰り広げる、戦略シミュレーションゲームとなっております。





直感的な操作でサクサク強くなれるうえ、かわいい美少女英雄たちが戦線をサポートしてくれるため、奥深いシミュレーションゲームを手軽にお楽しみいただくことができます。

また、プレイヤー同士で「連盟」を組んで強大なボスに挑んだり、豪華報酬を目指してサーバー内の連盟同士で領地を奪い合ったりなど、仲間とチカラを合わせる白熱のバトルコンテンツが豊富に用意されているため、やみつきになるユーザー続出中!







<基本情報>

ゲームタイトル:ビビッドアーミー

ジャンル:リアルタイムストラテジー

価格:基本無料(ゲーム内アイテム課金制)

公式Twitter:https://twitter.com/vivid_army_

ゲームプレイURL:https://s.g123.jp/9vtihfze

公式サイト:https://g123.jp/game/23





■G123(ジーイチニサン)とは?

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただけるゲームサービスです。

公式サイト:https://g123.jp/



■CTW株式会社について

ゲームプラットフォーム「G123(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 : CTW株式会社

所在地 : 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 : 佐々木 龍一

設立 : 2013年8月

資本金 : 1億円

事業内容: プラットフォーム事業

URL :https://ctw.inc/



TM & (C) 2023 Legendary. All Rights Reserved.

(C)CTW, INC. All rights reserved.







企業プレスリリース詳細へ (2023/06/10-12:46)