ニューヨーク近代美術館 MoMAのミュージアムショップ、MoMA Design Store(運営本社:千代田区)では、MoMAコレクションに作品が収蔵されている、アーティスト奈良美智の作品を再現したスケートボードを、2023年3月18日(土)よりオンラインストア<https://www.momastore.jp>と直営3店舗(表参道・京都・心斎橋)にて発売開始いたします。







販売商品







<MoMA Exclusive>

奈良美智 スケートボード Miss Margaret 3本セット

税込価格:¥132,000

販売店舗:表参道ストア、京都ストア、心斎橋ストア、オンラインストア



奈良美智の『Miss Margaret』(2016年)の複製画をあしらった3連作のスケートボード。著名な日本人アーティスト、奈良美智のトレードマークである、子供のような無垢さと大人の感情が同時に表現されています。また、奈良の後期の作品では、加齢で視力が変化したことに影響を受け、目の重要性を体現しています。



MoMAコレクションを代表する作品を手がける奈良は「完璧な視力を失ってしまったこと、言うなれば新たな視界を授かったことで、私は自分を観客の1人として考えるようになった。目は心の鏡というが、かつては目を描くことに対してさほど気に留めていなかった。でも、10年くらい前から、複雑な感情をもっと複雑に表現することに興味を持つようになった」と語ります。



<MoMA Exclusive>

奈良美智 スケートボード In the Water 5本セット

税込価格:¥198,000

販売店舗:オンラインストア限定



奈良美智がアクリル絵具と木炭で描いた『In the Water』(2019年)をあしらったスケートボード5点セット。「頭の大きな女の子」は奈良の代表的なテーマであり、複雑な感情を感じさせる大きく鋭い目で知られていますがが、この作品では目を閉じることで、水の中を歩く女の子が、安心しているのか、大変な状況にあるのか、どんな状態なのかを不明なままにしています。幼少期から絵本が大好きだった奈良のパワフルで曖昧な絵は、人間のイマジネーションをかき立てる力を引き出します。また、彼は日本のサブカルチャーであるマンガやアニメ、テレビゲームに影響を受けています。



これらのスケートボードは、The Skateroom(ザ・スケートルーム)がプロデュースしています。ザ・スケートルームはアートをあしらったスケートボードを企画、製作、販売し、青少年の自立と成長をサポートしています。製品から得られる収益は、アフガニスタン、カンボジア、南アフリカでプロジェクトを行っている国際的なNGO団体、Skateistan(スケーティスタン)の支援に使われます。スケーティスタンは、スケートボードを教育的な成果に結びつけた最初の国際的な開発イニシアティブです。



※各ボード(1本)のサイズ:約)縦80cm×横20cm×厚さ1.3cm。

※壁掛け用器具付属。

※装飾用スケートボードのため、車輪は付属しておりません。



-About 奈良美智(Yoshitomo Nara)

1959年、⻘森県弘前市生まれ。1988年ドイツのデュッセルドルフ芸術アカデミーに入学、卒業後もケルンを拠点に作品 を制作。2000年に帰国、以後精力的に国内外の展覧会で発表を続ける。一目見ると忘れがたい印象を残す子どもや動物 たちを描く絵画やドローイング、そして彫刻作品や大規模なインスタレーションなど多様な作品を通じて広く世界中の人 々を魅了する日本を代表する美術家の一人。





販売詳細



【販売店舗】

※店舗により取扱い商品が異なります。

-MoMA Design Store オンラインストア

https://www.momastore.jp



-MoMA Design Store 表参道

東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F

03-5468-5801

年中無休 11:00 - 20:00 (GYREに準ずる)



-MoMA Design Store 京都

京都府京都市中京区河原町通

三条下ル大黒町58番地 ミーナ京都1F

075-253-6450



-MoMA Design Store 心斎橋

大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館4階

06-6282-6214



【販売についてのご案内】

・ご購入制限:お一人様、1型1セットまでとさせて頂ます。

・事前ご予約/お取り置きは承っておりません。





About MoMA Design Store



MoMAデザインストアはキュレーターが選定したアイテムをお客様にお届けし、日々の暮らしに高い品質性や創造性、そしてデザインの革新性をもたらします。お買い上げいただく収益が、ニューヨーク近代美術館(MoMA)の独創的な展示や、幅広い教育プログラム、収蔵品の保全をサポートします。1932年、MoMAはアートの美術館として初めてキュレーターが常駐する建築・デザイン部門を創設、20世紀半ばには「グッドデザイン」を定義しその価値を広めるという先導的な役割を担うようになりました。今後もMoMAデザインストアは「グッドデザイン」を提言してまいります。オンラインストアmomastore.jp、表参道、京都、心斎橋の直営店のほか、一部ロフト店舗、そしてニューヨークでお買い物をお楽しみいただけます。

公式Instagram: @momastorejapan

企業プレスリリース詳細へ (2023/03/03-22:15)