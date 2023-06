[CTW株式会社]

超スケール!のファンタジー作品がG123に登場!



CTW株式会社は、ゲームプラットフォームG123にてHTML5ゲーム『GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり FRONTLINE UNION』を発表いたします。本作は、大人気TVアニメの「GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり」を題材としており、本日から全世界で事前登録を開始したことをお知らせいたします。





■<異世界×自衛隊> かつてないスケールの超エンタメファンタジーが、ゲームで登場!



『GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり FRONTLINE UNION』は、アニメの主人公「伊丹」の親友として、特地にて日本陣営を発展させていくゲームとなります。自衛隊の一員となり、異世界の門を今開きましょう!



<事前登録方法>

事前登録は、以下の方法で参加を受け付けています。

1.公式Twitterのフォローで登録:https://twitter.com/GATE_FU

2.公式LINEの友達追加で登録:https://lin.ee/py88V0q

3.ゲーム公式ページにて登録:https://s.g123.jp/s1kwcm0p



■<事前登録イベント>帝国軍を撃退しリリース時のイベント報酬を豪華に!



ゲームの事前登録開始を記念して、事前登録イベントを開催いたします。

事前登録者数が10万件を達成すると、約1万円分のアイテムがリリース時のキャンペーン報酬となります。友達を誘って事前登録し、伊丹たちとともに帝国軍を撃破しましょう!



・事前登録者3万件達成

偵察部隊撃破!

報酬:合計3,000円分のアイテム解禁





・事前登録者5万件達成

歩兵部隊撃破!

報酬:合計5,000円分のアイテム解禁





・事前登録者10万件達成

将軍部隊撃破!

報酬:合計10,000円分のアイテム解禁



公式Twitter:https://twitter.com/GATE_FU

公式LINE:https://lin.ee/py88V0q



■『GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり』ゲーム化決定記念!フォロー&RTキャンペーンを開催



『GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり』のゲーム化を記念して、ゲーム公式Twitterにてフォロー&RTキャンペーンを開催します。参加者の中から抽選で5名様に、Amazonギフト券1万円分が当たります。毎日参加できるのでお見逃しなく!



<キャンペーン情報>

*賞品

・Amazonギフト券1万円分 5名様



*開催期間

6月2日(金)~6月30日(金)



*参加方法

1.公式Twitterアカウントをフォロー

2.キャンペーンツイートをRT



*注意点

※Amazonギフト券の抽選結果は、その場で届きます。

※キャンペーンツイートは、期間中毎日投稿されます。

※キャンペーンには、毎日1度だけ参加が可能です。

※予告なくキャンペーンが終了・延長する場合がございます。





■ゲーム基本情報

ゲームタイトル:GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり FRONTLINE UNION

ジャンル:ストラテジー

価格:基本無料(ゲーム内アイテム課金制)



■TVアニメ「GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり」とは?

【作品概要】

20××年、白昼の東京銀座に突如「異世界への門(ゲート)」が現れた。

「門」からなだれ込んできた「異世界」の軍勢と怪異達。

日本陸上自衛隊はただちにこれを撃退し、

門の向こう側『特地』へと足を踏み入れた。

第三偵察隊の指揮を任されたオタク自衛官の伊丹耀司二等陸尉は、

異世界帝国軍の攻勢を交わしながら、地形や政体の調査に尽力する。

しかしあるとき、巨大な炎龍に襲われる村人たちを助けたことで、

美少女エルフや天才魔導師、黒ゴス亜神ら異世界の美少女達と

奇妙な交流を持つことになる--

かつてないスケールの超エンタメファンタジーが、今、幕を開けた!

【スタッフ】

原作:柳内たくみ

監督:京極尚彦

シリーズ構成:浦畑達彦

キャラクターデザイン:中井準

音響監督:長崎行男

音楽:藤澤慶昌

プロデュース:GENCO

制作:A-1 Pictures



■G123(ジーイチニサン)とは?

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただけるゲームサービスです。

公式サイト:https://g123.jp/



■CTW株式会社について

ゲームプラットフォーム「G123(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 : CTW株式会社

所在地 : 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 : 佐々木 龍一

設立 : 2013年8月

資本金 : 1億円

事業内容: プラットフォーム事業

URL : https://ctw.inc/



(C)柳内たくみ・アルファポリス/ゲート製作委員会

(C) CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/02-15:16)