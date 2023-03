[株式会社ハピネット]

株式会社ハピネット(本社:東京都台東区、代表取締役社長:榎本誠一、証券コード:7552)は、おもしろいインディーゲームを世界中からセレクトして発売するゲームレーベル『Happinet Indie Collection』の第6弾タイトルとして、Switch用ソフト「棄海:忘れられた深海都市」を本日2023年3月7日(火)にワールドワイドで配信開始しました(一部のアジア地域を除く)。

また3月25日(土)開催の「ハピネットゲームフェス!~2023 春の陣~」に出展します。









■各種ゲーム情報やニュースはこちらから!

「棄海:忘れられた深海都市」公式サイト:https://pronty.happinet-games.com/

「棄海:忘れられた深海都市」トレーラー:https://youtu.be/4wLTnd4RR1Y

ハピネットゲームズ(Happinet GAMES)公式Twitter:https://twitter.com/happinet_game



■ニンテンドーeショップにて、本日から配信開始!

本日よりニンテンドーeショップにて、「棄海:忘れられた深海都市」が配信開始しました。



ニンテンドーeショップ購入ページはこちら:

https://ec.nintendo.com/JP/ja/titles/70010000057979



■「棄海:忘れられた深海都市」について



『人間(ヒト)に棄てられ、ボクたちが生まれた・・・』



棄海(キカイ)には「廃棄物まみれの海」×「人類に放棄された海」の意味が込められています。

本作は、ガーディアン「プランティー」と相棒のメカジキロボット「ブラント」と共に、深海都市に侵入した変異モンスターと戦いながら、深海に隠された秘密を見つけ出すメトロイドヴァニア系の深海探索型アクションです。



1.「ジャベリン攻撃」を駆使した、特徴的なバトルシステム

本作のバトルは主人公である「プランティー」が直接戦うわけではなく、相棒でもある生体兵器のジャベリン型メカジキロボット「ブラント」に指示を出して戦います。また多種多様のスキルを組み合わせることにより、様々な戦況に対応できるので、自分なりの戦略を構築でき、爽快感のあるバトルが楽しめます!









2.丁寧に描かれた深海世界

不気味ながらも美しい深海の世界を色鮮やかなカートゥーン調で表現。そこに登場するモンスターも海洋汚染物質、深海生物、古代の海の神話などをモチーフに生み出されています。この丁寧に描かれた深海世界を隅々まで探索してみませんか。







3.コミックテイストで語られる、深海での物語

舞台は今から約400年後の科学技術が飛躍的に進んだ近未来。人類は海中で生活できる方法を確立し、数百の都市が繋がった世界を創り上げました。しかしある日、深海都市「ロイラ」は海洋廃棄物により変異したモンスターに襲われ、今までにない危機に陥ることになります。これらの奇異で不気味な変異モンスターと戦いながら、深海に潜む謎を明らかにしよう!







4.Switch版限定スキンに加え、マルチエンディングや、やり込み要素も充実!

Switch版では特典として主人公「プランティー」の限定スキンが使用できます。またマルチエンディングに対応し、複数のスキンや実績、すべてのボスに挑む「ボスラッシュモード」など、やり込み要素も充実。難易度は基本的に4段階から選択できますが、被ダメージ率を変えるなど、遊びやすいように自由にカスタマイズすることも可能です。



<キャラクター相関図>







■「ハピネットゲームフェス!~2023 春の陣~」に出展

3月25日(土)にベルサール秋葉原で開催される「ハピネットゲームフェス!~2023 春の陣~」に出展します。

カートゥーン調で描かれた美しい世界観と、爽快なバトルシステムをお楽しみいただけます。

会場にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。







《開催概要》

【イベント名】ハピネットゲームフェス!~2023 春の陣~



【開催期間】2023年3月25日(土)11:00~18:00

※状況によって前後する場合がございます。



【開催場所】ベルサール秋葉原 1F

〒101-0021

東京都千代田区外神田3丁目12-8住友不動産秋葉原ビル 1F



【特設サイト】https://happinet-gamefes.com





【商品概要】

タイトル:棄海:忘れられた深海都市

発売日:2023年3月7日(火)

価格:1,840円(税込)

対応機種:Switch(ダウンロード専用)

ジャンル:深海都市探索型アクション

プレイ人数:1人

IARC:3+

言語:日本語/英語/繁体字/簡体字/韓国語/ロシア語/ブラジルポルトガル語/フランス語/ドイツ語

コピーライト:(C) 18Light Game Ltd. FunZone Games Ltd. Joy Brick Inc. Licensed to and published by HAPPINET CORPORATION.

公式サイト:https://pronty.happinet-games.com/

トレーラー:https://youtu.be/4wLTnd4RR1Y

ハピネットゲームズ(Happinet GAMES)公式Twitter:https://twitter.com/happinet_game





■Joy Brick Inc.について

2018年に台北で設立されたJoy Brick Inc.は、コンソール、PC、モバイル向けのゲームを制作することだけでなく、ゲームのパブリッシングやゲーム開発ソリューションも提供しているゲーム開発会社です。これまでにオリジナルゲーム《Hidden Survivor》、《Panzer Knights》の2作品と、幾つかの共同開発タイトルを制作しました。「Joy」という名のブリックを積み重ねることでプレイヤーだけのゲーム世界を作り上げ、今後も様々なクリエイティブな作品を全世界のプレイヤーにお届けしていきたいと考えています。



■18Light Gameについて

2012年からゲームに夢を抱いている青年たちが、18フロアのマンションでチームとして結成しました。「Spotlight」と語呂合わせ、2015年に18Light Game Ltd.を設立し、《Magnesia》、《Behind the Screen》、《Pronty》でIMGA SEAやGWB 2020など複数の賞を受賞したゲームスタジオです。「Spotlight Yourself.」を理念として、プレイヤーにスポットを当て、感情豊かなストーリーを持つ高品質のゲームを開発することを通して、プレイヤーと共に冒険の長い旅に進みます。



Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。



本リリースの素材に関しましては、下記URLよりダウンロード頂けますので、ご確認下さい。

https://happinet-games.com/release/230307/sozai0307.zip



