[株式会社TBSテレビ]

CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」でこの夏お送りする『セルフ Documentary of 日向坂46』の四期生編。その初回放送日時が7月22日(土)午後5時からに決定した。







日向坂46が3人一組になり、メンバー同士のインタビューで本音を語り合う『セルフ Documentary of 日向坂46』。聞く役、答える役をローテーションしながら、彼女たちだからこその距離感で本音や素の表情を引き出していく。





今月からいよいよスタートする四期生編では、昨年9月に加入したメンバー12人が、全4回にわたって登場する。初回は、平尾帆夏、平岡海月、山下葉留花が出演。同期として同じ時間を共有してきた3人が、幼少期やグループ加入前、現在のアイドル活動についてなど、さまざまな質問をし合い、お互いの心のうちに迫る。終盤では、四期生が共通で抱える“ある想い”について語り合う。彼女たちによる新曲「見たことない魔物」の歌詞とも重なる、12人の秘めたる心境とは。





以降は、小西夏菜実、清水理央、藤嶌果歩/石塚瑶季、宮地すみれ、渡辺莉奈/岸帆夏、正源司陽子、竹内希来里の組み合わせで3人ずつ出演。それぞれが、ときに涙を流しながら、胸に秘めていた想いを明かし合う。始まったばかりの四期生としての歩みと、未来への想いを、密着映像とともに伝える。





■放送情報

CS放送TBSチャンネル1

『セルフ Documentary of 日向坂46』

「第9回」2023年7月22日(土)午後5時00分~6時00分





■番組HP・視聴方法

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/v2776/





■番組Twitter

https://twitter.com/hinataselfdoc





■Twitterハッシュタグ

#セルフDoc日向坂46









企業プレスリリース詳細へ (2023/07/07-18:46)