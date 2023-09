[株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン]

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン(本社:東京都千代田区、取締役社長:谷口奈緒美)は2023年9月22日にディスカヴァーのオリジナル手帳『DISCOVER DIARY DAY TO DAY 2024』にぴったりのA5サイズの手帳カバーを発売しました。









熱烈な声を受けて、オリジナルカバーが復活!







多くのファンから熱いご要望をいただき、2024年版より再び、『DISCOVER DIARY DAY TO DAY 2024』にぴったりのA5サイズの手帳カバーをご用意しました。

デザインと使いやすさを追求したディスカヴァーオリジナルの手帳カバーです。



ネイビーとアイボリーの2色展開。

ワンポイントの箔押しロゴがおしゃれでスマートなカバーです。



◆基本仕様

・A5サイズのノートや手帳におすすめのカバーです

・ペンホルダー付き

・軽くて汚れにくいPVC製

・タテ約218mm×ヨコ約160mm

・48g



※発売はオンラインのみ



『DISCOVER DIARY DAY TO DAY 2024』とは







ディスカヴァーのオリジナル手帳である『DISCOVER DIARY DAY TO DAY 2024』。

編集者の「ほしい!」を追求した、出版社ならではの手帳です。



スケジュール管理はもちろん、会議の記録やアイデアのメモ、日記など、思いついたことをなんでもたっぷりと自由に書き込める、1日1ページ手帳です。



どのページも180度パタンと開く製本で、色違いの2本のスピン(紐しおり)付き。



2024年版からはメモページの種類が増え、さらに自由に書き込める手帳になりました。



「もう他の手帳は使えない」とリピーターも多い手帳で、スケジュール帳にも日記帳にもノートにも自由自在に変身する自由度の高さが大好評です。



Amazon早期購入キャンペーン開催中!







Amazon.co.jpでは2024年版手帳の早期予約キャンペーンを開催しています。

9月末までにAmazon.co.jpで手帳を予約・購入いただくと、10%のポイントを還元するキャンペーンです。



【キャンペーン概要】

・開催書店:Amazon.co.jp

・形態:ポイント還元

・期間:8月10日~9月30日

・還元率:10%

・対象商品:2024年版手帳全商品





