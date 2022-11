[マリオット・インターナショナル]

開業後初めて迎えるクリスマス



本年6月に横浜・みなとみらい21地区内に開業したばかりの新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル、ウェスティンホテル横浜(英語表記:The Westin Yokohama、総支配人:リチャード・スーター)ではフェスティブシーズンに向けて期間限定の宿泊プランやアフタヌーンティーをはじめ、館内の複数の料飲施設にてクリスマス仕様に仕上げたスペシャルメニューのご案内を順次開始し、華やかなクリスマス・シーズンをお祝いいたします。各プランの詳細・ご予約はウェブサイト(www.westinyokohama.co.jp)をご覧ください。









「First Christmas at The Westin Yokohama~ウェスティンホテル横浜のファーストクリスマス」

2022年6月に開業したばかりのウェスティンホテル横浜が迎える初めてのクリスマス。煌めくホリデーシーズンの雰囲気を演出する特別なアフタヌーンティー、ランチコースやディナーコース、3日間限定のクリスマスランチブッフェなどをはじめ、販売数限定のクリスマス宿泊プランをご案内いたします。ウェスティンホテル横浜で、大切な方と笑顔溢れるクリスマスをお過ごしください。



「The First Christmas at The Westin Yokohama ~ウェスティンホテル横浜のファーストクリスマス~」の概要は以下の通りです。





クリスマスアフタヌーンティー









ウェスティンホテル横浜開業後、初のクリスマスアフタヌーンティー。ウェルカムドリンクに世界中で愛されるプレミアムチョコレートブランド 『リンツ』のホットショコラドリンクを、またお土産としてお持ち帰りいただける、リンドール チョコレートが2つ入ったプチギフトをご提供します。



ピスタチオとグリオットチェリーのクリスマスツリーや、オーナメントをイメージした可愛らしいスイーツをはじめ、サンタクロースの帽子に見立てたグランマニエ香るポークリエットなど、クリスマス気分を盛り上げる本格的なアフタヌーンティーをお楽しみいただけます。



期間 : 2022年12月1日~12月25日

時間 : 2部制(120分制)

第1部 13時~15時 / 第2部 15時30分~17時30分

場所 : 23階 ロビーラウンジ

料金 : 12月1日~22日 平日:7,500円 / 週末:8,000円

12月23日~25日:8,500円









『リンツテディ』ギフト付き宿泊プラン







『リンツ』のギフト付き宿泊プランを数量限定で販売いたします。リンツのチョコレート職人が、幼い頃の幸せな記憶の象徴であるテディベアをかたどった、ゴールドに輝くボディにハートのチャームを身に着けたチョコレート「リンツテディ」と、そのテディのぬいぐるみがセットになったギフト、さらにテディやテディが描かれたアンブレラ型チョコレートを入れたクリスマスらしいサンタブーツをセットにして、50部屋限定で提供いたします。詳細はウェブサイトでご覧ください。





宿泊期間 : 2022年12月1日チェックイン~12月26日チェックアウトまで

予約開始日 : 2022年11月8日(火)午前10時~

販売予定数 : 50部屋

※販売限定数に達し次第終了となります。

※ギフトセットは1部屋につき1セットです。









クリスマスランチプラン









1. 2日間限定クリスマスランチコース (23階 アイアン・ベイ)





最上階23階のシグネチャーレストラン「アイアン・ベイ」では、日中ならではのみなとみらいの美しい景色と共に、厳選された食材を自慢のグリルで焼き上げたクリスマスらしいランチコースをご用意いたします。鴨胸肉のキャラメリゼ、パースニップスープ、モリーユ茸、横濱牛など、クリスマス期間だけの特別なランチコースをお楽しみいただけます。





期間 : 2022年12月24日(土)~25日(日)

時間 : 12時~14時30分(L.O. 14時)

場所 : 23階 アイアン・ベイ

料金 : 8,500円

※横濱牛は追加料金でお楽しみいただけます。





2. 3日間限定クリスマスランチブッフェ (3階 ブラッスリー・デュ・ケ / 喫水線 )

3階の「喫水線」、「ブラッスリー・デュ・ケ」のダイニングエリアにて、本年12月23日(金)~25日(日)の3日間限定のクリスマスランチブッフェをご提供いたします。「ブラッスリー・デュ・ケ」の料理長 上野が腕をふるったローストチキン、ハーブ風味のローストビーフの二つのカービングステーションをはじめ、根菜のキャラメリゼ、エビのカクテルなどのクリスマスらしいお料理のほか、デザートには“ブッシュドノエル”、クリスマスタルトなど、クリスマスシーズンを彩る各種デザートをご用意いたします。



期間 : 2022年12月23日(金)~25日(日)

時間 : 2部制(120分制)

第1部 11時30分~または12時~

第2部 14時~または14時30分~

場所 : 3階ブラッスリー・デュ・ケ/ 喫水線

料金 : 大人 8,000 円 / 子ども( 4歳-12歳 ) 4,000円

※メニュー内容は食材の仕入れ状況により異なる場合がございます。









クリスマスディナープラン



1. クリスマスディナーコース (23階 アイアン・ベイ )





「アイアン・ベイ」のクリスマスディナープランでは、鴨胸肉のキャラメリゼ、ズワイガニ、甘鯛、トリュフ、横濱牛など、贅沢な食材をふんだんに使用した特別コースをご提供いたします。厳選された贅沢な食材を「アイアン・ベイ」自慢のグリルで焼き上げた、繊細でモダンな、クリスマスにふさわしいメニューをみなとみらいの夜景とともにお楽しみいただけます。





期間 : 2022年12月23日(金)~25日(日)

時間 : 2部制(120分制)

第1部 17時~または17時15分~

第2部 20時~または20時15分~

場所 : 23階 アイアン・ベイ

料金 : 22,000円(料理のみ)

25,000円(料理+ペリエ・ジュエ グラスシャンパン付き)





2. クリスマスフレンチディナーコース(3階 ブラッスリー・デュ・ケ)







「ブラッスリー・デュ・ケ」のディナーコースでは、パテ・ド・テット、フレンチオニオンスープ、金目鯛、牛フィレ肉のロースト ペリグーソース添え、クリスマスをイメージしたチョコレートムースなど、フランスのクリスマスを祝う本格的な味わいのコース料理をご用意いたします。本格的ながらも、どこか親しみやすい「ブラッスリー・デュ・ケ」の雰囲気で、ご家族や大切な方とごリラックスしながらお楽しみいただけるディナーコースです。



期間 : 2022年12月23日(金)~25日(日)

時間 : 2部制(120分制)

第1部 17時30分~または17時45分~

第2部 20時~または20時15分~

場所 : 3階 ブラッスリー・デュ・ケ

料金 : 14,000円









ウィンターカクテルコレクション







「コード・バー」では、2022年12月1日よりウィンターカクテルコレクションを開催いたします。クリスマス期間限定のカクテルや、この時期だけのデザートカクテルなど、3種類のカクテルを、最上階から眺める美しいアーバンナイトビューとともにお楽しみいただけます。



1. クリスマス・ヘブンリーベッド(写真左)

ウェスティンの代名詞ともいえる "ヘブンリーベッド"。西洋梨「ル レクチェ」を使用した、見た目も可愛いカクテルです。



2. ショコラ・キッス(写真中央)

生クリーム、ブルボンバニラを使用した、「モーツァルトホワイトチョコレートリキュール」をベースに、自家製赤ワインスパイシーシロップ、クランベリージュースを合わせたショコラ・キッスは、甘さのバランスがとれたデザート感覚の口溶けのよいカクテルです。



3. ジャパニーズ・アレキサンダー(写真右)

有名なアレキサンダーカクテルを、国産の食材を使い、日本風にアレンジ。日本のクラフトジン「六(ロク―日本の6つの素材 桜、桜葉、煎茶、玉露、山椒、柚子)」をベースに、抹茶リキュール、白餡、生クリームを使用したデザートカクテルです。



期間 : 1. 2022年12月1日(木)~12月25日(日)

2. 3. 2022年12月1日(木)~2023年2月28日(火)

時間 : 15時~0時 (L.O. 23時30分)

場所 : 23 階 コードバー

料金 : 1.3,500円、 2.3.2,800円

※メニュー内容は食材の仕入れ状況により異なる場合がございます。







