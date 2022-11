[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社]

こだわりのアンティーク雑貨や古道具、洋服、焼菓子などを扱う様々なショップが集まります。



湘南T-SITE(神奈川県藤沢市)では2022年11月21日(月)、22日(火)の2日間、今回で62回目を迎える湘南 蚤の市を開催いたします。

フランス、ヨーロッパのアンティーク雑貨、家具、食器、洋服、ジュエリーなどを扱う様々なショップが一堂に集まります!

アンティークならではの魅力が詰まったアイテムの中からとっておきの掘り出し物をみつける宝探しのような時間を、ぞうどゆっくりとお楽しみください。







詳細リンク https://store.tsite.jp/shonan/event/t-site/29387-1604041007.html



【湘南T-SITE 湘南 蚤の市】

期間:11/21(月)、22(火)

(雨天・荒天中止 2日間中止の場合は11/28(月)、11/29(火)に延期)

場所:湘南T-SITE 1,2号館間 プロムナード他











https://store.tsite.jp/shonan/

※出店は都合により変更になる場合がございます。







【出店店舗一覧】













◆Meadowhill(メドウヒル)

11/21(月)、11/22(火)

陶磁器やガラス製品など、長い年月を大切に使い続けられてきたぬくもり感あるアイテムを数々揃えております。



◆北欧酒場 Shima=Tor(ホクオウサカバ シマトリ)

11/21(月)、11/22(火)

北欧の美味しいフード&ドリンクをシンプルでスタイリッシュなキッチンカーで、北欧を旅する気分でお楽しみください。



◆COLORS(カラーズ)

11/21(月)、11/22(火)

フランスで買付けた素敵なアンティークプレートを中心に可愛い雑貨やカトラリー・アンティークリネン等を取扱いいたします。



◆アビアント

11/21(月)、11/22(火)

フランス、スイス等で手に入れた生活雑貨やアクセサリー類のビンテージを多く出品します。ブロカントも多数出品します。



◆La Grasse Matinee(ラ・グラスマチネ)

11/22(火)のみ出店

フランスのアンティークやブロカントのお店です。雑貨を中心にアクセサリーや食器等様々な古いものを提供しております。



◆R&Hコレクションズ(アールアンドエイチコレクションズ)

11/21(月)、11/22(火)

主にイギリスで買付けした実生活で使えるアンティーク雑貨や置物を中心に取扱い。季節に応じて服飾品もございます。



◆Eggplant(エッグプラント)

11/21(月)のみ出店

ヨーロッパアンティークの製品を中心に、アクセサリーや雑貨をホームページやイベントで販売しております。



◆Re-SHOP(リ・ショップ)

11/21(月)のみ出店

人気のVintage・Antiqueボタンを初め、新入荷のアクセサリーやバックをご用意してお待ちしております。



◆quoi de neuf(クゥアドゥヌフ)

11/21(月)のみ出店

フランスで買付けた普段使いのアンティーク陶器、雑貨、アクセサリーなど古くても新しさを感じられるものをご紹介いたします。



◆Nuancer(ニュアンセ)

11/21(月)、11/22(火)

季節のお花と枝物、花苗、リースとスワッグ、ガラス器、パニエ等。花のある暮らしを楽しんで頂けるアイテムをご用意しております。



◆MOMO (モモ)

11/21(月)、11/22(火)

不思議の国をテーマに集めたアンティークと世界中のボタンをお肌に優しいアクセサリーにお仕立てしているお店です。



◆thirty three and a third(サーティスリーアンドアサード)

11/22(火)のみ出店

フランスやドイツのヴィンテージ雑貨を取扱います。キーホルダー、ピンズ、そして食器までカラフルなものを集めています。



◆ヨーロッパヴィンテージ 緑園

11/21(月)、11/22(火)

60~80年代の可愛いヨーロッパのヴィンテージ品のお店です。 生地、ボタン、クロス類などを幅広くお持ちします。



◆Clotte(クロット)

11/21(月)、11/22(火)

雰囲気のある空間になりまた豊かな暮らしになるようなアンティーク雑貨を販売。ヨーロッパの古いものをお届けします。



◆Le Chantier(ル・シャンティエ)

11/21(月)のみ出店

茅ヶ崎のマカロン&焼き菓子専門店。パリで覚えた自家製マカロンや季節のフルーツタルト、チーズケーキなどをお届けします。



◆Otanishop(オタニショップ)

11/22(火)のみ出店

ヨーロッパ各地で集めたビンテージ ウェアを販売。ミリタリーやワークウェアは女性が着れるサイズも展開します。



◆グローリー

11/21(月)のみ出店

主にイギリスで買い付けてます。生活に潤いを与えてくれるような心躍るモノをこの眼で確かめて選んでいます。



◆C'est la vie! Robin et B.R. Antiques(セラヴィ ロビンエベーエールアンティークス)

11/21(月)のみ出店

Paris13区の大通り沿いに建てられた古きアパルトマン。そこに根城に、北へ、南へと蒐集してきた時の商品を取扱います。



◆earth track sandwich(アース トラック サンドイッチ)

11/21(月)、11/22(火)出店

作りソーセージと湘南産有機野菜のホットドッグ、サンドイッチやスープ、オーガニックドリンクのお店です。



◆Soul Food Truck Natural Mystic (ソウフフード トラックナ チュラル ミスティック)

11/21(月)、11/22(火)出店

子どもや大人まで美味しく楽しんでいただけるカレー屋です。全て無添加の材料を使用しています。



◆RECLAMA SHOWROOM & STORE(リクラマショールーム アンド ストア)

11/21(月)、11/22(火)出店

長い時を経てここへたどり着いた良質なチーク材で作られたヴィンテージ家具を取扱っています。



◆MEZZO FORTE(メゾフォルテ)

11/21(月)のみ出店

フランスでは古いものを大切に長く使い続けるという文化があり、それを感じることができる物を心がけて買い付けしています。







新型コロナウイルス感染症感染予防について

【会場内での感染予防対策】

1.会場内消毒の設置

2.出店ブース間隔の十分な確保



【出店者及びスタッフの感染予防対策】

1.出店前の検温・確認

2.体調不良時、体温37.5℃以上時の出店、出勤の停止

3.手指の定期的な消毒の徹底

4.マスク着用の徹底及び咳エチケットの励行



【お客様へのお願い】

1.ウイルス感染の可能性のある方、体調のすぐれない方はご来場をお控えください。

2.ご来場時のマスク着用及び咳エチケットの励行にご協力をお願いいたします。

3.手指の消毒にご協力をお願いいたします。

4.会場内の混雑具合により、一時的な入場制限を行う場合がございます。



※事前の予告なく、本イベントを中止・延期・縮小する場合がございます。予めご了承ください。





イベント概要



湘南T-SITE 第61回 湘南 蚤の市

会期 2022年11月21日(月)~11月22日(火)

時間 10:00~16:00

場所 湘南T-SITE 1,2号館間 プロムナード他

主催 湘南T-SITE

お問合せ先 湘南T-SITE 0466-31-1515(代表)※電話受付時間 10:00-19:00

URL https://store.tsite.jp/shonan/





店舗情報







湘南T-SITE

住所: 神奈川県藤沢市辻堂元町6-20-1

電話番号: 0466-31-1515

営業時間: 1号館・2号館 8:00-21:00 3号館 9:00-21:00

ホームページ: https://store.tsite.jp/shonan/

Facebook: https://www.facebook.com/shonantsite

Instagram: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/shonan_t_site/

オンラインショップ: https://shopping.geocities.jp/shonan-tsutayabooks/



