サービス開始直前!先行でゲームが遊べる!



CTW株式会社は、ゲームサービスG123で配信を予定しているHTML5ゲーム『弱虫ペダル ドリームレース』にて、事前登録キャンペーン参加者を対象とした先行プレイキャンペーンの実施を決定しましたことをお知らせいたします。









■リリース前にゲームが遊べる!先行プレイキャンペーンの参加者を募集!

ゲームの改善を目的とした先行プレイキャンペーンを実施いたします。キャンペーンに参加した方のアンケート結果を元に、さらなる品質向上に努めてまいりますので、ぜひご協力をお願いいたします。



【開催期間】

5月22日(月)~ゲームリリースまで



【募集人数】

3,000名



【対象者】

5月21日(日)までに、ゲーム公式ページにて事前登録を行った方から抽選



【参加方法】

G123にて事前登録に使用したメールアドレス宛に、当選者にのみご連絡



※先行プレイキャンペーン中のゲームデータは、正式リリース後も引き継がれます。

※詳細はキャンペーン当選者へ送るご案内メールにてご確認ください。

※内容は予告なく変更される可能性がございます。



■事前登録キャンペーン



事前登録が30万件を達成したため、小野田坂道が手に入る「小野田坂道の入部届」やその他豪華アイテムのプレゼントが決定しました。40万件達成で「スプリンターの心得(小)×5」を配布予定ですので、皆様の事前登録をお待ちしております。

事前登録は、以下の方法で参加を受け付けています。

1.公式Twitterのフォローで登録:https://twitter.com/yowapeda_DR

2.公式LINEの友達追加で登録:https://lin.ee/hm5a16n

3.ゲーム公式ページにて登録:https://s.g123.jp/xknjy194



■キャンペーン開催!



「弱ペダDR」公式Twitter内にてフォロー&RTキャンペーンを開催します。参加者の中から抽選で、御堂筋翔役の遊佐浩二さん、石垣光太郎役の野島裕史さん、水田信行役の鈴木千尋さんのサイン色紙やAmazonギフト券1万円分が当たります。



<キャンペーン情報>

*賞品

・遊佐浩二さんサイン色紙 1名様

・野島裕史さんサイン色紙 1名様

・鈴木千尋さんサイン色紙 1名様

・Amazonギフト券10,000円分 1名様



*開催期間

5月20日(土)0:00~6月4日(日)24:00



*参加方法

1.公式Twitterアカウントをフォロー

2.キャンペーンツイートをRT



*注意点

※Amazonギフト券の抽選結果はその場で届きます。

※サイン入り色紙の抽選結果はキャンペーン終了後に当選者にのみ通知します。

※キャンペーンツイートは期間中、毎日投稿されます。

※キャンペーンには毎日1度だけ参加が可能です。



■ゲーム基本情報

ゲームタイトル:弱虫ペダル ドリームレース

ジャンル:ロードレースゲーム

価格:基本無料(ゲーム内アイテム課金制)



■弱虫ペダルとは?

週刊少年チャンピオン(秋田書店)で絶賛連載中、渡辺航による自転車ロードレースコミック「弱虫ペダル」。

マンガやアニメが好きな高校生・小野田坂道が、自転車競技部の仲間と出会い、ロードレースの世界で成長していく姿を描いた大人気作品の、TVアニメシリーズ”第5期”が、『弱虫ペダル LIMIT BREAK』として遂に始動!



公式サイト: https://yowapeda.com/



■G123(ジーイチニサン)とは?

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただけるゲームサービスです。

公式サイト:https://g123.jp/



■CTW株式会社について

ゲームプラットフォーム「G123(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。



社名 : CTW株式会社

所在地 : 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 : 佐々木 龍一

設立 : 2013年8月

資本金 : 1億円

事業内容: プラットフォーム事業

URL : https://ctw.inc/



(C) 渡辺航(週刊少年チャンピオン)/弱虫ペダル05製作委員会

(C) CTW, INC. All rights reserved.



※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。





