[株式会社ロフト]

ハートや手紙をモチーフにした感謝を贈るアイテムが登場!







株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、3月1日(水)より全国のロフトおよびロフトネットストアにて「Curious George Says Thank You by LOFT」と題し、ロフト限定商品を販売します。

2012年にアメリカで出版された絵本『Curious George Says Thank You』は、主人公・おさるのジョージが友人からもらったお礼のカードをきっかけに自分も感謝の気持ちを伝えようと考える、思いやりとありがとうの気持ちがあふれるお話です。

昨年に続き第3弾のコレクションとなる今回は『Curious George Says Thank You』の秘蔵アートをあしらい、テーマカラーのパステルピンクを基調としたロフト限定グッズとして商品化。

絵本のテーマとリンクさせ、大切な人へ感謝と共に贈りたくなる全21種類の雑貨を展開します。





< 「Curious George Says Thank You by LOFT」 概要 >

□会期:2023年3月1日(水)~4月2日(日)

□展開店舗:全国のロフト(一部店舗除く)および、ロフトネットストア( https://www.loft.co.jp/store/ )

□商品数:21種類

□商品例:※価格はすべて税込

●巾着トートバッグ(粧美堂)・・・2,090円

●ハンドクリーム3本セット(粧美堂)・・・2,200円 ★

●メイクブラシセット(粧美堂)・・・2,200円



●3連アクリルキーホルダー 2種(マリモクラフト)・・・各880円

●サガラポーチ 2種(マリモクラフト)・・・各2,530円

●タオルハンカチ 2種(丸眞)・・・各880円

●ガラスキャニスター 2種(サンアート)・・・各1,650円 ★



●フレームマグネット 3種(マリモクラフト)・・・各715円

●ゆらゆらグラス(サンアート)・・・1,320円 ★

●吸水コースター 2種(サンアート)・・・各660円 ★



●マスキングテープ 2種(グリーンフラッシュ)・・・各385円

●ミニレターセット 2種(グリーンフラッシュ)・・・各385円

●クロッキーブック ポケットサイズ(マリモクラフト)・・・1,100円



★・・・順次販売



【ロフトアプリの抽選で「ジョージのウォールキャンバス」をプレゼント】

下記期間中、ロフトアプリにてミニゲーム「ありがとうを伝えよう!ハートゲーム」を開催。

参加すると1回につき1~3個のハートをゲットでき、10個集めた方から抽選で20名さまに「ロフトオリジナルウォールキャンバス(非売品)」をプレゼントします。

■期間:2023年3月1日(水)~3月19日(日)

■結果発表:3月22日(水)









※ロフト限定商品は、Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシングLLC)と株式会社マリモクラフト・株式会社丸眞・株式会社サンアートとの商品化契約に基づき株式会社ロフトが販売するものです。



