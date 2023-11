[株式会社ダイドーフォワード]

NEWYORKER



衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社:東京都千代田区/代表取締役:萩原 秀敏)は、特集コンテンツ「PICK UP ITEM "New Downcoat"」を自社通販サイトで公開しました。







New Downcoat

軽さと暖かさを備えた、冬の定番アイテム“ダウンコート”

今回はいつもとどこか違う、大人な雰囲気。

品の良さを演出するデザインポイントとおすすめの着こなしをご紹介いたします。



▽特集ページはこちらから

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/special-newyorker_womens-2023aw_pickup_newdowncoat.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr





ショートダウンコート







ウール100%のメランジクロスを使用した、ショートダウン。汎用性の高いシンプルなデザインと、様々な色が混ざりあった深みのあるメランジ生地は、上品な大人のカジュアルアイテムに。程良いゆとりと、前後差を付けたショート丈は、どんなボトムとも相性抜群です。裾のドローストリングで絞りを調節することで、ふんわりとした立体感が楽しめます。

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51559261-2023/?from=nyw_special_20231115_01&utm_source=newssite&utm_medium=pr





デザインポイント





≪生地≫

ウール100%のメランジクロスは、混ざりあう色が深みのある表情に。ナイロンやポリエステルとは違う、あたたかみと上質さを感じていただけます。





≪襟≫

程良くゆとりをもたせたスタンドカラーデザイン。防寒性だけでなくきちんと感も演出してくれます。





≪裾≫

内側のドローストリングで、絞りの調節が可能に。自分好みのフォルムが楽しめます。







カラー別 コーディネート





DARK GRAY

スタイリッシュなダークグレーには、クラシカル要素をプラスしてトラッドな雰囲気に。レイヤードした白シャツの裾をあえて出したスタイリングや、もこもことした毛足の長いマフラーをアクセントにすれば、大人の女性に相応しい洒落感が演出できます。



ダウンコート 税込 ¥58,300

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51559261-2023/?from=nyw_special_20231115_02&utm_source=newssite&utm_medium=pr

シャツ 税込 ¥19,800

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g60619924-2023/?from=nyw_special_20231115_03&utm_source=newssite&utm_medium=pr

カーディガン 税込 ¥20,900

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51719662-2023/?from=nyw_special_20231115_04&utm_source=newssite&utm_medium=pr

パンツ 税込 ¥26,400

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51319262-2023/?from=nyw_special_20231115_05&utm_source=newssite&utm_medium=pr

マフラー 税込 ¥19,800

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51929860-2023/?from=nyw_special_20231115_06&utm_source=newssite&utm_medium=pr

シューズ 参考商品





CAMEL

甘い印象のキャメルには、端正なネイビーアイテムを合わせることで知的な大人の雰囲気に。全体のバランスの取りやすさも魅力のコートは、ダウン特有の着ぶくれ感が少なく、太めのストレートパンツを合わせても、旬なシルエットにまとまります。



ダウンコート 税込 ¥58,300

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51559261-2023/?from=nyw_special_20231115_07&utm_source=newssite&utm_medium=pr

ブラウス 税込 ¥23,100

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51619264-2023/?from=nyw_special_20231115_08&utm_source=newssite&utm_medium=pr

カーディガン 税込 ¥36,300

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51719673-2023/?from=nyw_special_20231115_09&utm_source=newssite&utm_medium=pr

パンツ 税込 ¥24,200

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51319270-2023/?from=nyw_special_20231115_10&utm_source=newssite&utm_medium=pr

シューズ 税込 ¥37,400

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g73965901-2022/?from=nyw_special_20231115_11&utm_source=newssite&utm_medium=pr





▽掲載アイテム一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=2&filtercode2=51&filtercode10=w231003&utm_source=newssite&utm_medium=pr



▽23AW新作アイテム一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=2&filtercode2=51&filtercode3=&filtercode4=&price1=&price2=&filtercode7=&filtercode9=&keyword=23aw&utm_source=newssite&utm_medium=pr



▽特集一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr











■会員プログラム『NY.CLUB』について

『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。

お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。



▽NY.CLUB会員ページ

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub.aspx



■ ニューヨーカーについて

ハイクオリティを背景に、ベーシックでありながらも時代の空気やトレンドのエッセンスをプラスしたスタイル提案を行なっている「NEWYORKER」。衣料品の製造・販売までを自社グループで行なう企業、ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。1964年、「着心地のよさ」「見栄え」「耐久性」すべてにこだわったトラディショナルスタイルを提案するブランドとして始まりました。オリジナルタータン=「ハウスタータン」をブランドシンボルに、私たちはこの先も、商品はもちろん上質なおもてなしやサービスと共に進化を続けみなさまの想像を超える、そして感動していただけるブランドを追求してまいります。



■ 会社概要

社名:株式会社ダイドーフォワード

設立:2007年8月22日

代表者:代表取締役社長 萩原 秀敏

資本金:1億円(株式会社ダイドーリミテッド100%出資)

事業内容:衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



■お問合わせ先

ダイドーフォワードお客様相談

info-df@daidoh.co.jp

フリーダイヤル 0120-17-0599

受付時間 10:00-17:00(土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)



