CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、6月26日(月)に開催される『モーニング娘。'23 25th ANNIVERSARY CONCERT TOUR ~glad quarter-century~ at 日本武道館』を独占生中継する。









1997年に結成し、シングル「モーニングコーヒー」でメジャーデビューを果たした“モーニング娘。”。7thシングル「LOVEマシーン」で初のミリオンを記録し、その後は女性グループが持つ数々の記録を塗り替えてきた。そんな彼女たちの結成25周年を記念したツアーの最終公演「モーニング娘。'23 25th ANNIVERSARY CONCERT TOUR ~glad quarter-century~ at 日本武道館」の模様を完全生中継することが決定!25周年を迎えて最初のシングル「Happy birthday to Me!」を始め、言わずと知れた往年のヒット曲などを幅広く披露する。ガールズアイドルグループとして最長の活動年数を誇り、アイドルの概念を常に更新し続ける“モーニング娘。”のこれまでを詰め込んだツアーは必見。





さらにこの公演では、「モーニング娘。25周年記念オーディション」にて見事合格を勝ち取り、17期生として加入することが決まった新メンバー、井上春華と弓桁朱琴がお披露目される。14人体制となり、更なる進化を遂げる“モーニング娘。’23”の魂を込めたステージをお見逃しなく。





生中継の決定に、グループのリーダー・譜久村聖は「モーニング娘。'23をより多くの方に観ていただけることがとても嬉しいです!17期メンバーの初ステージ、そして14人での初ステージを、お楽しみに!」と、喜びの声を寄せた。





さらに8月には、25周年を記念した特別番組の放送も予定している。





<譜久村聖 コメント>

モーニング娘。'23をより多くの方に観ていただけることがとても嬉しいです!!モーニング娘。結成25周年を記念した春のツアー最終日、25周年イヤーに相応しい内容になっていますので、懐かしいあの頃、好きだった曲、一緒に踊った、歌った曲など、思い出しながらコンサートを楽しんでいただけると嬉しいです!そしてなんと言っても、6月26日は、5月に加入した新メンバー<井上春華・弓桁朱琴>のお披露目もあります。17期メンバーの初ステージ、そして14人での初ステージを、お楽しみに!





<放送情報>

『独占生中継!モーニング娘。'23 25th ANNIVERSARY CONCERT TOUR ~glad quarter-century~ at 日本武道館』

TBSチャンネル1

2023年6月26日(月)午後5時40分~

※「スカパー!番組配信」ではPC、タブレット、スマートフォンで同時視聴が可能。また、放送中に試聴を開始した方も、追いかけ再生で全編視聴可能。





<関連情報>

8月に25周年を記念した特別番組もTBSチャンネル1で放送予定。





