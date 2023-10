[RX Japan株式会社]

10/4(水)~6(金)「第3回 サステナブル マテリアル展(SUSMA)」まもなく開催





RX Japan株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:田中 岳志)は、10月4日(水)~6日(金)に幕張メッセ(千葉県千葉市)で、「第3回 サステナブル マテリアル展(SUSMA)」を開催いたします。



<前回(2022年)会場光景>





2022年4月、プラスチック資源循環法が施行されました。この法律は企業・消費者・自治体など社会全体で、プラスチック使用製品の「3R+Renewable」の取組を促進するものです。



「3R+Renewable」とは…

Reduce・Reuse:回避可能なプラスチックの使用を合理化

Renewable:再生素材や再生可能資源(紙・バイオマスプラスチック等)に適切に切り替え(Renewable)

Recycle:徹底したリサイクルを実施



この中でますます注目を集めているのが、バイオマスプラスチックなどの再生可能資源。

特に「植物由来材料」は、廃棄される材料に新たな価値を生み出すことが出来ると、昨今急速に技術革新が進んでいます。



今回は、「植物由来材料」にフォーカスし、本展の出展予定製品をご紹介いたします。

製品に直接触れられるのは「展示会場」だけ!

ぜひ、最新技術を確認しに、本展にご来場ください!





注目の出展製品をご紹介!(一部抜粋)









(株)ダイセル

CAFBLO(R)~酢酸セルロース樹脂~



木材由来の酢酸セルロース樹脂です。JBPAの海洋生分解性プラマークを取得しました。











4EN INC.

coffee bio-based plastic(COPLA)



一部のプラスチックを使用済みのコーヒーかすで置き換えるバイオベースの環境に優しい材料です。一部のプラスチックを使用済みのコーヒーかすで置き換えるバイオベースの環境に優しい材料です。























CBC CO., LTD.

RELEAF



落ち葉を使用した紙です。 落ち葉は最大40%まで使用可能で、通常の製紙工程と比較して、CO2排出を78%削減、水の使用数量を15分の1に削減可能。





このほかにも、「バイオマスプラスチック」「長寿命化材料」「マテリアルリサイクル」など、

環境にやさしい材料技術が多数出展!



併催カンファレンスを一部ご紹介!(受講無料/事前申込制)











…このほかにも、「サステナブルパッケージ」「SX経営」など、注目トピックに関するカンファレンスが多数!



展示会概要







展示会名:第3回 サステナブル マテリアル展(SUSMA)

会期:2023年10月4日(水)~6日(金)

会場:幕張メッセ

主催:RX Japan(株)

同時開催展:第12回 プラスチック ジャパン、第10回 メタル ジャパン…ほか 6展

会場案内図:https://www.material-expo.jp/doc_map_tokyo/





