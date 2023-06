[株式会社TBSテレビ]

CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、6月25日(日)午後5時から『日向坂46 四期生「おもてなし会」』をTV初独占放送する。







アイドルグループ・日向坂46、伝統のイベント!加入して間もない新メンバーが、楽曲パフォーマンスや特技を披露してファンをおもてなし。2023年2月11日に千葉・幕張イベントホールで開催された『日向坂46 四期生「おもてなし会」』初日公演の模様を、初めて完全映像化されるライブパートを含め、全編お届けする。



2022年9月に加入した四期生にとって初めての単独イベントでメンバー12人が光を放つ!たくさんのファンが客席から見つめる緊張のステージで、個性豊かな自己紹介を披露。マーチングドラムやカラーガードといった、先輩メンバーが過去に取り組んだ演目にもチャレンジ。即興劇や私服ファッションショーでも会場を盛り上げる。



初めて映像化される初日公演のライブパートも完全収録。四期生楽曲「ブルーベリー&ラズベリー」のほか、「ドレミソラシド」「キュン」「こんなに好きになっちゃっていいの?」「青春の馬」「JOYFUL LOVE」といった、日向坂46を代表する楽曲をパフォーマンス。初々しくも、熱い気持ちが込められた表情で想いを届ける。12人が一つになって作り上げた、記念すべき最初のステージをお見逃しなく!



さらに、日向坂46のメンバーが3人一組でインタビューをし合うドキュメンタリーシリーズ『セルフ Documentary of 日向坂46』四期生編の制作が決定!ともに歩んできた同期同士だからこそ引き出される、彼女たちの本音を映し出す。これまでのドキュメンタリー映画2作品(「3年目のデビュー」「希望と絶望」)では描かれなかった、新加入メンバーの心の内とは。こちらは今夏の放送を予定している。



日向坂46の未来を担う四期生にフィーチャーした2番組を通して、彼女たちの魅力をいま以上に感じてほしい。また、日向坂46関連番組も多数放送を予定している。



<放送情報>

『日向坂46 四期生「おもてなし会」』

TBSチャンネル1

2023年6月25日(日)午後5時00分~

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2786/



『セルフ Documentary of 日向坂46』四期生編(#9~#12)

TBSチャンネル1で2023年夏に放送予定。

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/v2776/

※「スカパー!番組配信」ではPC、タブレット、スマートフォンで視聴可能。



■『セルフ Documentary of 日向坂46』公式Twitter

https://twitter.com/hinataselfdoc

ハッシュタグ:#セルフDoc日向坂46



●CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」とは

TBSの人気番組が満載!ドラマ「逃げ恥」「恋つづ」「ぎぼむす」「DCU」「渡る世間は鬼ばかり」「水戸黄門」、AKB48グループ&乃木坂46オリジナルバラエティ、音楽ライブ、新作アニメ、プロ野球、映画、演劇&舞台、話題の韓ドラ&K-POPなど“見たい番組が必ずある”総合エンタメチャンネル!



■視聴方法

スカパー!(CS296)、スカパー!プレミアムサービス(Ch616)、J:COMほか全国のCATV、ひかりTV、auひかりなどでご覧頂けます。



