[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社]

クリスマスシーズンにさきがけて、サンタクロースの故郷、北欧の素敵な雑貨や食べ物、文化をご紹介いたします。



枚方T-SITE(大阪府枚方市)では、2022年11月9日(水)~11月15日(火)に北欧をテーマにした食や雑貨の販売、伝統楽器を使った音楽コンサート、観光や文化を紹介するトークショー、北欧雑貨のお店として有名な「こ・と・の・葉」「ランカ」「SUBARU」のワークショップなど、初の北欧フェアを開催いたします。







詳細URL:https://store.tsite.jp/hirakata/blog/t-site/29841-1619401028.html



<1F館内 マルシェproduced by Your Marks(ユアマークス)>

日程:2022年11月9日(水)~11月15日(火)

内容:フィンランドの人気ビールやエストニアの上質なシードルなどのドリンク類、北欧ならではの食品やお菓子、ハンドメイドのバスケットや木製カトラリーといったサステナブルな北欧雑貨など、旅行にいった気分になれるアイテムが勢揃いいたします。









<1F屋外マルシェproduced by Keitto(ケイット)>

日程:2022年11月12日(土)~11月13日(日)

内容:Keitto(ケイット)は憩い、つながり、高まる暮らしがテーマの大阪府大東市のエンターテイメントパークです。北欧ファミリーレストラン、ベーカリー、ライフスタイルショップなどご家族や友人と1日楽しめるNewスポットです。そのKeittoからご自慢のパン・スイーツや雑貨の販売、ワークショップなどが登場いたします。



●ケイットルオカラ(フード):サーモンのクリームチャウダー、北欧ミート

ボールとパンのセット。





●ケイットレイパ(ベーカリー):マッカラドック、お子様向け動物パンなど







●ケイット手づくり工房:クリスマスギフト焼き菓子、クリスマススイーツ









●ケイットアスア(グッズ):アパレル、小物、作家さんのハンドメイド商品







●ケイットオッピ(ワークショップ):ファブリックツリー、スノードーム、

ジェルキャンドル、ファブリックパネル(mamerikko等の生地)、各ワーク ショップ







<1F屋外 ザ・レインホテル京都 ポップアップショップ>

日程:2022年11月11日(金)~11月13日(日)

内容:北欧スタイルの「ザ・レインホテル京都」のレストラン。デンマークの伝統料理スモーブロー(オープンサンド)をお楽しみください。





<4Fトークショー>

●フィンランド、バルト三国のライフスタイル

日程:2022年11月12日(土)14:00~

参加:観覧自由

出演:能登重好((株)Foresight Markting)、岡本典子(フィンエアー)

内容:エストニア観光局として能登氏、北欧各地の紹介者としてフィンエアーの岡本氏をお招きし、フィンランドやバルト三国のクリスマスの過ごし方や食や文化などのライフスタイルを紹介いたします。





<1F屋外 音楽ライブ>

日程:2022年11月13日(日) 13:00/14:30の2回

参加:観覧自由

出演:Michiko och Yuki

内容:スウェーデンの現地のスタイルそのままで楽しむデュオ演奏。

フィドルと伝統楽器ニッケルバッハを中心に村に伝わるダンス曲などを

演奏していただきます。





<4F ワークショップ>

●SUBARU:ラトビアの伝統的なオーナメント作り

日程:2022年11月12日(土) 11:00~

料金:¥2,420(税込)

予約:枚方T-SITE WEB予約

講師:溝口明子

内容:ラトビアに伝わる手仕事の一つであるオーナメント作りを楽しみましょう!宇宙観を表現している正八面体のプズリスと太陽を表すダイヤ型のサウリーテを組み合わせてオリジナルのオーナメントを完成させます。







●こ・と・の・葉 with 樹和花:北欧およびヨーロッパ諸国における幸運の馬蹄リース

日程:2022年11月13日(土) 13:00~

料金:¥4,840(税込)

予約:枚方T-SITE WEB予約

講師:玉置都子with吉野ひとみ

内容:実際にフィンランドの馬が使用していた馬蹄を現地の鉄職人に加工していただいた物を使用致します。スカンジナビア諸国以外にも日本やラトビアでの馬蹄の飾り方などもお伝えいたします。







●ランカ:フィンランドのペーパーヤーンで作るお花のコサージュ

日程:2022年11月14日(月) 13:00~

料金:¥3,025(税込)

予約:枚方T-SITE WEB予約

講師:片岡由季

内容:フィンランドで買い付けた、カラフルなペーパーヤーンを使ってコサージュを作ります。留め金はクリップとブローチピンがついているので、お洋服だけではなく、バッグや髪の毛、帯留めにもお使いいただけます。









フェア概要



北欧ライフスタイル フェア

会期 2022年11月9日(水)~15日(火)

時間 10:00~ 終了時間は各イベントごと

定員 なし(ワークショップは各回それぞれ)

場所 枚方T-SITE1F、1F屋外、4Fイベントスペースなど

主催 枚方T-SITE

共催・協力 ユアマークス、エストニア観光局

予約方法 ワークショップ予約は枚方T-SITE ホームページWEB予約

お問合せ先 072-861-5700

URL https://store.tsite.jp/hirakata/







店舗情報









枚方T-SITE

住所:枚方市岡東町12-2

電話番号: 072-861-5700

営業時間:9:00~21:00

ホームページ:https://store.tsite.jp/hirakata/

Facebook:@hirakatatsite

Twitter:@hirakata_tsite

Instagram:@hirakata_tsite

オンラインショップ:https://store.shopping.yahoo.co.jp/hkt-tsutayabooks/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-14:16)