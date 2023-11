[一般社団法人Tリーグ]



ノジマTリーグ 2023-2024シーズン公式戦、11月10-12日の開催に関しまして、会場情報等をお知らせいたします。



【GRANSHIP静岡県コンベンションアーツセンター】

11月10日(金)18:30 静岡ジェード vs 木下マイスター東京

11月11日(土)15:00 静岡ジェード vs T.T彩たま T.T彩たま

11月12日(日)11:00 静岡ジェード vs 岡山リベッツ



◆再入場:再入場可能です。チケットの半券をご提示ください。

◆土足での入場:可能です。

◆駐車場:グランシップ併設コインパーキングがございます。

◆場内飲食:ホール内(観客席)での飲食はご遠慮ください。会場2Fホワイエにて飲食可能スペースがございます。

※館内でのスナックやドリンクの販売はございません。

◆喫煙:飲食物の売店はございません。Tリーグとチームのグッズの販売を行う予定です。



詳しくはこちら➾https://tleague.jp/team/shizuoka/news/detail.php?id=3010

会場アクセス➾https://www.granship.or.jp/visitors/parking/





【大和スポーツセンター】

11月11日(土)13:00 木下アビエル神奈川 vs 九州アスティーダ

11月11日(土)17:30 木下マイスター東京 vs 琉球アスティーダ

11月12日(日)11:00 木下マイスター東京 vs 金沢ポート

11月12日(日)15:30 木下アビエル神奈川 vs トップおとめピンポンズ名古屋



会場アクセス:https://www.yamato-zaidan.or.jp/sportscenter/access

特設サイト:https://kinoshita-tabletennis.com/lp/game-20231111-12/



