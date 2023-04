[ブルガリ ジャパン株式会社]





俳優、ブルガリ グローバルアンバサダー アン・ハサウェイ と ブルガリ グループ CEO ジャン-クリストフ・ババン



ブルガリ ホテルズ & リゾーツは、2023年4月4日 「ブルガリ ホテル 東京」のオープンを祝福する記者会見を開催しました。同日午後3時の開業に先立ち、本記者会見では、ブルガリ グループ CEO ジャン-クリストフ・ババンが、「ブルガリ ホテル 東京」の開業のために11年ぶりに来日した俳優でありブルガリ グローバル アンバサダーのアン・ハサウェイ、同じくブルガリ アンバサダーのKōki, (モデル・俳優)、森 星(モデル・tefu tefu Inc. クリエイティブ ディレクター)、山下 智久(俳優・アーティスト)を迎え、これまでのブルガリ ホテルズ & リゾーツ同様「ブルガリ ホテル 東京」のインテリアデザインを担った著名なイタリアの建築設計事務所ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel (ACPV アーキテクツ アントニオ・チッテリオ・パトリシア・ヴィール)よりパトリシア・ヴィ―ル、イタリアンダイニング「イル・リストランテ ニコ・ロミート」を監修する、イタリア・アブルッツォにある自身のレストラン「Reale(レアーレ)」でミシュラン三ツ星に輝き世界でも指折りの有名シェフであるニコ・ロミート、「SUSHI HŌSEKI」の監修を担う、福岡の「鮨 行天」でミシュラン三ツ星を獲得した鮨職人・行天健二、三井不動産株式会社 常務執行役員 ホテル・リゾート本部長 川村 豊、ブルガリ グループ エグゼクティブ バイスプレジデント シルヴィオ・ウルシーニ、「ブルガリ ホテル 東京」総支配人 田中 雄司が登壇し、「ブルガリ ホテル 東京」開業の門出を祝いました。





「SUSHI HŌSEKI」 監修 行天健二 / ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel パトリシア・ヴィール / 三井不動産株式会社 常務執行役員 ホテル・リゾート本部長 川村豊 / ブルガリ グループ CEO ジャン-クリストフ・ババン / ブルガリ グループ エグゼクティブ・バイスプレジデント シルヴィオ・ウルシーニ / イル・リストランテ ニコ・ロミート 監修 ニコ・ロミート / 「ブルガリ ホテル 東京」 総支配人 田中雄司





モデル・俳優、ブルガリ アンバサダー Kōki, / 俳優・ブルガリ グローバル アンバサダー アン・ハサウェイ / ブルガリ グループ CEO ジャン-クリストフ・ババン / 俳優・モデル・tefu tefu Inc. クリエイティブ ディレクター、ブルガリ アンバサダー 森星 /俳優・アーティスト、ブルガリ アンバサダー 山下 智久





ブルガリ グループ CEO ジャン-クリストフ・ババン





ブルガリ グループ エグゼクティブ・バイスプレジデント シルヴィオ・ウルシーニ





ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel パトリシア・ヴィール





イル・リストランテ ニコ・ロミート 監修 ニコ・ロミート





三井不動産株式会社 常務執行役員 ホテル・リゾート本部長 川村豊





「ブルガリ ホテル 東京」 総支配人 田中雄司





「SUSHI HŌSEKI」 監修 行天健二







ブルガリ ホテル 東京の開業に際し、モデル・俳優、ブルガリ アンバサダーのKōki, は、次のようにコメントをしました。



「このような特別な瞬間に立ち会うことができて、とても光栄に思います。このブルガリホテルは、本当に美しいものに溢れています。例えば、レストランは天井が高くて開放感がありとてもラクジュアリーな場所。そして部屋からは絶景が見え、天気が良い日はバーから富士山が見えます。 館内の各所に飾られている、イタリアから取り寄せているモザイクもとても素敵で、美しさが溢れています」











ブルガリ アンバサダーの森 星は次のように語りました。





「まずは、ブルガリファミリーのエナジェティックなムードを感じています。そして、ここ数年は家の中の時間が多かったので、みなさんと一緒に同じ場所で素敵な時間を過ごすことが、こんなにも素晴らしいことなんだなと改めて感じた瞬間でありました。またブルガリ ホテル 東京は、イタリアと日本の伝統的なマテリアルがとても素敵に調和しています。本当にブルガリらしい空間になっていますので、ぜひ皆さんも自分のご褒美として、この空間で良い時間を過ごしていただきたいなと思います」











俳優・アーティスト、ブルガリ アンバサダーの山下 智久は次のようにコメントを寄せました。





「昨日ホテルを見学しながら、8年以上かけて構想を練ったとお聞きして、このプロジェクトが完成したことの奇跡に感動しました。スイートルームで 撮影させていただきましたが、部屋の中にジム設備も備わっており、圧巻の一言でした。この部屋にいつか泊まりたいという、夢が一つできました」





周辺地域に調和するユニークなロケーション、建築設計事務ACPV アーキテクツ アントニオ・チッテリオ・パトリシア・ヴィールが手がける伝統的なデザインとドラマチックでコンテンポラリーなイタリア建築との融和。常にブルガリの クリエイションを際立たせる質へのこだわりと、極上のサービス。これがブルガリ ホテルズ & リゾーツを特徴付ける主な要素です。

インテリアデザインはその土地の伝統に深く根付いており、完璧なラグジュアリーへの賛辞としてあらゆるディテールに細心の注意を払うアプローチは、どのブルガリ ホテルでも変わりません。ブルガリ ホテルズ & リゾーツのコレクションの特徴は、ブルガリらしい特色があり、且つ大胆なイタリアン・スタイルであり、独特な建築デザイン、コンテンポラリーなイタリア料理、豪華なスパに表れています。それらがブルガリブランドの持つエキサイトメント、時代を超えた魅力、そして豪奢なイタリアン・ジュエリーの伝統を伝えるのです。

ブルガリ ホテルズ & リゾーツ コレクションは、ミラノ、ロンドン、バリの3か所のラインナップから始まり、近年は北京、ドバイ、上海、パリが新しく加わりました。

コレクションの8番目のホテルとして「ブルガリ ホテル 東京」がオープンし、さらに2023年から2026年にかけて

ローマ、マイアミ、モルディブ、ロサンゼルスの4か所が開業予定です。



LVMHグループの一員であるブルガリは、1884年に宝飾店としてローマで創業しました。カラーストーンを巧みに

操る偉大なハイジュエラーとして、イタリアの卓越したものづくりにより世界的名声を確立し、現在も上質なクラフツマンシップを誇っています。その国際的な成功により、世界で最も高級なショッピングエリアに進出するブティックやホテルのネットワークを有し、ファインジュエリーや高級腕時計からアクセサリー、香水まで、多角的な商品やサービスを提供する、グローバルラグジュアリーブランドへと進化してきました。

数々の慈善事業とも提携しており、企業の社会的責任(CSR)のコミットメントを通じて持続可能な未来を実現するために現在に革新を起こすこと、そして自然環境と地域社会に貢献することに積極的に取り組んでいます。





俳優・アーティスト、ブルガリ アンバサダー 山下 智久 / 俳優・ブルガリ グローバル アンバサダー アン・ハサウェイ / ブルガリ グループ CEOジャン-クリストフ・ババン / モデル・俳優、ブルガリ アンバサダー Kōki, / モデル・tefu tefu Inc. クリエイティブ ディレクター、ブルガリ アンバサダー 森星



