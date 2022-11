[株式会社ボルテージ]





株式会社ボルテージ(本社:東京都渋谷区 代表取締役:津谷 祐司)は、現在配信中のカード型サスペンスアプリ「六本木サディスティックナイト」が2022年11月26日(土)にサービス開始7周年を迎えることをお知らせいたします。本リリースでは7周年記念企画の詳細をお届けいたします。



「六本木サディスティックナイト」は、六本木を舞台に美女だけで構成された“チーム”と一緒に事件に挑む、カード型サスペンスアプリです。2015年の配信開始以降、本能に訴えかけるストーリーや多彩なマルチエンディング、2,000枚を超える美麗なカードイラストが好評いただいており、多くのファンの方に支えられて2022年11月26日(土)に7周年を迎えます。支えてくださったファンの皆様へ感謝を込めて、アプリでは7周年記念の特別企画をご用意しました。



12月には初の展示会が控えているほか、ボイスの実装も決定しており、ますますパワーアップする「六本木サディスティックナイト」。今後の展開にぜひご注目ください。

「六本木サディスティックナイト」公式サイト:http://sus-app.voltage.co.jp/roppongi.html

「六本木サディスティックナイト」公式Twitter(@ropng_night): https://twitter.com/ropng_night







7周年記念・特別企画が盛りだくさん!



【1】7周年感謝ログインボーナス実施中

期間中ログインすると、7周年記念カード「新URミサト」や周年URアクセサリー、クリスタルなどの豪華アイテム が手に入るログインボーナスを実施中です。このチャンスをお見逃しなく!



メモリアル

デコレーションケーキ



【実施期間】

11月24日(木) 5:00~12月1日(木) 4:59



【2】 1日1回無料10連オファー(ガチャ)実施

期間中、10連のスペシャルオファーが1日1回無料でお楽しみいただけます。



【実施期間】

11月24日(木) 15:00~11月30日(水) 14:59



【3】7周年記念カード「新URミサト」が登場!

イベント・チャレンジワークでは7周年記念カードUR[夜景デート]大場ミサトが登場です。この機会に記念のカードをぜひ手に入れてください。



<カード獲得方法>

■チャレンジワーク

期間内に「ガールズバトル」で勝利数に応じて報酬が手に入るイベントです。

今回のイベントでは7年記念の特別報酬として「新URミサト」が手に入ります。

※「ガールズバトル」とは手に入れたメンバーで組んだチームで他プレイヤーと対戦をするイベントです。勝利する、ストーリー内のミッションを達成するための「熟練度」や自分のレベルを上げる「経験値」が手に入ります。



【開催期間】

11月24日(木)15:00~11月30日(水)14:59



■ログインボーナス

チャレンジワークのほか、7周年感謝ログインボーナスでも入手可能です。



【4】7周年感謝セット販売

期間限定で7周年感謝セットをご用意。「10連10人目覚醒可UR確定オファーチケット」やMR&UR覚醒素材、育成素材が手に入るお得なセットです。



※1人様2個まで購入可



【実施期間】

11月24日(木) 15:00~11月30日(水) 14:59



【5】10連10人目は覚醒可UR確定!チケットオファー

10連10人目はMR+に覚醒可なURのみ登場!さらに10連チケットオファー2回目にはなんと「未所持覚醒可UR確定チケット」がついてくるお得なチケットオファーです。





【6】7周年の感謝を込めた3種類のスペシャルオファー(ガチャ)を開催!

【第1弾: MR確率7倍!7連スペシャルオファー】

4回目にMR確定チケット、7回目は未所持MR確定チケット付きの7連スペシャルオファーです。さらに消費クリスタルは30個!



【実施期間】

11月24日(木) 15:00~11月30日(水) 14:59



【第2弾: 過去限定メンバーのみの10連スペシャルオファー】

過去限定MR全復刻&確率2倍のスペシャルオファーです。

SR以上確率も30%!



【実施期間】

11月26日(土) 15:00~11月28日(月) 14:59



【第3弾: 5連5人目覚醒可SR以上確定!スペシャルオファー】

5連5人目覚醒可SR以上確定のスペシャルオファーです!



【実施期間】

11月28日(月) 15:00~11月30日(水) 14:59





上記企画のほか、ボイス化※の決定もしており、ますますパワーアップし続ける「六本木サディスティックナイト」を引き続きお楽しみください!

※ボイス実装は本編ストーリーのハイライトシーンを予定しております。





六本木サディスティックナイト展 チケット好評販売中!



【イベント名】

六本木サディスティックナイト展~Night Jewelメモリーズ~





【開催日時】

12月7日(水) 17:00~20:00

12月8月(木) 16:00~20:00

12月9日(金) 16:00~20:00

12月10日(土) 13:00~20:00

12月11日(日) 13:00~19:00



【開催場所】

アーツ千代田3331(https://www.3331.jp/)



【内容】

イラスト・資料展示、グッズ販売 他



▼チケット情報



六本木サディスティックナイト展 特設サイト:https://sus-app.voltage.co.jp/roppongi/





YouTube公式チャンネル配信中!



YouTube公式チャンネル

「田辺留依・石飛恵里花の帝王大付属高校潜入部!」



<内容>

六本木サディスティックナイトの映像付きレギュラー番組! 毎回、鬼川ナツ役の田辺留依、東方ユウキ役の石飛恵里花の二人が六本木サディスティックナイトの世界に入り、その世界観を探求していきます。 ゲームをしたり、部活的なことをしたり、コスプレをしたり…!? 高校生活・ガールズバーの接客・サスペンス等、様々な角度を深堀します!



<出演>※敬称略・順不同

田辺留依(鬼川ナツ役)





石飛恵里花(東方ユウキ役)





「六本木サディスティックナイト」公式チャンネル:https://www.youtube.com/c/ropng_night_CH





キャラクターソングCD も好評販売中!



◆キャラクターソングCD「六本木サディスティックナイト」





KICM-3369 /価格:¥2,200(税込)

☆初回製造分封入特典☆

各種アイテムがゲーム内でもらえるシリアルコード入り



<アーティスト>

鬼川ナツ(CV:田辺留依)大場ミサト(CV:小岩井ことり)

弓長ハル(CV:渕上舞) 栗原アズサ(CV:豊田萌絵)

川村ゆみ



<収録内容>

M1.六本木サディスティックナイト ~Night Jewel Version~

歌:鬼川ナツ・大場ミサト・弓長ハル・栗原アズサ

M2.世界に拳を突き上げろ

歌:鬼川ナツ

M3.雨のち七色の未来

歌:弓長ハル

M4.INCHOATE LIGHT

歌:川村ゆみ

※M-5~8 各 off vocal ver. 収録





◆キャラクターソングCD「六本木サディスティックナイトVol.2」



KICM-3372 /価格:¥2,200(税込)

☆初回製造分封入特典☆

各種アイテムがゲーム内でもらえるシリアルコード入り



<アーティスト>

柊トウカ (CV:古賀葵) / 東方ユウキ(CV:石飛恵里花)

蔵重ミズキ(CV:小清水亜美) / 響レン(CV:山根綺)

川村ゆみ



<収録内容>

M-1 INCHOATE LIGHT~Night Jewel Version~

歌:柊トウカ・東方ユウキ・蔵重ミズキ・響レン

M-2 星空のアンセム〈ボイスドラマ第2弾 挿入歌〉

歌:柊トウカ

M-3 花束に咲く小さな花〈帝王大付属高校 潜入部!エンディングテーマ〉

歌:東方ユウキ

M-4 Raise my “jewel”〈本編ストーリー Season3 イメージソング〉

歌:川村ゆみ

※M-5~8 各 off vocal ver. 収録



特典の詳細につきましては、キングレコード公式HPをご確認ください。

https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t13044/





「六本木サディスティックナイト」について



「六本木サディスティックナイト」は、六本木を舞台に美女だけで構成された“チーム”と一緒に事件に挑むカード型サスペンスアプリです。

2015年11月に配信を開始して以降、本能に訴えかけるストーリーや多彩なマルチエンディング、累計2,000枚以上の魅力的なカードイラストで人気を博しております。

また、アプリ外でも、オリジナルグッズやキャラクターソングのCD化、アパレルコラボや公式YouTube番組など、様々なメディアミックス展開を行っております。

2022年11月に7周年を迎えた「六本木サディスティックナイト」に今後もぜひご注目ください!



「六本木サディスティックナイト」公式サイト:http://sus-app.voltage.co.jp/roppongi.html

「六本木サディスティックナイト」公式Twitter(@ropng_night): https://twitter.com/ropng_night

「六本木サディスティックナイト」公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/c/ropng_night_CH



「六本木サディスティックナイト」

■料金体系 :基本プレイ無料(アイテム課金制)

■対応機種 : iOS 11.0以上/Android OS 6.0以上

※機種によりご利用いただけない場合がございます。

■権利表記 : (C)Voltage



ボルテージ会社概要

社名:株式会社ボルテージ

所在地:東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長:津谷 祐司(つたにゆうじ)





企業プレスリリース詳細へ (2022/11/25-09:46)