[CTW株式会社]

ヴォイドの討伐状況に応じて、リリース後のキャンペーン報酬が豪華に!



CTW株式会社は、ゲームプラットフォームG123のHTML5ゲーム『聖剣学院の魔剣使い メメントメモリア』にて、事前登録イベント「ヴォイドのスタンピードを止めろ!」を開催することをお知らせいたします。









■世界を救え!事前登録イベント「ヴォイドの<大狂騒>スタンピードを止めろ!」を開催



事前登録者数に応じて、「聖剣学院の魔剣使い」で登場する人類の敵ヴォイドを討伐するイベントを開催いたします。ヴォイドを討伐すると、ゲームリリース時に実施するキャンペーンで貰える報酬量が増えます。友達を誘ってヴォイドを討伐し世界を救いましょう!



<事前登録方法>

事前登録は、以下の方法で参加を受け付けています。

1.公式Twitterのフォローで登録:https://twitter.com/SEIKEN_MM

2.公式LINEの友達追加で登録:https://lin.ee/YEqRw1t

3.ゲーム公式ページにて登録:https://s.g123.jp/7a7dnu51



<イベント報酬>

・3万件達成:マーマン級ヴォイド討伐

リリース時のキャンペーンにて、「3,000円分」のアイテムが報酬に!

・5万件達成:シーデヴィル級ヴォイド討伐

リリース時のキャンペーンにて、「5,000円分」のアイテムが報酬に!

・10万件達成:マンティコア級ヴォイド討伐

リリース時のキャンペーンにて、「10,000円分」のアイテムが報酬に!

※記載の事前登録者数を超えた場合、報酬を追加する場合がございます。

※リリース時のキャンペーン報酬は、プレイヤー全員が対象となります。



■事前登録イベント開始記念!フォロー&RTキャンペーンを開催



『聖剣学院の魔剣使い』は事前登録イベントの開始を記念して、ゲーム公式Twitterにてフォロー&RTキャンペーンを開催します。参加者の中から抽選で5名様に、Amazonギフト券1万円分が当たります。毎日参加できるのでお見逃しなく!



<キャンペーン情報>

*賞品

・Amazonギフト券1万円分 5名様



*開催期間

5月1日(月)~5月31日(水)



*参加方法

1.公式Twitterアカウントをフォロー

2.キャンペーンツイートをRT



*注意点

※Amazonギフト券の抽選結果は、その場で届きます。

※キャンペーンツイートは期間中、毎日投稿されます。

※キャンペーンには毎日1度だけ参加が可能です。

※予告なくキャンペーンが終了・延長する場合がございます。



■ゲーム基本情報

ゲームタイトル:聖剣学院の魔剣使い メメントメモリア

ジャンル:RPG

価格:基本無料(ゲーム内アイテム課金制)



■TVアニメ「聖剣学院の魔剣使い」とは?

【作品概要】

最強の魔王レオニスは、来たるべき決戦に備え自らの存在を封印した。

だが、1000年の時を超えて目覚めたとき、彼はなんと10歳の少年の姿に戻っていた!

「なんでだ!?」「君、どうしてここに閉じ込められていたの? もう大丈夫よ。お姉さんが守ってあげる」

<聖剣学院>に所属する美少女リーセリアに保護されたレオニスは、変わり果てた世界に愕然。

未知なる敵<ヴォイド>、<第〇七戦術都市>、武器の形をとる異能の力---<聖剣>。

聞き慣れない言葉に戸惑いつつも、彼は<聖剣学院>に入学することに。

魔術の失われた未来世界で、最強魔王と美少女たちの織りなす

聖剣と魔剣の学園ソード・ファンタジーが幕を開ける!



【原作情報】

<<文庫 既刊情報>>

MF 文庫 J『聖剣学院の魔剣使い』1~12

著者:志瑞 祐/イラスト:遠坂あさぎ

<<コミカライズ 既刊情報>>

角川コミックス・エース『聖剣学院の魔剣使い』1~6

原作:志瑞 祐/漫画:蛍幻飛鳥/キャラクター原案:遠坂あさぎ

【スタッフ】

原作:志瑞 祐

キャラクター原案:遠坂あさぎ 蛍幻飛鳥

アニメーション制作:パッショーネ

製作:聖剣学院の魔剣使い製作委員会

公式サイト: https://seikengakuin.com/



■G123(ジーイチニサン)とは?

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただけるゲームサービスです。

公式サイト:https://g123.jp/



■CTW株式会社について

ゲームプラットフォーム「G123(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 : CTW株式会社

所在地 : 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 : 佐々木 龍一

設立 : 2013年8月

資本金 : 1億円

事業内容: プラットフォーム事業

URL : https://ctw.inc/

(C) 志瑞祐・遠坂あさぎ/KADOKAWA/聖剣学院の魔剣使い製作委員会

(C) CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



