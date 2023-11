[一般社団法人Tリーグ]



【ノジマTリーグ 2023-2024シーズン 11月3,4,5日 試合結果振り返り】



◆11月3日(金)

九州アスティーダ 0-4 トップおとめピンポンズ名古屋 アスリートタウン延岡アリーナ

日本ペイントマレッツ 3-1 京都カグヤライズ 池田市五月山体育館

◆11月4日(土)

日本ペイントマレッツ 3-2 木下アビエル神奈川 池田市五月山体育館

九州アスティーダ 1-3 日本生命レッドエルフ アスリートタウン延岡アリーナ

金沢ポート 4-0 T彩たま いしかわ総合スポーツセンター

◆11月5日(日)

九州アスティーダ 2-3 京都カグヤライズ アスリートタウン延岡アリーナ

金沢ポート 1-3 静岡ジェード いしかわ総合スポーツセンター

金沢ポート 2-3 琉球アスティーダ いしかわ総合スポーツセンター



KA神奈川の開幕からの連勝がついにストップ。ホーム開催のニッペMがビクトリーマッチの末に勝利した。ニッペMは前日の京都戦も勝利しておりホーム開催を連勝。消化試合数で順位は4位のものの、KA神奈川、日本生命の2強を脅かす1番手に名乗りをあげた。ニッペMに敗れた京都ではあったが、移動日を挟んだ5日には、九州に勝ち連敗ストップ!11月1日に加入したばかりの木塚 陽菜がビクトリーマッチで勝利し待望のシーズン初勝利をチームにもたらした。敗れた九州は、トップ、日本生命にも敗れホーム開催3連敗。次週はアウェイでのKA神奈川戦と苦しい戦いが続くだけに立て直しに期待したい。

男子は金沢が1勝2敗でホーム開催を終えた。T.T彩たまには4-0と快勝したものの、翌日は静岡、琉球と1日2試合を連敗となった。3試合のシングルス9試合のうち3-2(または2-3)スコアの試合が9試合中7試合。どっちに勝敗が転んでもおかしくない接戦続きの2日間となった。







【ノジマTリーグ 2023-2024シーズン 11月10-12日開催 開催予定】



◆11月10日(金)

・18:30 静岡ジェード vs 木下マイスター東京 GRANSHIP静岡県コンベンションアーツセンター

◆11月11日(土)

・13:00 木下アビエル神奈川 vs 九州アスティーダ 大和スポーツセンター

・15:00 静岡ジェード vs T.T彩たま T.T彩たま GRANSHIP静岡県コンベンションアーツセンター

・17:30 木下マイスター東京 vs 琉球アスティーダ 大和スポーツセンター

◆11月12日(日)

・11:00 静岡ジェード vs 岡山リベッツ GRANSHIP静岡県コンベンションアーツセンター

・11:00 木下マイスター東京 vs 金沢ポート 大和スポーツセンター

・15:30 木下アビエル神奈川 vs トップおとめピンポンズ名古屋 大和スポーツセンター



静岡がホーム3連戦。前週は金沢相手に連敗をストップし勝敗を5分に戻した。2連戦で少なくとも勝ち星先行としたいところだ。初戦の相手はKM東京。昨シーズン、ダブルスの強さがレギュラーシーズン1位に大きく貢献したKM東京と、今シーズン新チームながらダブルスの強さで好調の静岡との対戦は、やはりダブルスに注目したい。また、その東京もホームに戻って、琉球、金沢と3連戦。静岡も東京も初戦で勢いをつけたいところだ。

女子はKA神奈川がホーム開催。連勝がストップしたKA神奈川はズルズルとはいきたくないだろう。シーズン初勝利を何としてもあげたい九州と、先週4-0勝ちとのっており、このまま上位についていきたいトップが相手となる。



