福島県郡山市で専門学校を展開するFSGカレッジリーグの「国際アート&デザイン大学校」から、8月19日にモンゴル・ウランバートルで行われた第2回東アジアユース競技大会eスポーツ競技に、2名が日本代表として出場し、優勝と3位という快挙を達成いたしました。







格闘ゲーム『THE KING OF FIGHTERS XV』部門で、国際アート&デザイン大学校 高等課程(FSG高等部)クリエイティブ総合学科(eスポーツ専攻)2年生の斉藤りくさんが見事優勝!

同じく国際アート&デザイン大学校 eスポーツビジネス科1年の荒井陽希さんが3位という結果となりました。



2人が出場した「第2回東アジアユース競技大会」は、4年に1度開催される東アジアの9つの国と地域のユース選手が出場する国際総合競技大会で、今回から正式種目としてeスポーツが初めて採用され、『THE KING OF FIGHTERS XV』部門を含む3タイトルでeスポーツ大会が開催されました。







2人は5月に行われた15~18歳を対象とした『THE KING OF FIGHTERS XV』の公式オンライン大会である『KOF XV U-18 NEW GENERATION CUP』で優勝と準優勝を勝ち取り、2人同時に日本代表として本大会出場を決めていました。

更に、帰国後に行われたJOC日本代表選手団の解団式で2人はeスポーツチームとして、選手団団長賞を受賞した。22日に帰国し、23日学校で入賞報告を行った2人はそれぞれ入賞の喜びを語ってくれました。



斉藤選手コメント

「この大会を通していろいろな国の人達と一緒にプレイできて最高でした。一緒に戦って最高の友達もできました。本当にこの大会に出られてよかったです。

優勝の瞬間は心臓が飛び出るくらい嬉しかったです。でも、優勝できてこんなに嬉しいのは皆様の応援があったからです。だからとても感謝しています。

今後の目標はプロ選手になって、eスポーツ業界の発展に貢献したいと思います。そして、今回自分がした体験と同じような体験を他のeスポーツプレイヤーにも経験してもらえるような手助けができればと考えています。」



荒井選手コメント

「今回初のオリンピックへのeスポーツ競技採用ということで、このような貴重な機会に日本代表として選出されたということが物凄く嬉しく、大変光栄でした。

そして、この大会で3位・銅メダル獲得という自分の中でも納得できる結果を残せたのがなによりも一番嬉しかったです。

今後は県内・全国のeスポーツ業界の発展を手伝えるよう、様々な大会に参加していきつつ、自分自身が主体となってイベント運営を行えるような人材になりたいと思います。」



国際アート&デザイン大学校のeスポーツビジネス科は、世界や日本で拡大を広げるeスポーツ業界で、競技とビジネスの両方において活躍できる人材を輩出することを目指しています。学生たちは厳しい競争の中で高い技術と戦略を駆使し、見事な実績を挙げることに成功しました。





FSGカレッジリーグの学生が日本代表として世界の場で活躍することは、本校の教育理念である国際交流や学生の成長を支援する取り組みの一環として大変意義深いものとなります。また、震災を受けた土地として世界的にも有名な福島の地から世界に挑戦できる切符を得ることができたことは、福島県の専門学校として大きな意味があると考えております。



【2023年東アジアユース競技大会】

●大会概要

2023年8月16日から2023年8月23日までモンゴル・ウランバートルにて東アジアの9つの国と地域が参加し、12競技90種目が開催されたスポーツ競技大会。

●参加国

中国、チャイニーズタイペイ、香港、日本、マカオ、モンゴル (開催国)、朝鮮民主主義人民共和国、韓国、グアム(招待国)

●実施競技

陸上競技、バドミントン、バスケットボール、3×3、ボクシング、eスポーツ、サッカー、柔道、卓球、テコンドー、バレーボール、レスリング



