株式会社ボルテージ(本社:東京都渋谷区 代表取締役:津谷 祐司)は、Nintendo Switch™向けオリジナルタイトル第1弾「even if TEMPEST 宵闇にかく語りき魔女」の販売本数が1万本を突破したことをお知らせいたします。



「even if TEMPEST 宵闇にかく語りき魔女」(以下、「テンペスト魔女」)は、“魔女裁判”“死に戻り”がテーマのダークファンタジーで、ボルテージ初のNintendo Switchオリジナル作品です。2022年6月の発売以降、実力派クリエイター陣によって作り上げられた美麗な世界観や重厚なストーリー、そして豪華声優陣による熱演が多くの方にご好評いただき、販売開始から半年足らずで早くも1万本を突破いたしました。これを記念して、ファンの皆様からのご要望が多かったグッズ化が決定いたしました。



ファンディスクの制作も決定しており、ますます盛り上がりを見せる「テンペスト魔女」。今後も様々な展開予定しておりますので、引き続きぜひご注目ください。

「even if TEMPEST 宵闇にかく語りき魔女」公式サイト:https://products.voltage.co.jp/tempest/

初のオリジナルグッズ販売決定



ルーシェン・クライオス・ティレル・ゼン・イシュの5人がグッズになって登場!テンペスト魔女の世界観をイメージしたデザインとなっております。販売は、有楽町マルイにて12月1日(木)より開催する「ボル恋15周年展示イベント」を予定しておりますのでお楽しみに!

【ボル恋15周年展示イベント】https://www.the-chara.com/blog/?p=53003



トレーディングポストカード 330円(税込)



タロット風ステッカー 各550円(税込)







75mmトレーディング缶バッジ 770円(税込)



等身アクリルスタンド 各1,760円(税込)











ファンディスク制作決定!



苦難を乗り越えた主人公たちがたどり着いた幸せに満ちた本編最終章。ファンディスクではその後日談の収録を予定しており、「テンペスト魔女」の世界をより深くお楽しみいただける内容となります。発売時期など、詳細は続報をお待ちください。









【B’s-LOG 4か月連続!ショートストーリー掲載中】

ファンディスクの制作決定を記念して、女性向けゲーム雑誌「B’s-LOG」(KADOKAWA)では2022年12月号(10月20日発売)から特別連載がスタート! 4か月連続で攻略キャラクターをピックアップし、スペシャルショートストーリーをお届けしてまいります。より深くキャラクターを知ることができる内容となっておりますので、こちらもお見逃しなく!





「even if TEMPEST 宵闇にかく語りき魔女」概要







【商品概要】

タイトル:even if TEMPEST 宵闇にかく語りき魔女

対応機種:Nintendo Switch™(ダウンロード専用ソフト)

価格:6,930円(税込)

対応言語:日本語、英語

ジャンル:アドベンチャーゲーム

ボイス:フルボイス(ヒロインなし)



<出演>

石川界人/古川慎/杉山紀彰/武内駿輔

三森すずこ/帆世雄一/藤澤雄生/飯田奈保美/沖なつ芽/千葉翔也/野上翔/綱川博之/木島隆一/畠中祐/柿原徹也

企画/制作:ボルテージ



「even if TEMPEST 宵闇にかく語りき魔女」

プロモーションムービー:https://youtu.be/JE_w8P6QFxc



「even if TEMPEST 宵闇にかく語りき魔女」公式サイト:https://products.voltage.co.jp/tempest/

「even if TEMPEST 宵闇にかく語りき魔女」公式Twitter(@evenifTEMPEST):https://twitter.com/evenifTEMPEST



※Nintendo Switchは任天堂の商標です。(C)2017 Nintendo

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。



ボルテージ会社概要

社名:株式会社ボルテージ

所在地:東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長:津谷 祐司(つたにゆうじ)





