2023年12月7日(木)よりオンライン予約開始



あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営:Hamee株式会社、本社:神奈川県小田原市、代表取締役社長:水島育大、証券コード:東証スタンダード3134)は、「ティンカー・ベル」デザインのモバイルアクセサリー製品の販売を開始します。

販売する製品は、スマホケース・インナーシート・AirPodsケース・スマホリング・AirTagケースです。

2023年12月7日(木)よりオンラインにて予約開始、12月下旬より発売となります。

尚、コンセプトストア「iFace Lab」をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなります。

※製品によって取り扱い店舗は異なります。詳細は各製品情報をご確認ください。







■深いブルーの背景に魔法の粉がキラキラと際立つ大人向けの「ティンカー・ベル」デザイン

「ティンカー・ベル」デザインの「First Classスマホケース」・「Reflection専用インナーシート」・「First Class AirPodsケース」・「Finger Ring Holder フラットタイプ」・「First Class AirTagケース」が登場します。

「First Classスマホケース」・「First Class AirPodsケース」・「First Class AirTagケース」は、夜空を思い浮かべる大理石風のマーブル模様に、「ティンカー・ベル」のシルエットが描かれているデザインです。

物語の始めとなる、ロンドンの空を飛ぶシーンをイメージし、大理石風の模様に「ティンカー・ベル」をレイアウト」しました。

ステンドグラス風に描かれた「Reflection専用インナーシート」は、いつもは元気で勝気な「ティンカー・ベル」の、少し憂いのある横顔が大人びた印象のデザインです。

ロンドンの夜空や時計台など、細部までこだわったデザインとなっています。

そして、「Finger Ring Holder フラットタイプ」は、物語に登場する時計塔と、「ピーター・パン」のシーンを再現しました。

作中の「ピーター・パン」や「ウェンディ」達がネバーランドへ向かうために、ロンドンの時計台の針の上から飛び立つ印象的なシーンをイメージしたデザインです。

深いブルーの背景やキャラクターをシルエットで表現するなど、全体的にポップさを押さえた大人向けのデザインとなっています。

同じデザインのスマホケース・AirPodsケース・AirTagケースに、ロンドンの夜空や時計台が描かれたインナーシート・スマホリングを合わせて持つことで、統一感のあるコーディネートになります。









■製品情報

・製品名 :ディズニーキャラクター iFace First Classケース

・価格 :3,800円(税込4,180円)

・デザイン :マーブル/ティンカー・ベル

・対応機種 :iPhone15/15Pro/14/13/SE第2世代/第3世代/8/7

・予約開始日:2023年12月7日(木)よりオンラインにて

・発売日 :2023年12月下旬

※発売日は変更になる場合がございます。変更の際は公式X(旧Twitter)より発信します。

・販売場所 :公式オンラインストア

https://jp.iface.com/tech/products/case_firstclass_disney?id=41-967157

他Hamee公式オンラインストア及びコンセプトストア「iFace Lab」などiFace取扱店



■製品特長

〇耐衝撃性とデザイン性を兼ね備えたFirst Classシリーズ

くびれと適度な厚みが手にフィットし、持ちやすく操作時の安定感が増します。

また、ポリカーボネートとTPU、2つの素材で、傷や衝撃からスマートフォンを保護します。

ファッション感覚に楽しめるショルダーストラップやリングストラップが装着可能なストラップホール付きです。



■製品情報

・製品名 :ディズニーキャラクター iFace Reflection専用インナーシート

・価格 :600円(税込660円)

・デザイン :ステンドグラス/ティンカー・ベル

・対応機種 :iPhone15/15Pro/14/13/SE第2世代/第3世代/8/7

・予約開始日:2023年12月7日(木)よりオンラインにて

・発売日 :2023年12月下旬

※発売日は変更になる場合がございます。変更の際は公式X(旧Twitter)より発信します。

・販売場所 :公式オンラインストア

https://jp.iface.com/tech/products/innersheet_disney?id=41-967232

他Hamee公式オンラインストアおよび小売店など、iFace取扱店舗



■製品特長

〇ケースにぴったりのサイズで挟みやすさにこだわった薄さ

「Reflection」シリーズ、「Look in Clear」シリーズのスマホケースにぴったりあったサイズ。

専用シートなので少し小さめに作られていて、ケースの中でズレにくくしています。

また、ケースに挟んだ時に巻き込まれにくいように設計されています。



■製品情報

・製品名 :[AirPods Pro(第2/1世代)専用]ディズニーキャラクター iFace First Classケース

・価格 :2,800円(税込3,080円)

・デザイン :マーブル/ティンカー・ベル

・対応機種 :AirPods Pro 第1世代/ 第2世代

・予約開始日:2023年12月7日(木)よりオンラインにて

・発売日 :2023年12月下旬

※発売日は変更になる場合がございます。変更の際は公式X(旧Twitter)より発信します。

・販売場所 :公式オンラインストア

https://jp.iface.com/tech/products/airpods_firstclass_disney?id=41-967201

他Hamee公式オンラインストア及びコンセプトストア「iFace Lab」などiFace取扱店



■製品特長

〇スマホケース用と同じ素材で持ち歩きに便利なカラビナ付き

小さくても、スマホケース用iFace First Classと同じ素材のTPUとポリカーボネートで作られているので耐衝撃性もばっちりです。

また、カバンやベルトループなどにつけて持ち歩くのにも便利なカラビナ付きです。

不意の落下も防ぐことができますので安心してお使いいただけます。



■製品情報

・製品名 :ディズニーキャラクター iFace Finger Ring Holder フラットタイプ

・価格 :2,200円(税込2,420円)

・デザイン :マーブル/時計塔

・予約開始日:2023年12月7日(木)よりオンラインにて

・発売日 :2023年12月下旬

※発売日は変更になる場合がございます。変更の際は公式X(旧Twitter)より発信します。

・販売場所 :公式オンラインストア

https://jp.iface.com/tech/products/ring_flattype_disney?id=41-967225

他Hamee公式オンラインストア及びコンセプトストア「iFace Lab」などiFace取扱店



■製品特長

〇角度調整もでき、落下防止で持ち運びに便利

指を通すだけで落下防止にもなり、ポケットにもするりと入るので、ズボンやシャツのポケットに入れて持ち運ぶ方にもおすすめです。

また、持ちやすい角度に調節が可能で、スタンドとしても利用でき、フラットな背面なので、ケース背面を下にて置いた時のガタつきを軽減できます。



■製品情報

・製品名 :[AirTag専用]ディズニーキャラクター iFace First Classケース

・価格 :1,800円(税込1,980円)

・デザイン :マーブル/ティンカー・ベル

・予約開始日:2023年12月7日(木)よりオンラインにて

・発売日 :2023年12月下旬

※発売日は変更になる場合がございます。変更の際は公式X(旧Twitter)より発信します。

・販売場所 :公式オンラインストア

https://jp.iface.com/tech/products/airtag_firstclass_disney?id=41-967218

他Hamee公式オンラインストアおよび小売店など、iFace取扱店舗



■製品特長

〇スマホケース用と同じ素材で作られたAirTagケース

コロンと可愛い丸みを帯びた形状と安心の耐衝撃性で機器をしっかり保護します。

カラビナが付属しているので、お財布、鍵などの貴重品や、カバン、ガジェットなどにつけて持ち歩くのにも便利です。



■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/)について

2022年に日本発売10周年を迎えたiFaceは、あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランドです。耐衝撃などの機能性に加え、豊富なデザインや カラーバリエーションを揃えた ケースを始め、スマホリング、ストラップや、 エアポッズケースなどモバイルアクセサリーを 幅広くラインナップしています。世界累計販売個数は2,900万個を達成。公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店など全国約4,000店にて販売中です。

また、2019年には、世界三大デザイン賞の一つ「iF DESIGN AWARD 2019」を受賞。



■iFace 日本公式SNSアカウント

X(旧Twitter)(@iface_jp):https://twitter.com/iface_jp

Instagram(@iface_jp):https://www.instagram.com/iface_jp/

Facebook(@iface.jp):https://www.facebook.com/iface.jp/

LINE@(@iface_jp):https://page.line.me/iface_jp

YouTube(iFace日本公式チャンネル):https://www.youtube.com/c/iFace_jp



■オンライン販売店舗

iFace公式オンラインストア:https://jp.iface.com/

Hamee公式オンラインストア:https://www.strapya.com/

Hamee 楽天市場店:https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/

Hamee Amazon店:https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051

他 Hamee運営ECストアにて販売



■関連メディア

Hameefun:https://hameefun.jp/



■会社概要

会社名:Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード:3134 )

設立 :1998年5月

代表者 :代表取締役社長 水島 育大

所在地 :神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 :スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開

URL:https://hamee.co.jp



