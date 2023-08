[株式会社TBSラジオ]





TBSラジオがお届けする、Podcast番組『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』



800人の互助会員が一堂に会し大盛況のうちに幕を閉じた「有楽町ヒューリックホール東京」でのイベントから約1年3カ月… 満を持して2回目となる番組イベントの開催が決定しました。

今回会場となるのは…LINE CUBE SHIBUYA(旧渋谷公会堂)。

そして、なんと2日間にわたり開催。



そう、言ってみたかったんです『渋公2DAYS開催』と…。



イベントの詳しい情報やチケット情報等は10月下旬頃発表予定。

番組内でも随時お知らせしますので、お聴き逃しの無きように。



なお、本日18日夜8時より開催宣言ともなるインスタライブを実施予定です。詳しくは、『OVER THE SUN』公式SNSをご確認ください。



「OVER THE SUN 」番組イベント(仮)

日時:2024年1月26日(金)27日(土)

場所:LINE CUBE SHIBUYA(旧 渋谷公会堂)

イベント詳細は、10月頃発表を予定。

TBSラジオ イベントページ https://www.tbsradio.jp/event/73612/

◆主催:TBSラジオ



< ジェーン・スーより>

場所は押さえた!あとはなんとか……なるでしょう。なんとかしましょうよ、

だって私たちもう大人だから。芸もないのになぜ板の上にあがるのか?

それは問わない約束よ。どなた様も同窓会気分でお越しください。



<堀井美香より>

あの奇祭から約1年。2024年、関節も痛む1月に、我々の熱闘甲子園、開幕します。

全然何とも戦わず、意義はないけど希望はある。みんな一緒に精一杯、笑って、

ふざけて、讃え合いたい。渋公押さえて待ってます。





TBS Podcast『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』

毎週金曜日の夕方5時に新作配信

番組ハッシュタグ:#overthesun

番組公式X(旧 ツイッター) https://twitter.com/ots_tbsradio

番組Instagram https://www.instagram.com/overthesun_tbsradio/

番組H P https://www.tbsradio.jp/ots/



