[株式会社ダイドーフォワード]

NEWYORKER



衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社:東京都千代田区/代表取締役:萩原 秀敏)は、特集コンテンツ「TIMELESS WARDROBE "ARCHIVE NEWYORKE -The Coat-"」を自社通販サイトで公開しました。







「過去」と「今」の想いを繋ぐ、特別なコレクション ARCHIVE NEWYORKER

過去のコレクションで展開していたアイテムや柄を、リプロダクトする企画「ARCHIVE NEWYORKER」。

第三弾は、これまでブランドで永く愛されてきた「グレンチェックアイテム」をインスピレーション要素に、過去コレクションをオマージュした「コート」を提案。単なる「復刻」という枠にとらわれず当時の企画に想いを巡らせながら、新たな解釈を加えた「過去」と「今」を繋ぐ特別なコレクションです。



▽特集ページはこちらから

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/special-2023aw_newyorker-timelesswardrobe_archive_newyorker.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr





Story of "green tag"

アーカイブ製品に付いていたタグを再現した「グリーンタグ」。当時の雰囲気をそのまま活かすため、敢えて少し粗い文字の表現にすることでラフなあたたかみが生まれました。







1.glen check over pen



ウール100%の糸を使用したオリジナルのグレンチェック。シーズンカラーであるパープルとワインレッドのオーバーペインをさりげなく配し、アクセントの効いたグレンチェックが完成しました。今企画では環境負荷を軽減する為、染色によるダメージが少ない無染色糸を配合。膨らみと地艶を持ったウール本来の特性を楽しめるコートに仕上がっています。





2. detail

MEN

過去コレクションのデザインより着想を得て作られた今回のコート。

襟裏のレザー使いを、敢えてフェイクレザーにすることで現代的な価値をプラスしリプロダクトしました。





WOMEN

マットな質感のスエードを使用した上襟は、ゴージ(切れ込み)を高くしモダンな雰囲気に。襟・後中心にステッチを施すことでカジュアル感をプラスしました。







3. The coat

MEN / ARCHIVE CHECK RAGLAN SLEEVE COAT

襟裏がレザー使いの当時のデザインをオマージュして作られたラグランスリーブコート。敢えてフェイクレザーにリプロダクトすることで現代的な価値をプラスし、アップデートしました。程よくゆったりとしたシルエットにより、オン・オフ兼用で着回しやすいデザインです。



コート(ブラックホワイト) 税込 ¥110,000

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g15339360-2023?utm_source=newssite&utm_medium=pr

コート(ベージュ) 税込 ¥110,000

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g15339360-2023?utm_source=newssite&utm_medium=pr

▽コーディネートはこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/staffcoordinate_list.aspx?gender=1&tag_name=ARCHIVE_NEWYORKER%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%88&utm_source=newssite&utm_medium=pr





WOMEN / ARCHIVE CHECK CHESTER COAT

ダブル4釦1つ掛けで軽いバランスに仕上げたチェスターコート。ウエストをシェイプしないシルエットは気軽に羽織れて快適な着心地。タートルニットと白シャツを合わせた、ラフ感のある新しいトラッドスタイルがおすすめです。



コート(ブラックホワイト) 税込 ¥88,000

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51519360-2023?utm_source=newssite&utm_medium=pr

コート(ベージュ) 税込 ¥88,000

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51519360-2023?utm_source=newssite&utm_medium=pr

▽コーディネートはこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/staffcoordinate_list.aspx?gender=2&tag_name=ARCHIVE_NEWYORKER%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%88&utm_source=newssite&utm_medium=pr





PATTERN ORDER

今回のアーカイブコレクションの生地は、パターンオーダーでもお選びいただけます。

▽WOMEN パターンオーダーはこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/newyorker-pattern_order-women-.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr





▽トラッドアイテム一覧はこちら

MEN

https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=1&filtercode2=11&filtercode10=nymtrad&utm_source=newssite&utm_medium=pr

WOMEN

https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=2&filtercode10=nywtrad&utm_source=newssite&utm_medium=pr





■会員プログラム『NY.CLUB』について

『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。

お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。



▽NY.CLUB会員ページ

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub.aspx



■ ニューヨーカーについて

ハイクオリティを背景に、ベーシックでありながらも時代の空気やトレンドのエッセンスをプラスしたスタイル提案を行なっている「NEWYORKER」。衣料品の製造・販売までを自社グループで行なう企業、ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。1964年、「着心地のよさ」「見栄え」「耐久性」すべてにこだわったトラディショナルスタイルを提案するブランドとして始まりました。オリジナルタータン=「ハウスタータン」をブランドシンボルに、私たちはこの先も、商品はもちろん上質なおもてなしやサービスと共に進化を続けみなさまの想像を超える、そして感動していただけるブランドを追求してまいります。



■ 会社概要

社名:株式会社ダイドーフォワード

設立:2007年8月22日

代表者:代表取締役社長 萩原 秀敏

資本金:1億円(株式会社ダイドーリミテッド100%出資)

事業内容:衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



■お問合わせ先

ダイドーフォワードお客様相談

info-df@daidoh.co.jp

フリーダイヤル 0120-17-0599

受付時間 10:00-17:00(土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/01-07:40)