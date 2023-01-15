世界初！TradFitとHellohas Roboticsは、宿泊・ヘルスケア・飲食・海事・農業業界向けの自律走行サービス・産業用ロボティクス連携、音声データ連携、販売代理店業務等で戦略的業務提携締結

(01/15 15:46)