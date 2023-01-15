【岡山大学】岡山大学附属図書館（中央図書館）ミニ展示「さまざ…
［国立大学法人岡山大学］
2023（令和5）年 1月 14日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：槇野博史）の津島キャンパスにある岡山大学附属図書館（中央図書館）では、2023年1月11日から「さまざまなセクシュアルマイノリティについて、知る。考える。10th」と題したミニ展示を行っています。
セクシュアルマイノリティ啓発に関するパネルや、学生相談室所属のピアサポーターの学生さんが作成した紹介ポップをつけた関連図書を多数展示しています。ご来館の際にぜひお立ち寄りいただき、「多様な性」のあり方について理解を深めていただければ幸いです。
【展示場所】
中央図書館 本館１Fロビー
（岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス）
https://www.lib.okayama-u.ac.jp/access/access.html
【期 間】
2023年1月11日 ～ 2023年2月20日
〇【中央図書館】【植物研分館】 学外の方の入館再開について
岡山大学附属図書館中央図書館および植物研分館では、2022年6月13日（月）より学外の方の入館を以下のとおり再開いたします。
※鹿田分館（岡山大学鹿田キャンパス）についてはまだ学外の方は入館できません。
https://www.lib.okayama-u.ac.jp/news/news_id11244.html
◆参 考
・岡山大学附属図書館
https://www.lib.okayama-u.ac.jp/index.html
◆参考情報
・【岡山大学附属図書館】「池田家文庫」の一部を高精細デジタル画像でオンライン公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001091.000072793.html
・【岡山大学附属図書館】岡山大学を含む国内10大学がシュプリンガーネイチャーとオープンアクセス論文出版の促進に関する合意書に署名 ～世界に向けた日本発研究成果のオープン化を促進～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001065.000072793.html
◆参考情報：ミニ展示
・【岡山大学】岡山大学附属図書館（中央図書館）ミニ展示「感染症との戦い」（8/5～8/31）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000821.000072793.html
・【岡山大学】岡山大学附属図書館（中央図書館）ミニ展示「宇宙特集」（9/5～10/2）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000874.000072793.html
・【岡山大学】岡山大学附属図書館（中央図書館）ミニ展示「ノーベル賞特集」（10/7～10/31）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000957.000072793.html
・【岡山大学】岡山大学附属図書館（中央図書館）ミニ展示「美術館特集」（12/2～1/9）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001096.000072793.html
◆本件問い合わせ先
岡山大学附属図書館 閲覧貸出グループ
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス
TEL：086-251-7318
E-mail：fbe7318◎adm.okayama-u.ac.jp
※◎を@に置き換えて下さい。
https://www.lib.okayama-u.ac.jp/index.html
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年1月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001135.000072793.html
岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html
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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html
岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html
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