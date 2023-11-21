モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」ふ…
［Hamee］
2023年11月22日（水）より順次オンライン予約開始
あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」（運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード 3134）は、ふちが透けるネオンカラーが人気の「Neo」より新製品を販売します。
展開する製品は、MagSafe対応のスマホケース・カメラレンズカバー・AirPodsケースです。
2023年11月22日（水）より順次オンライン予約開始、12月中旬より順次販売予定となります。
尚、コンセプトストア「iFace Lab」をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなります。
■ふちが透けるネオンカラーが人気の「Neo」の新製品が登場
「Neo」より「Reflection Neo Magnetic 強化ガラスクリアケース」、「Camera Lens Cover Neo カメラレンズカバー」、「[AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace Reflection Neo ポリカーボネートクリアケース」が登場します。
MagSafe対応のスマホケース「Reflection Neo Magnetic 強化ガラスクリアケース」は、「Neo」のコンセプトである“明るくて楽しい”を表現したデザインとなっています。
お菓子のようなクリアなネオンカラーのフチや、ペンキが跳ねたようなMagSafeのモジュールなど遊び心のあるデザインが毎日を楽しく彩ります。
「Camera Lens Cover カメラレンズカバー」は、iPhoneのカメラをキズやホコリから守ります。どこか懐かしさも感じるポップなネオンカラーの全6色を展開します。また蓄光のため、暗い場所でほんのり光ります。
「[AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace Reflection Neo ポリカーボネートクリアケース」は、平成レトロポップなAirPodsケースです。正面クリア窓とフチの透け感が、レトロな近未来感を醸し出します。
表面がクリアなのでケースを着けた状態でも、AirPods本体が見えるのがおしゃれです。
合わせるファッションのテイストで、スポーティにもキュートな印象にもなるので、ユニセックスにご使用できます。元気の出るネオンカラーをファッション感覚でお楽しみください！
■製品情報
・製品名 ：iFace Reflection Neo Magnetic 強化ガラスクリアケース
・価格 ：4,000円（税込4,400円）
・対応機種 ：iPhone15Pro/15、14Pro/14、13Pro/13、12Pro/12
・色展開 ：・iPhone15Pro/15/14
クリアオレンジ/ペイント、クリアブルー/ペイント、クリアイエロー/ペイント、
クリアパープル/ペイント、クリアグリーン/ペイント、クリアピンク/ペイント
・iPhone14Pro/13Pro/13/12Pro/12
クリアブルー/ペイント、クリアピンク/ペイント
・予約開始日：2023年11月22日（水）
・発売日 ：2023年12月下旬予定
※発売日は変更になる場合がございます。変更の際は公式X(旧Twitter)より発信します。
・販売場所 ：公式オンラインストア：https://jp.iface.com/tech/products/case_reflection_magnetic?id=41-967287
他Hamee公式オンラインストア及びコンセプトストア「iFace Lab」などiFace取扱店
■製品特長
〇MagSafeでより便利で快適なモバイルライフを
少し無骨なイメージのあるMagSafe製品ですが、ケースのフチのネオンカラーと、磁気でくっつくモジュールの色を合わせることで、男女共に使いやすいデザインになっています。
磁力装着タイプの、ワイヤレス充電器MagSafeに対応したスマホケースにより、便利で快適なモバイルライフを楽しむことができます。
〇持ちやすく強化ガラスがスマホを守る
外側のガラスは黄ばみにくく、傷がつきにくい強化ガラス素材を使用。
ガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心です。
また背面がクリアなので、スマホ本体の美しさを引き立たせます。
■製品情報
・製品名 ：iFace Camera Lens Cover Neo カメラレンズカバー
・価格 ：1,400円（税込1,540円）
・対応機種 ：iPhone15Pro/15ProMax、iPhone 15/15 Plus
・色展開 ：ネオホワイト、ネオオレンジ、ネオブルー、ネオイエロー、ネオパープル、ネオグリーン、ネオピンク
・予約開始日：2023年11月29日（水）
※予約開始日は変更になる場合がございます。変更の際は公式X(旧Twitter)より発信します。
・発売日 ：2024年1月上旬～下旬頃入荷予定
※発売日は変更になる場合がございます。変更の際は公式X(旧Twitter)より発信します。
・販売場所 ：公式オンラインストア：https://jp.iface.com/tech/products/cameralenscover
他Hamee公式オンラインストア及びコンセプトストア「iFace Lab」などiFace取扱店
※iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax、13mini/13/13Pro/13ProMaxは2024年2月発売予定
■製品特長
〇カメラレンズを守るだけでなく、オシャレアイテムとしても使えるカバー
傷が付きにくい強化ガラスを使用しているため、正面だけでなく出っ張り部分までもきちんと覆うことでカメラを傷や埃やからしっかり守ります。
また、レンズの丸い部分のみに合わせたカバーなので、本体のカメラのフチをカラフルにカスタマイズことができます。
■製品情報
・製品名 ：[AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace Reflection Neo ポリカーボネートクリアケース
・価格 ：2,400円（税込2,640円）
・対応機種 ：AirPods Pro 第1世代/2世代
・色展開 ：クリアオレンジ、クリアブルー、クリアイエロー、クリアパープル、クリアグリーン、クリアピンク
・予約開始日：2023年11月29日（水）
・発売日 ：2023年12月中旬予定
※発売日は変更になる場合がございます。変更の際は公式X(旧Twitter)より発信します。
・販売場所 ：公式オンラインストア：https://jp.iface.com/tech/products/airpods_reflection_standard?id=41-963142
他Hamee公式オンラインストア及びコンセプトストア「iFace Lab」などiFace取扱店
■製品特長
〇高い耐衝撃性を誇り、持ち歩きに便利なカラビナ付き
表面はクリアで硬いポリカーボネート、ふち部分は、弾力のあるTPU素材を使用。2つの素材で落下などの衝撃を吸収します。
また、カバンやベルトループなどにつけて持ち歩くのにも便利なカラビナ付きで、ケースをつけたままワイヤレス充電可能です。
■iFace（アイフェイス）（https://jp.iface.com/）について
2022年に日本発売10周年を迎えたiFaceは、あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランドです。耐衝撃などの機能性に加え、豊富なデザインや カラーバリエーションを揃えた ケースを始め、スマホリング、ストラップや、 エアポッズケースなどモバイルアクセサリーを 幅広くラインナップしています。世界累計販売個数は2,900万個を達成。公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店など全国約4,000店にて販売中です。
また、2019年には、世界三大デザイン賞の一つ「iF DESIGN AWARD 2019」を受賞。
■iFace 日本公式SNSアカウント
X(旧Twitter)（@iface_jp）：https://twitter.com/iface_jp
Instagram（@iface_jp）：https://www.instagram.com/iface_jp/
Facebook（@iface.jp）：https://www.facebook.com/iface.jp/
LINE@（@iface_jp）：https://page.line.me/iface_jp
YouTube（iFace日本公式チャンネル）:https://www.youtube.com/c/iFace_jp
■オンライン販売店舗
iFace公式オンラインストア：https://jp.iface.com/
Hamee公式オンラインストア：https://www.strapya.com/
Hamee 楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/
Hamee Amazon店：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051
他 Hamee運営ECストアにて販売
■関連メディア
Hameefun：https://hameefun.jp/
■会社概要
会社名：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）
設立 ：1998年5月
代表者 ：代表取締役社長 水島 育大
所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2
事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開
URL：https://hamee.co.jp
企業プレスリリース詳細へ （2023/11/21-13:46）
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