[株式会社ダイドーフォワード]

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社:東京都千代田区/代表取締役:萩原 秀敏)は、ニューヨーカーサスティナ月間 ~未来のために私たちができること~」と題して、3つの”つながる”イベントを開催いたします。











株式会社ダイドーフォワードは、サステナブル(持続可能)な世界・社会を目指し、地球環境に配慮した製品づくりとサービスに取り組んでいます。そして、ニューヨーカーをご購入いただくお客様には、大切な一着として永くお使いいただくことも私たちの願いです。そこで、全国のニューヨーカーショップでは「 ニューヨーカーサスティナ月間 ~未来のために私たちができること~」と題して、3つの”つながる”イベントを開催いたします。※店舗により実施内容が異なります。※アウトレットショップ・オンラインショップは未開催です。



▽サステナ月間の詳細はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/ny-sustainable-month.aspx







■オーダーメイドクリーニングサービス

会期:10月1日(日)~ 31日(火)

内容:期間中は、クリーニング職人による高い技術で定評のあるクリ-ニング会社(株)ジャパンの 「一客オーダーメイドクリーニング」が特別価格にてご利用いただけます。

※(株)ジャパン オーダーメイトクリーニングとは https://www.wardrobetreatment.jp/

対象品:ダイドー製品に限ります。点数・アイテムに制限はありません。

クリーニングご希望の方へ(株)ジャパンのパンフレットを差し上げます。

詳細は(株)ジャパンへ、直接お問合せください。

※店頭ではクリーニング品の受付はいたしておりません。

※パンフレットのご用意がない店舗がございます。

※NYオンライン・アウトレットショップではご用意がございません。

詳しくは、アウトレット店を除くニューヨーカーショップまでお気軽にお問合せください。



■リサイズサービス

会期:10月1日(日)~12日(木)

内容:お客様の体型変化や長年の着用による擦り切れなどに対応した、上着袖丈、ボトムスのウエスト・裾丈の詰め・出しの無料サービス。 ※無料の範囲は縫い代でできる範囲です。調整に伴う別加工、生地補修が必要な調整、付属が必要なもの、デザイン変更が伴うものなどはサービスの対象外です。

※特殊素材品(レザー・合皮・エナメル・中綿:リバー)はお受けできません。

※仕様や特殊素材以外でもお受けできない場合もございます。あらかじめご了承ください。

※NY.CLUB会員限定のサービスです(当日ご入会の方含む)



対象品:お客様が持ち込みになった「ニューヨーカーブランド」(パターンオーダー品含む)の「スーツ」「セットアップ」「ジャケット」「ブレザー」「パンツ」「スカート」※ニューヨーカーブランドのルーツとなる織りネームの商品も対象です。「Traditional」「The Blazer by NEW YORKER」「NEW YORKER Legend」「Ladies' Collegian ISETAN」「Ladies' Traditional」「Ladies' New Yorker」 「NEWYORKER」

※NYオンライン・アウトレットショップで購入した「ニューヨーカーブランド」も対象です。

対象外品: 今シーズン品(商品番号下4桁が9000番代)を含め、直近6か月以内にご購入いただいた商品はサービスの対象外です。「ニューヨーカーブルー」「ニューヨーカー バイ ケイタマルヤマ」「ニューヨーカーカゾック」「ニューヨーカーゴルフ」は対象外です。

点数:期間中おひとりさま1点 ※配送では承っておりません。



開催店:ニューヨーカーショップ

※メンズ商品はメンズショップへ、ウィメンズ商品はウィメンズショップへお持ちください。

※店舗により未開催店がございます。詳しくは各店舗へお問合せください。

※NYオンラインストア・アウトレットショップは実施いたしません。

お願い:混雑時はお待ちいただく場合がございます。ご不便をおかけ致しますが何卒ご了承ください。





■リサイクルサービス

会期:10月13日(金)~ 31日(火)

内容:ご不要になった衣料品(最大3点まで)をお持ちいただくと、当日のお買い物に限り10%OFF。

※1点あたり3,300円(税込)以上の商品が対象。※店舗により10%分のポイント付与になります。

※パターンオーダー、セール品は対象外。 ※他の値引きサービスとの併用は不可 ※購入時点での保有ポイントのご利用は可。

※NY.CLUB会員限定のサービスです(当日ご入会の方含む)※回収のみは承っておりません。

開催店:ニューヨーカーショップ

※店舗により未開催店がございます。詳しくは各店舗へお問合せください。

※NYオンライン・アウトレットショップは実施いたしません。



<衣料品回収についての注意事項>

・自社製品以外も回収いたしますが、ショップにより対応が異なります。詳細は各店までお問合せください

・洗濯してからお持ち込みください。・お持ち込みいただいた回収品はご返却いたしません。

・ポケットに貴重品が入っていても返却することはできませんので、あらかじめ物が入っていないかご確認ください。

・肌着・下着・靴下類、靴、バッグ類、革製品、帽子類、手袋・マフラー類、タオル類、布団・毛布・寝具類、ペット服、著しく汚れていたり、破損の激しいもの、濡れた衣料品は回収できません。









■ ニューヨーカーについて

ハイクオリティを背景に、ベーシックでありながらも時代の空気やトレンドのエッセンスをプラスしたスタイル提案を行なっている「NEWYORKER」。衣料品の製造・販売までを自社グループで行なう企業、ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。1964年、「着心地のよさ」「見栄え」「耐久性」すべてにこだわったトラディショナルスタイルを提案するブランドとして始まりました。オリジナルタータン=「ハウスタータン」をブランドシンボルに、私たちはこの先も、商品はもちろん上質なおもてなしやサービスと共に進化を続けみなさまの想像を超える、そして感動していただけるブランドを追求してまいります。

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/newyorker-.aspx





■ 会社概要

社名:株式会社ダイドーフォワード

設立:2007年8月22日

代表者:代表取締役社長 萩原 秀敏

資本金:1億円(株式会社ダイドーリミテッド100%出資)

事業内容:衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/





■お問合わせ先

ダイドーフォワードお客様相談

info-df@daidoh.co.jp

フリーダイヤル 0120-17-0599

受付時間 10:00-17:00(土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/27-13:16)