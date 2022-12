[株式会社ブックウォーカー]

1位獲得の『その着せ替え人形は恋をする』特別イラストを特設サイトに掲載中(国内ストア)



株式会社ブックウォーカー(本社:東京都千代田区 代表取締役社長:森田岳)は、総合電子書籍ストアBOOK☆WALKER(以下、BOOK☆WALKER)、BOOK☆WALKER Globalストア、台湾BOOK☆WALKERにて「電子書籍ランキング2022」を発表いたします。







■『BOOK☆WALKER 電子書籍ランキング2022』特設サイト(国内ストア)

https://bookwalker.jp/ex/feature/year_ranking/?adpcnt=7qM_N3f



■『BOOK☆WALKER Globalストア 電子書籍ランキング2022』特設サイト ※2022年12月16日公開予定(英語)公開までは2021年のランキングページが表示されます。

https://global.bookwalker.jp/ex/feature/year-ranking/?adpcnt=7qM_N3f



■『台湾BOOK☆WALKER 電子書籍ランキング2022』特設サイト ※2022年12月6日公開予定(繁体字中国語)

https://bookwalker.tw/iPgMJ?adpcnt=7qM_N3f



※本ランキングはBOOK☆WALKERをはじめ各ストアにおいて、期間内に発売された電子書籍の売上実績を集計のうえ、総合ランキング、カテゴリランキングを決定したものです。

※BOOK☆WALKERおよびBOOK☆WALKER Globalストア集計対象期間:2021年11月1日から2022年10月31日まで

※台湾BOOK☆WALKER集計対象期間:2022年1月1日から2022年10月27日まで





<2022 BOOK☆WALKER電子書籍ランキング>

1位『その着せ替え人形は恋をする』(ヤングガンガンコミックス/スクウェア・エニックス)マンガ

2位『異世界おじさん』(MFC/KADOKAWA)マンガ

3位『異世界迷宮でハーレムを』(角川コミックス・エース/KADOKAWA)マンガ

4位『転生したらスライムだった件』(月刊少年シリウス/講談社)マンガ





https://bookwalker.jp/ex/feature/year_ranking/?adpcnt=7qM_N3f



総合ランキング1位を獲得したのは、『その着せ替え人形は恋をする』(ヤングガンガンコミックス/スクウェア・エニックス)でした。著者の福田晋一先生から特別イラストをいただき、特設サイトにて公開中です。

総合ランキングTOP50、少年・青年マンガ、少女・女性マンガ、ライトノベル、文芸、実用・ビジネスなど、様々なカテゴリのランキングを発表しているほか、今回「アニメ化作品(マンガ・ノベル・ライトノベル) TOP20」「SNSで話題の作品ランキングTOP20」「麻雀マンガ・関連作品 ランキング TOP20」を作成、発表しています。

ほかでは見られないBOOK☆WALKER限定のイラストや、オリジナルの電子書籍ランキングを特設サイトでぜひご覧ください。



※一部はカテゴリの性質上2021年11月1日から2022年10月31日までの期間外に発売された作品も対象となります。





<2022年BOOK☆WALKER Globalストア 電子書籍ランキング>

1位『無職転生 ~異世界行ったら本気だす~』[Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation] (Seven Seas Entertainment) ライトノベル

2位『蜘蛛ですが、なにか?』[So I'm a Spider, So What?] (Yen On) ライトノベル

3位『転生したらスライムだった件』[That Time I Got Reincarnated as a Slime] (Yen On) ライトノベル

4位『本好きの下剋上』[Ascendance of a Bookworm (J-Novel Club) ライトノベル





BOOK☆WALKER Globalストアの総合ランキング、カテゴリランキングの詳細は2022年12月16日に公開予定の特設サイトで発表いたします。





<2022年台湾BOOK☆WALKER 電子書籍ランキング>

1位『SPY×FAMILY』《間諜家家酒》(東立出版社) マンガ

2位『三国志群雄伝 火鳳燎原』《火鳳燎原》(東立出版社) マンガ

3位『ハイキュー!!』《排球少年》(東立出版社) マンガ

4位『進撃の巨人』《進撃的巨人》 (東立出版社) マンガ





台湾BOOK☆WALKERの総合ランキング、カテゴリランキングの詳細は2022年12月6日に公開予定の特設サイトで発表いたします。



ランキング発表に合わせ、各ストアでキャンペーンも開催予定です。キャンペーン詳細は各特設サイトをご覧ください。





「BOOK☆WALKER」とは:

BOOK☆WALKERは2010年12月よりサービス提供を開始した総合電子書籍ストアです。1,300社以上の出版社のマンガ、ライトノベル、小説、ビジネス・実用書など様々なジャンルの作品を100万点以上取り扱っています。単品販売のほか、「文庫・ラノベ読み放題」「マンガ・雑誌 読み放題」のサブスクリプションサービスや1話単位でマンガやノベルを無料で楽しめる話・連載 「毎日無料」サービスなど、様々な方法で電子での読書体験を提供しています。



