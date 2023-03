[DONUTS]

株式会社美少女図鑑(東京都渋谷区、代表取締役:中村孔亮)が運営する地域密着型メディア『美少女図鑑』は、全国規模の新人美少女声優発掘オーディション「美声女ヒロイン」の最終審査及び授賞式を2023年3月11日(土)に開催いたしました。



本オーディションでは、書類審査や面接審査、株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営するライブ配信&動画アプリ「ミクチャ」でのライブ配信や動画投稿による公開審査を実施しました。

最終審査に進んだファイナリスト8名の中から「美声女ヒロイン」の初代グランプリには東京都出身のひなたさん(23歳)が選ばれました。また、特別賞の「MUSIC ON! TV賞」には、兵庫県出身のロンロンさん(22歳)が選ばれました。



なお、当日の様子は「ミクチャ」にて生配信され、全国各地からリアルタイムでコメントが寄せられるなど大きな盛り上がりを見せました。









今回開催された「美声女ヒロイン」の最終審査は、「ラブライブ!」シリーズなど有名作品を多数手がける長崎行男監督を特別審査員として迎え、他4名の審査員とともに様々な視点から審査を行い、栄えある初代グランプリを決定しました。



授賞式には「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」鍾嵐珠(ショウ・ランジュ)役の法元明菜さんが授賞式のプレゼンターとして登壇し、グランプリを受賞したひなたさんへトロフィーを贈呈しました。



なお、グランプリを受賞したひなたさんは、株式会社ジャストプロ(東京都港区、代表取締役:寺井禎浩、 https://www.just-pro.jp/ )附属の養成機関ボイスラボトーキョーにてレッスン受講やデビューに向けたサポートを受け、ジャストプロが関わる作品にて声優デビューを果たします。また、『美少女図鑑』が発行するフリーペーパーへの掲載権が与えられるなど、今後の活動を全力でバックアップいたします。



「MUSIC ON! TV賞」を受賞したロンロンさんは、ライブコンテンツやアーティスト特番、最新ミュージックビデオを24時間放送する音楽チャンネル「MUSIC ON! TV(エムオン!)」( https://www.m-on.jp/ )にて放送される番組への出演権と、「MUSIC ON! TV(エムオン!)」が今後新たに開設するYouTubeチャンネル「Newtro」への出演権が与えられます。放送日時等の詳細は後日『美少女図鑑』公式SNS等にてお知らせいたします。



「美声女ヒロイン」とは







「美声女ヒロイン」は、『美少女図鑑』が初めて開催する新人美少女声優発掘オーディションです。【昭和・平成・令和 どの時代も超越した『ヒロイン性』】をキャッチコピーに、透き通った声、透明感のあるビジュアル、人を虜にする歌唱力、どんな役にもなれる演技力を兼ね備えた次世代を担う声優の発掘を目的として開催しました。声優経験は問わず、居住地に関わらずご参加いただきやすいオンライン審査を中心とすることで、声優を夢見る全国各地の美少女全員にチャンスの場を提供しました。



特設ページ: https://utamatsuri.bishoujo-zukan.jp/



『美少女図鑑』とは







『美少女図鑑』は、“街に美少女を増やそう”というコンセプトのもと、全国各地にいる美少女を被写体として2002年に創刊したフリーペーパーです。過去には二階堂ふみ、黒島結菜、馬場ふみか、桜井日奈子ら数多くの女優やタレントを輩出してきました。また、1990年から続く「世界で最も美しい顔100人」では、『美少女図鑑』出身の女優・山本舞香が 2019年に日本人第1位にランクイン、また20年・21年と3年連続ノミネートを果たすなど、話題を集めています。

2021年秋からは、次世代の“美男子”を輩出するための姉弟プロジェクトとして「美男子図鑑」が始動しました。



『美少女図鑑』ライセンス提供事業を展開していた株式会社テクスファームファウンデーションは2020年3月、株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)と資本業務提携を締結しました。

http://www.donuts.ne.jp/news/2020/0323_zukan/



◆ 公式サイト : http://bishoujo-zukan.jp/

◆ 公式Twitter : https://twitter.com/bishoujozukan

◆ 公式Instagram : https://www.instagram.com/bishoujozukan_official/



ライブ配信&動画アプリ「ミクチャ」とは







株式会社DONUTSが運営する、ライブ配信と動画投稿でコミュニケーションを楽しめるアプリ。2013年12月より運用を開始し、国内累計1,700万ダウンロードを突破。現在の月間訪問者数は500万人を超えています。2020年7月にサービス名を「MixChannel」より「ミクチャ」に改称いたしました。



◆ 公式サイト : https://mixch.tv (PC、スマートフォン共通)

◆ アプリダウンロードURL : https://app.adjust.com/dv5zeqn





株式会社美少女図鑑 概要







社名 : 株式会社美少女図鑑

所在地 : 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目21番7号 第5瑞穂ビル 3F

代表者 : 代表取締役 中村孔亮

設立 : 2007年

事業内容 : 『美少女図鑑』ライセンス提供事業

企業サイト : http://bishoujo-zukan.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/12-11:46)