株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する屋内“ヤバすぎ”アクティビティ施設『VS PARK』では、2023年10月21日(土)から11月21日(火)までの期間、小学生または中学生のお子さまと一緒に来店すると、保護者(18歳以上・学生除く)が一般料金よりお得な学生料金でご利用できる「パパもママも学生料金!」キャンペーンを開催します。指定のクーポンを提示すると、小中学生のお子さま1名につき、大人(保護者)最大5名までが学生料金に!この秋は、おじいちゃん・おばあちゃんや、ママ友を誘って、学生に戻った気分でVS PARKで思いっきりはしゃいじゃおう!





■『VS PARK』とは

体を動かしながら、まるでバラエティ番組に参加しているような体験ができる屋内“ヤバすぎ”アクティビティ施設です。学生グループやファミリーのお客さまから、「全力ではしゃげる施設」と多くの支持を得ています。テレビや雑誌などのメディアに多数とりあげられ、Instagramの総投稿数が2.5万件、TikTokの総再生回数が1億4,270万回超え(2023年10月現在)とSNSでも話題です。



2018年に大阪府吹田市に「ららぽーとEXPOCITY店」が1号店として誕生し、現在は宮城、埼玉、愛知、大阪、福岡の国内6店舗で展開しています。



また、2023年12月には新たに京都に「イオンモールKYOTO店」が開業予定です。









家族で遊べるおすすめアクティビティ

※アクティビティの種類は店舗により一部異なります。





『ヨケキル』

正面から迫りくる猛獣の大群を、左右に動いてよけまくれ!最後までよけ続けることができるか?!





『ぽかぽかスタジアム』

台の上にたって、ピンクの棒を使って押し相撲!





『プラズマカー』

足をつかずに、ハンドルを左右に動かして進むプラズマカーに乗って周回コースを走ろう!







[実施期間]

2023年10月21日(土)~11月21日(火)



[内容]

「パパもママも学生料金!」キャンペーン

▶内 容:

小学生または中学生のお子さまと一緒に来店いただき、指定のクーポンを提示すると、お子さま1名につき大人(保護者)の方は最大5名まで学生料金を適用し、通常料金よりお1人さま400~800円引きにて利用できます。(店舗により料金は異なります)



<VS PARK ららぽーとEXPOCITY店、VS PARK イオンレイクタウンmori店>

【平日】一般料金:2,900円 ⇒ 学生料金:2,400円(500円お得!)

【土日祝日・ハイシーズン】一般料金:3,000円 ⇒ 学生料金:2,500円(500円お得!)



<VS PARK ららぽーと愛知東郷店、VS PARK イオンモール新利府 南館店>

【平日】一般料金:2,800円 ⇒ 学生料金:2,300円(500円お得!)

【土日祝日・ハイシーズン】一般料金:2,900円 ⇒ 学生料金:2,400円(500円お得!)



<VS PARK セブンパーク天美店、VS PARK WITH Gららぽーと福岡店>

【平日】一般料金:2,800円 ⇒ 学生料金:2,000円(800円お得!)

【土日祝日・ハイシーズン】一般料金:2,900円 ⇒ 学生料金:2,500円(400円お得!)



▶利用方法:

子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」( https://iko-yo.net/ )に掲載されている

VS PARK店舗紹介ページから、来店希望店舗のクーポン画面を開き、VS PARKの受付でいこーよクーポン画面をご提示ください。(該当のクーポンは10月21日(土)より配信されます。



▶注意事項:(※必ずご確認ください。)

・保護者は18歳以上(学生を除く)の方が対象です。

・いこーよクーポンは期間中 何度でもご利用できます。

・いこーよクーポンは一緒に入場される皆様おそろいの上、受付スタッフへご提示ください。

・120分料金のみ割引適用します。

・延長料金、フリーパス、その他料金プランは適用外です。

・他サービスとの併用はできません。

・クーポンの払い戻し(換金)はできません。

※「パパもママも学生料金!」について詳しくは公式サイトをご確認ください。

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/NEWS/all/20231012.html



[VS PARK公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/



【『VS PARK』についてのご案内】

『VS PARK』は国内6店舗で展開中!12月には京都にもVS PARKが登場予定!

(店舗によりアクティビティの内容は一部異なります。)

――――――――――――――――――――――――――――

■VS PARK イオンモール新利府 南館店

〒981-0114 宮城県宮城郡利府町新中道3丁目1-1 イオンモール新利府 南館 3階

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/shinrifu/



■VS PARK イオンレイクタウンmori店

〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1 イオンレイクタウンmori 3F

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/laketown/



■VS PARK ららぽーと愛知東郷店

〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町 東郷中央土地区画整理事業 62街区1、3

三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷 3階

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/togo/



■VS PARK ららぽーとEXPOCITY店

〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITY内

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/expocity/



■VS PARK セブンパーク天美店

〒580-0032 大阪府松原市天美東三丁目500番地 セブンパーク天美(SEVEN PARK AMAMI) 2階

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/amami/



■VS PARK WITH G ららぽーと福岡店

〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂6丁目23-1他 ららぽーと福岡内

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/fukuoka/



■VS PARK イオンモールKYOTO店 ※12月オープン予定!





