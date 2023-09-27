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9/27(水)「【大阪府】中小事業者LED照明導入促進補助金…

9/27(水)「【大阪府】中小事業者LED照明導入促進補助金(1500万円)」の申請サポートを開始しました

［株式会社ナビット］

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。



大阪府にて、「中小事業者LED照明導入促進補助金」の2次公募が開始します。

工場・事業場においてLED設備を更新する際の費用を最大1500万円まで補助します。

ナビットでは、2023/9/27(水)より、本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください。

☆相談・申請サポートの申込みはこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

☆補助金の詳細はこちら↓
https://joseikin-now.jp/?p=47856

【本件に関するお問い合わせ先】
■株式会社 ナビット 助成金なう事務局
■TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702
■営業時間：(月～金 10:00～19:00)
■e-mail：info@joseikin-now.com
■担当：前田/井上/佐々木/後藤/伊藤/松橋

【会社概要】
■会社名　株式会社ナビット
■代表者　代表取締役　福井泰代
■設　立　2001年1月
■所在地　東京都千代田区九段南1-5-5　九段サウスサイドスクエア8F
■ＴＥＬ　0120-937-781
■ＦＡＸ　03-5215-5702
■ＵＲＬ　https://www.navit-j.com
■E-Mail　webmaster@navit-j.com

企業プレスリリース詳細へ （2023/09/27-20:16）

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