マネーフォワードケッサイ株式会社は、事業者向け請求書カード払いサービス『マネーフォワード 請求書カード払い for Startups』の累計決済金額が15億円を突破したことをお知らせいたします。







当社は、2023年4月より事業者向け請求書カード払いサービス『マネーフォワード 請求書カード払い for Startups』の提供を開始しました。本サービスは、企業間取引で発行された銀行振込払いが必要な請求書を、お手持ちのカードで支払いができるサービスです。この度サービス開始から約8カ月で累計決済金額が15億円を突破しました。



背景





企業間決済は、銀行振込が約9割※1を占めており、個人間決済に比べて支払い手段の選択肢が少ないのが現状です。一方で、企業間決済でクレジットカードを利用している事業者の36.7%※1が支払いが効率化されるという点にメリットを感じているというデータもあります。

また、当社が提供する『マネーフォワード 請求書カード払い for Startups』は、請求書とカードさえあれば利用でき、手数料率は2.8%※2と固定で、クレジットカードで企業間決済を行ったことがない事業者でも計画的に使いやすいという特徴があります。

こうした中で、カード決済の利便性をご評価いただき、今回累計決済金額15億円を突破できました。今後も、利便性の高いサービスづくりに努めてまいります。



※1 アメリカン・エキスプレス「企業間決済白書 2022(https://www.americanexpress.com/content/dam/amex/jp/merchant/pdfs/Final_B2B_White-Paper_2022.pdf)」p.6

※2 2024年1月31日までのキャンペーン適用時の手数料率です。通常の手数料率はスタートアップが2.8%、それ以外の企業が4.0%です。なお、10万円以下のご利用の場合は一律3,000円の手数料をいただきます。









プロダクトマネージャー 長谷川 準也のコメント





本サービスは、経営者の皆さまから資金繰りの不安についてのお声をいただいたことで誕生したサービスです。このたび累計決済金額15億円という数字を突破したことで、多くの企業の支払い作業や資金繰り改善のサポートをできていることを実感でき、嬉しく思います。とはいえ、まだまだスタート地点にいると感じており、これからも当社のミッション「企業間決済を安心で、なめらかに。」の実現を目指して、多くの企業により便利にご利用いただけるサービスを届けてまいります。





事業者向け請求書カード払いサービス『マネーフォワード 請求書カード払い for Startups』について





『マネーフォワード 請求書カード払い for Startups』は、銀行振込指定の請求書をカードで支払いできるようにするサービスです。クレジットカードで支払うことで、実質的な支払いをカードの利用金額引き落とし日まで先延ばしできるようになり、資金繰り改善をサポートします。

URL:https://mfkessai.co.jp/invoice-card-pay/top



特 長:

・提出書類はお手元の請求書のみ、スマートフォンで手軽に申込みを完結できます

・利用の上限額※3、下限額はございません

・Visa、Mastercard(R)、JCBの国際決済ネットワークブランドに対応

・スタートアップ※4は手数料2.8% でご利用可能※5。業界最低水準の手数料率

→2024年1月31日まで、全ての企業・個人事業主が手数料2.8%で利用できるキャンペーンを実施中です。



※3 ご利用のカードの利用限度額内でのご利用が可能です。

※4 外部投資家(VC、CVC等)からの調達実績がある企業、ないしは直近で予定がある企業が対象です。

※5 10万円以下のご利用の場合は一律3,000円の手数料をいただきます。



マネーフォワードケッサイ株式会社について





名称 :マネーフォワードケッサイ株式会社

所在地:東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者:代表取締役社長 冨山 直道

事業内容:ファイナンスサービスの開発・提供

提供サービス:

企業間後払い決済サービス『マネーフォワード ケッサイ』

スタートアップ向け資金調達サービス『マネーフォワード トランザクションファイナンス for Startups』

事業者向け請求書カード払いサービス『マネーフォワード 請求書カード払い for Startups』

売掛金早期資金化サービス『マネーフォワード アーリーぺイメント』

URL:https://mfkessai.co.jp/corp/top

サービスに関するお問い合わせ:business@mfkessai.co.jp



※記載されている会社名および商品・製品・サービス名(ロゴマーク等を含む)は、各社の商標または各権利者の登録商標です。



