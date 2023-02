[CTW株式会社]

公式TwitterではAmazonギフト券が当たるキャンペーンも開催中!



CTW株式会社は、ゲームサービス「G123」で事前登録受付中のHTML5ゲーム『宇宙戦艦ヤマト 未来への航路』にて、ゲームオリジナル主人公のビジュアル・キャストが決定したことをお知らせします。併せて、ボイス入りPVも同時公開致します。





■ゲームオリジナル主人公のビジュアル&キャスト初公開!



本ゲームでは、自身のアバターとなる男女どちらかの主人公をプレイ開始時に選び、プロフィールへの反映が可能です。お好きな主人公を選択して、共にヤマトを強化しましょう。



キャラクター&キャスト

・主人公(男)CV:岸尾だいすけ







・主人公(女)CV:佐藤聡美









■ボイス入りPVも同時公開!

YouTubeのG123公式チャンネルにて公開中のティザーPVに、ボイスが入ったものを初公開いたします。



主人公(男)(CV:岸尾 だいすけ)verはこちら:https://youtu.be/97oXggMQqtI









主人公(女)(CV:佐藤 聡美)verはこちら:https://youtu.be/8iAoXMIpEqM

















■事前登録件数10万件突破中!20万件達成で、合計15連分になるガチャアイテム報酬が追加でもらえる!

事前登録数の合計が10万件を達成したため、10連分のガチャアイテムと、SSR船員「西条未来」を、サービス開始時に全員にプレゼントすることが決定しています。

それに伴い、20万件達成で追加報酬を配布予定です。



【配布確定】

・3万件

ダイヤ*500



・5万件

ダイヤ*1500



・10万件

彗星ガチャ券*10、SSR船員西条未来1体



【追加報酬】

・20万件達成

彗星ガチャ券×5

動力券(1分)×20





■事前登録件数10万件達成御礼!10,000円分のAmazonギフト券がその場で当たるキャンペーン開催!







内容

当選商品一覧

・Amazonギフト券10,000円分 10名様



キャンペーン期間

~2023/3/10(金) 24時



参加方法

1.公式Twitterアカウント(https://twitter.com/StarBlazersGame)をフォロー

2.キャンペーンツイートをRT

3.結果がすぐに届きます

※キャンペーンツイートは期間中、毎日投稿されます。

※キャンペーンには毎日1度だけ参加が可能です。





■注意事項

※期間中、当たるまで毎日参加することができます。

※当選発表は当選者の方へのTwitterDMをもってかえさせていただきます。

※「宇宙戦艦ヤマト 未来への航路」公式アカウントをフォローしていないと当選通知DMを受信できない場合がございますのでご注意ください。

※キャンペーン内容は予告なく変更される場合があります。

※複数のアカウントで応募した方は当選資格を失います。予めご了承ください。



■ゲーム基本情報





ゲームタイトル:宇宙戦艦ヤマト 未来への航路

ジャンル:シミュレーション

価格:基本無料(ゲーム内アイテム課金制)

公式Twitter:https://twitter.com/StarBlazersGame

公式LINE:https://lin.ee/Wp9TqUz

Facebook:https://www.facebook.com/g123.jp

ティザーPV:https://youtu.be/p28K0aO5Rq8

ゲーム公式ページ:https://s.g123.jp/vnteg9gv





■宇宙戦艦ヤマトとは?

西崎義展原作の名作アニメシリーズです。





■宇宙戦艦ヤマトシリーズ年表

– 1974年 10月

テレビシリーズ『宇宙戦艦ヤマト』放映・全26話

– 1977年 8月

劇場用映画『宇宙戦艦ヤマト 劇場版』公開

– 1978年 8月

劇場用映画『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』公開

– 1978年 10月

テレビシリーズ『宇宙戦艦ヤマト2』放映・全26話

– 1979年 7月

テレビスペシャル『宇宙戦艦ヤマト 新たなる旅立ち』放映

– 1980年 8月

劇場用映画『ヤマトよ永遠に』公開

– 1980年 10月

テレビシリーズ『宇宙戦艦ヤマトIII』放映・全25話

– 1983年 3月

劇場用映画『宇宙戦艦ヤマト 完結編』公開

– 1995年 2月

オリジナルビデオ『YAMATO2520』第1巻発売

– 2009年 12月

劇場用映画『宇宙戦艦ヤマト 復活篇』公開

– 2010年 12月

実写映画『SPACE BATTLESHIP ヤマト』公開

– 2012年 4月

『宇宙戦艦ヤマト 2199』第一章劇場上映(全七章)

– 2013年 4月

『宇宙戦艦ヤマト 2199』TV放映・全26話

– 2014年 10月

『宇宙戦艦ヤマト 2199 追憶の航海』劇場上映

– 2014年 12月

劇場用映画『宇宙戦艦ヤマト 2199 星巡る方舟』公開

– 2017年 2月

『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』第一章劇場上映(全七章)

– 2018年 10月

『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』TV放映・全26話

– 2021年 6月11日

『「宇宙戦艦ヤマト」という時代 西暦2202年の選択』劇場上映

– 2021年 10月8日

『宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち』前章 -TAKE OFF- 劇場上映





■ – 2022年 2月4日

最新作:『宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち』後章 -STASHA-







宇宙戦艦ヤマトは進み続ける。人類の未来を守るために……。



帝星ガトランティスとの果てしなき物量の激戦を経て、大いなる代償と引き換えに困難な高次元領域からの帰還を成し遂げたヤマトと古代進。しかし宇宙には、新たな戦乱が待っていた。



本作は1979年に高視聴率を獲得したテレビスペシャル『宇宙戦艦ヤマト 新たなる旅立ち』以後の要素を一挙に結集!「ヤマトの次世代クルー」「銀河レベルでの星間戦争」を核として、徹底的な再構築に挑む。



徳川太助や土門竜介ら新クルーの参加、意外な旧クルーの乗船、文字どおり人類の命運を背負って生きのびた古代進の苦悩と、ドラマ面でも深みを増していく。ガミラス、イスカンダルの二連星を見舞う悲劇、ボラー連邦と謎の黒色艦隊とデスラーの軍勢との抗争を皮切りに、一大宇宙叙事詩が展開する。



人の希望と尊厳を追及する「新たなる旅立ち」が、ここに始まった!



宇宙戦艦ヤマト 公式サイト:https://starblazers-yamato.net/index.html





■宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち Blu-ray BOX【特装限定版】 2023年3月24日発売決定!

価格:38,500円(税込)

発売日:2023年3月24日発売

発売・販売元:株式会社バンダイナムコフィルムワークス



詳細はこちら:https://starblazers-yamato.net/news/1668595910.html



■G123(ジーイチニサン)とは?

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただけるゲームサービスです。

公式サイト:https://g123.jp/



■CTW株式会社について

ゲームプラットフォーム「G123(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 : CTW株式会社

所在地 : 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 : 佐々木 龍一

設立 : 2013年8月

資本金 : 1億円

事業内容: プラットフォーム事業

URL : https://ctw.inc/



(C)2012 宇宙戦艦ヤマト2199製作委員会

(C)西崎義展/宇宙戦艦ヤマト2202製作委員会

(C)西崎義展/宇宙戦艦ヤマト2205製作委員会

(C)CTW, INC. All rights reserved.



※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/20-11:45)