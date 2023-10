[バンダイナムコアミューズメント]

10月20日(金) より、飲食・音楽・ミニゲームを楽しめるイベント開催!







株式会社バンダイナムコアミューズメントは、『アイドルマスター ミリオンライブ!』とのコラボレーションイベント「アイドルマスター ミリオンライブ! × namco TOKYO MILLION Cheers! with ASOBINOTES」(以下「MILLION Cheers!」)を、東急歌舞伎町タワー(東京都新宿区)内にある当社の新業態施設「namco TOKYO」で2023年10月20日(金)から12月17日(日)まで開催します。



本イベントでは『アイドルマスター ミリオンライブ!』に登場するアイドル「菊地 真(きくちまこと)」「天空橋 朋花(てんくうばしともか)」「箱崎 星梨花(はこざきせりか)」「百瀬 莉緒(ももせりお)」が、namco TOKYOのイメージモデルとして皆さまをお迎えします。会場では、「MUSIC&PLAYLOUNGE『ASOBINOTES』」にてアイドルたちをイメージしたフード・ドリンクメニュー、『アイドルマスター ミリオンライブ!』の楽曲を楽しめます。



また、イベントエリアでは本イベント限定のオリジナルビジュアルを使用したオリジナルグッズの販売や、オリジナル景品がもれなくもらえるミニゲーム「あちらのプロデューサー様からです」、『アイドルマスター ミリオンライブ!』の特別展示・フォトスポットを楽しめます。











フロア内にある、インタラクティブ性溢れる演出やゲームを仲間同士で楽しみながら飲食することができる「MUSIC&PLAYLOUNGE『ASOBINOTES』(アソビノオト)」では、『アイドルマスター ミリオンライブ!』のイベントコラボフード・ドリンクを販売し、楽曲も楽しめます。1日3回の入れ替え制で、各回90分間の時間営業です。



【営業日時】

2023年10月20日(金)~12月17日(日)

各日3部営業 一回90分間の入れ替え制

<第1部> 12:30~14:00

<第2部> 15:30~17:00

<第3部> 18:30~20:00

※期間中、他イベントなどの開催により営業を行わない回があります。詳細は特設サイトをご確認ください。



【開催場所】

namco TOKYO 内 「MUSIC&PLAYLOUNGE『ASOBINOTES』」



【料金】

入場料 500円 + 1オーダー制



【参加方法】

「イープラス」にて入場チケットをお申込みください。

また、当日席に余裕がある場合は現地で当日券を購入することも可能です。

https://eplus.jp/imas_namcotokyo/



【実施内容】

イベント限定のコラボフード・ドリンクや『アイドルマスター ミリオンライブ!』の楽曲が楽しめます。

楽曲投票機能を使用し、「LIVE LABEL DRINK TAG」をご購入いただくことで聞きたい曲を投票できるパートもあります。

※namco TOKYOにて通常販売しているフード・ドリンクも注文できます。





<イベントコラボフード・ドリンク 一例>

コラボフード(全4種) ※各メニューに応じた「フォト風ビジュアルシート」が付属します。





星梨花のふんわりオムライスプレート

価格:1,980円





真のがっつり焼きそばパンプレート

価格:1,980円







朋花の子豚ちゃんカツサンドプレート

価格:1,980円







莉緒のとろとろハニーチーズピザプレート

価格:1,980円



コラボドリンクは、それぞれ「アルコール または ノンアルコール」、

「アクリルネームグラスマーカーセットノベルティ付き または ドリンク単品」 が選べます。







アクリルネームグラスマーカー(全52種)





コラボドリンクメニュー(全3種)



プリンセス・ベリー

(アルコール・ノンアルコール)

価格:アクリルネームグラスマーカーセット1,700円

ドリンク単品1,000円



アクリルネームグラスマーカー(Princess)

(全17種/ランダム配付)







フローズン・フェアリー

(アルコール・ノンアルコール)

価格:アクリルネームグラスマーカーセット1,700円

ドリンク単品1,000円



アクリルネームグラスマーカー(Fairy)

(全17種/ランダム配付)





フェザー・エンジェル

(アルコール・ノンアルコール)

価格:アクリルネームグラスマーカーセット1,700円

ドリンク単品1,000円



アクリルネームグラスマーカー(Angel)

(全18種/ランダム配付)





LIVE LABEL DRINK TAG(全56種・投票権付き) 価格:800円









「MILLION Cheers!」限定の衣装をまとった、アイドルたちのオリジナルグッズを販売します。

オリジナルグッズは今後、バンダイナムコエンターテインメントの公式エンタメコマースサイト「アソビストア」でも販売予定です。



<オリジナルグッズ一覧>



缶バッジセット(MILLION Cheers! ver.)(全1種)

価格:1,760円





アクリルスタンド(MILLION Cheers! ver.)(全4種)

価格:各1,800円







アクリルカード(MILLION Cheers! ver.)(全4種)

価格:800円





アクリルキーホルダー(MILLION Cheers! ver.)(全4種)

価格:各1,500円



<店頭購入特典> ショッパー (全1種)



オリジナルグッズを1会計につき5,000円以上ご購入で1枚プレゼント!







本イベント限定で体験できる電子抽選ミニゲームが登場します。

結果に応じてもれなくオリジナル景品がもらえます。



ミニゲーム「あちらのプロデューサー様からです」 料金:800円/1回



namco TOKYOでの仕事を終えたアイドルたち。

ドリンクカウンターに座るアイドルに、カッコよくドリンクをごちそうしよう!

抽選の結果に応じてA~C賞いずれかのオリジナル景品が1つもらえます。



<景品ラインアップ>



A賞:ロックグラス(全4種)





B賞:ラゲッジタグ(全4種)





C賞:蓄光うちわ(全9種 ランダム配付)









イベントエリア内では、上記オリジナルグッズ販売、ミニゲーム実施のほか、『アイドルマスター ミリオンライブ!』の特別展示や、フォトスポットを展開します。









▶「namco TOKYO」とは

「namco TOKYO」はバンダイナムコアミューズメントが「エンターテイメントシティ歌舞伎町」に相応しいアミューズメント、フード、イベントなどが融合する新業態として開発したアミューズメントコンプレックス。

「アソベル・ノメル・ツナガレル」をコンセプトに、最新のクレーンゲームが楽しめるアミューズメントエリアはもちろん、バンダイナムコグループ各社が取り扱うキャラクター商品のオフィシャルショップや、人気IPコンテンツの世界観を体験できるイベントエリア、さらにアルコール飲料やここだけのフォトジェニックな軽食などが楽しめるエンターテインメント性を備えたカフェバーも展開しています。





※インフォメーションの内容は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。

※表示価格は税込みです。 ※商品、景品は数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER (TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

PAC-MAN(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)Bandai Namco Amusement Inc.



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/06-14:46)